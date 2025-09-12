Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Thông qua trang cá nhân, Lương Thế Thành có bài đăng dài chia sẻ về những tin đồn không đúng sự thật về cuộc sống hôn nhân. Nam diễn viên cho biết thời gian qua, có một số thông tin cho rằng anh và người bạn đời đã chia tay vì Thúy Diễm có cảnh hôn tình cảm trên sân khấu kịch với bạn diễn.

Lương Thế Thành phủ nhận tin đồn rạn nứt Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành phản hồi về tin đồn

Liên quan đến ồn ào, sau khi Thúy Diễm lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, Lương Thế Thành cũng có động thái thông báo vụ việc không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nhiều trang tin vẫn tiếp tục đưa tin sai, khiến khán giả hoang mang, hiểu lầm, thậm chí có những lời lẽ không hay dành cho vợ của nam diễn viên Cổng mặt trời. Điều đó khiến Lương Thế Thành quyết định lên tiếng làm rõ.

Lương Thế Thành gửi lời xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè và khán giả vì trong suốt thời gian qua, tin đồn này khiến nhiều người lo lắng, động viên cặp đôi. Bản thân cũng là diễn viên nên sao nam 8X hiểu đây là tính chất công việc của người bạn đời. “Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn mà, đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó. Chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả cũng chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi”, anh nêu quan điểm.

Diễn viên Cổng mặt trời cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn cả hai đã “đường ai nấy đi” hay lục đục vì phân cảnh tình cảm của Thúy Diễm và bạn diễn. Lương Thế Thành khẳng định cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường và vui vẻ. Cuối bài viết, sao nam 8X mong các trang dừng việc đưa tin sai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, người thân của cả hai bởi “ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy”.

Lương Thế Thành từng đến ủng hộ vai diễn mới của vợ Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự cảm thông dành cho vợ chồng Lương Thế Thành vì những ồn ào. Đáng chú ý, Mai Thu Huyền còn chia sẻ lại hình ảnh chụp khoảnh khắc nam diễn viên đến sân khấu cổ vũ, động viên vợ, kèm theo lời bộc bạch: "Khi xem kịch tôi còn ngưỡng mộ Diễm và bạn diễn đã hóa thân vào nhân vật rất chân thực và đầy cảm xúc. Nụ hôn đó thực sự rất cần thiết tại phân cảnh đó để thể hiện tình yêu 2 nhân vật dành cho nhau sau bao ngày xa cách”.

Trước đó, Thúy Diễm cũng từng có bài viết dài, lên tiếng về những bình luận tiêu cực liên quan đến khoảnh khắc tình cảm của cô trong một vở diễn sân khấu. Theo người đẹp 8X, khi là một diễn viên, cô phải truyền tải được tâm tư, tình cảm của nhân vật và việc thể hiện phân cảnh tình cảm là điều không thể né tránh. Cô khẳng định sau khi cánh màn nhung khép lại sẽ trở về với cuộc sống thật của mình nên "mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất”.

Thúy Diễm nói thêm cô nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là chồng khi hoạt động nghệ thuật. Chính điều đó đã tạo nền tảng vững chắc cho thành công của bản thân ở hiện tại. Nói về ồn ào, sao nữ 8X mong mọi người “đừng thêu dệt, cắt ghép, đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác”.