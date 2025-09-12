Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Thạch Anh
Thạch Anh
12/09/2025 18:56 GMT+7

Lương Thế Thành lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt liên quan đến cuộc sống hôn nhân, đồng thời thẳng thắn nêu quan điểm về phân đoạn tình cảm giữa Thúy Diễm và bạn diễn.

Thông qua trang cá nhân, Lương Thế Thành có bài đăng dài chia sẻ về những tin đồn không đúng sự thật về cuộc sống hôn nhân. Nam diễn viên cho biết thời gian qua, có một số thông tin cho rằng anh và người bạn đời đã chia tay vì Thúy Diễm có cảnh hôn tình cảm trên sân khấu kịch với bạn diễn.

Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm - Ảnh 1.

Lương Thế Thành phủ nhận tin đồn rạn nứt

Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành phản hồi về tin đồn

Liên quan đến ồn ào, sau khi Thúy Diễm lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, Lương Thế Thành cũng có động thái thông báo vụ việc không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nhiều trang tin vẫn tiếp tục đưa tin sai, khiến khán giả hoang mang, hiểu lầm, thậm chí có những lời lẽ không hay dành cho vợ của nam diễn viên Cổng mặt trời. Điều đó khiến Lương Thế Thành quyết định lên tiếng làm rõ.

Lương Thế Thành gửi lời xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè và khán giả vì trong suốt thời gian qua, tin đồn này khiến nhiều người lo lắng, động viên cặp đôi. Bản thân cũng là diễn viên nên sao nam 8X hiểu đây là tính chất công việc của người bạn đời. “Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn mà, đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó. Chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả cũng chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi”, anh nêu quan điểm.

Diễn viên Cổng mặt trời cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn cả hai đã “đường ai nấy đi” hay lục đục vì phân cảnh tình cảm của Thúy Diễm và bạn diễn. Lương Thế Thành khẳng định cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường và vui vẻ. Cuối bài viết, sao nam 8X mong các trang dừng việc đưa tin sai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, người thân của cả hai bởi “ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy”.

- Ảnh 2.

Lương Thế Thành từng đến ủng hộ vai diễn mới của vợ

Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự cảm thông dành cho vợ chồng Lương Thế Thành vì những ồn ào. Đáng chú ý, Mai Thu Huyền còn chia sẻ lại hình ảnh chụp khoảnh khắc nam diễn viên đến sân khấu cổ vũ, động viên vợ, kèm theo lời bộc bạch: "Khi xem kịch tôi còn ngưỡng mộ Diễm và bạn diễn đã hóa thân vào nhân vật rất chân thực và đầy cảm xúc. Nụ hôn đó thực sự rất cần thiết tại phân cảnh đó để thể hiện tình yêu 2 nhân vật dành cho nhau sau bao ngày xa cách”.

Trước đó, Thúy Diễm cũng từng có bài viết dài, lên tiếng về những bình luận tiêu cực liên quan đến khoảnh khắc tình cảm của cô trong một vở diễn sân khấu. Theo người đẹp 8X, khi là một diễn viên, cô phải truyền tải được tâm tư, tình cảm của nhân vật và việc thể hiện phân cảnh tình cảm là điều không thể né tránh. Cô khẳng định sau khi cánh màn nhung khép lại sẽ trở về với cuộc sống thật của mình nên "mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất”.

Thúy Diễm nói thêm cô nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là chồng khi hoạt động nghệ thuật. Chính điều đó đã tạo nền tảng vững chắc cho thành công của bản thân ở hiện tại. Nói về ồn ào, sao nữ 8X mong mọi người “đừng thêu dệt, cắt ghép, đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác”.

Tin liên quan

Thúy Diễm khóa môi bạn diễn nam kém tuổi, Lương Thế Thành vắng mặt

Thúy Diễm khóa môi bạn diễn nam kém tuổi, Lương Thế Thành vắng mặt

Trở lại sân khấu kịch, diễn viên Thúy Diễm gây bất ngờ với phân cảnh táo bạo cùng bạn diễn nam kém tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Lương Thế Thành Thúy Diễm hôn nhân tin đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận