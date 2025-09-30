Nam công nhân được chủ vựa trái cây hơn tuổi đồng ý hẹn hò

Nam công nhân một mình nuôi con, gặp chủ vựa trái cây từng bị lừa dối Ảnh: Chụp màn hình

Bố đơn thân kết đôi cùng đàng gái từng bị lừa dối

Trong tập 1.147 Bạn muốn hẹn hò, nam công nhân Phạm Ngọc Khánh (42 tuổi, Đồng Nai) được mai mối với Lý Thị Thu Vân (44 tuổi, Khánh Hòa) hiện kinh doanh trái cây tại Côn Đảo. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với chương trình.

Trò chuyện với Ngọc Lan, bà chủ vựa trái cây Thu Vân kể cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Cô cho biết chồng thường xuyên đi làm xa, sa vào cờ bạc và không chung thủy khiến hôn nhân tan vỡ. Hơn 10 năm sau, cô được làm mai và gắn bó với một người cũng làm việc ở Côn Đảo. Quá trình tìm hiểu, Thu Vân có về nhà anh ở Cần Thơ, còn tặng sợi dây chuyền gần 1 cây vàng. Nhưng sau đó, bạn trai không trở lại Côn Đảo, còn giấu cô bán vàng đem về cho vợ. "Lúc tôi về nhà, gia đình anh ấy không cho tôi biết chuyện anh vẫn chưa thôi vợ. Sau đó, người em chơi chung mới nói cho tôi nghe mọi thứ. Khi biết chuyện thì tôi lặng lẽ rút lui, không trách móc hay làm lớn chuyện", Thu Vân trải lòng.

Thu Vân từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị lừa cả tình lẫn tiền ở mối tình sau Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Ngọc Khánh chia sẻ anh kết hôn năm 2008, chung sống được 10 năm thì ly hôn. Hiện anh nuôi con trai 16 tuổi, còn vợ cũ chăm sóc con nhỏ 10 tuổi. Ngọc Khánh kể trước đây anh công tác ở xã, thu nhập không cao khiến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn về kinh tế. Vợ cũ lại hay so sánh chồng với người khác, dần dần tình cảm rạn nứt. Ngọc Khánh chia sẻ thêm, con trai hiện học lớp 10 nhưng mắc bệnh tâm lý nên không được nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa.

Khi MC Quyền Linh đặt vấn đề về việc sinh sống tại Côn Đảo, Ngọc Khánh cho biết anh phải cân nhắc bởi bố mẹ đã lớn tuổi, còn phải chăm lo cho con trai. Nghe vậy, Thu Vân chia sẻ với đàng trai: "Nếu phù hợp, em có thể về Đồng Nai sinh sống. Còn nếu chưa thuận lợi, hãy cho em 1-2 năm kiếm tiền ở Côn Đảo vì ngoài đó công việc đang phát triển tốt, sau đó sẽ sắp xếp".

Ngọc Khánh đã ly hôn cách đây 7 năm, hiện "gà trống" nuôi con trai 16 tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ ủng hộ con trai bấm nút trên show hẹn hò

Ngồi ở hàng ghế khán giả, mẹ Ngọc Khánh cũng ủng hộ con cứ mạnh dạn bấm nút, cho nhau cơ hội để tìm hiểu. "Con có thể đi đi về về giữa Đồng Nai và Côn Đảo cũng được. Hai con cứ cho nhau cơ hội, bấm nút đi", người mẹ bày tỏ.

Sau những thông tin ban đầu, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cả hai trực tiếp gặp mặt. Cùng hoàn cảnh từng đổ vỡ, cả hai đều đồng cảm và hy vọng tìm lại một chỗ dựa bình yên, bù đắp những thiếu vắng trong cuộc sống. Nam công nhân bày tỏ mong tìm được người phụ nữ biết chia sẻ, thấu hiểu, biết yêu thương và đối nhân xử thế khéo léo. Còn Thu Vân chỉ mong người bạn đời phải sống hướng về gia đình, chân thành, không được lừa dối mình.

Trong cuộc trò chuyện, Thu Vân cho biết vì tính chất công việc, cô phải thường xuyên giao tiếp, gặp nhiều người nên mong muốn bạn đời không ghen. Ngược lại, cô cũng sẽ tin tưởng Ngọc Khánh.

Hai MC hạnh phúc khi cặp đôi nhanh chóng bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, cả hai cùng bấm nút, chính thức cho nhau cơ hội hẹn hò. Trước sự chứng kiến của mẹ, Ngọc Khánh xin phép được tìm hiểu Thu Vân. Người mẹ xúc động bày tỏ: "Chỉ cần hai con tìm hiểu nhau là mẹ mừng, cả khán giả ở đây cũng mừng nữa". Hai MC cũng gửi lời chúc, mong cặp đôi có một hành trình tìm hiểu suôn sẻ, hướng đến một mái ấm hạnh phúc trong tương lai.