Jennifer Lopez kể cuộc sống mới sau ly hôn Ben Affleck

Jennifer Lopez sống tích cực sau đổ vỡ hôn nhân ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện mới đây trên Sunday Morning của CBS, Jennifer Lopez chia sẻ cởi mở về cuộc sống riêng sau khi ly hôn Ben Affleck hồi 2024. Nữ ca sĩ 6X chia sẻ bản thân đã trưởng thành hơn sau biến cố đời tư và bộc bạch: "Nó giúp tôi trưởng thành theo cách tôi cần và trở nên tự nhận thức tốt hơn". Bà mẹ hai con nói thêm: "Tôi bây giờ là một con người khác so với khoảng một năm, một năm rưỡi trước đây".

Bên cạnh đó, giọng ca On the Floor giải thích rằng quá trình quay dự án phim sắp ra mắt Kiss of the Spider Woman chính là "nơi trú ẩn" của cô trong những thời điểm "tốt đẹp nhất lẫn tồi tệ nhất". Cô chia sẻ bản thân từng cảm thấy không vui khi trở về nhà nhưng rồi dần học được cách "hòa giải" với nỗi trống trải của mình. "Mỗi khoảnh khắc trên phim trường và mỗi khoảnh khắc tôi thực hiện vai diễn này, tôi đều rất hạnh phúc", ngôi sao 56 tuổi nói thêm.

J.Lo bận rộn với công việc ca hát, diễn xuất và tận hưởng cuộc sống độc thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Jennifer Lopez cũng tự tin rằng bản thân sẽ vượt qua được mọi chuyện. Ngoài ra, cô cho biết đang ở trạng thái tốt và mùa hè vừa qua có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất mà mình đã trải qua. "Tôi đã có rất nhiều niềm vui. Tôi có thể tận hưởng mọi thứ nhiều hơn… Tôi không còn nhiều áp lực nữa", nữ ca sĩ tâm sự. Cô suy ngẫm: "Tôi nhận ra rằng niềm vui nằm ở việc sống trong từng khoảnh khắc, bạn thật sự đón nhận cuộc sống cùng tất cả những gì nó đem đến cho mình".

Jennifer Lopez nói gì về chồng cũ?

Theo PageSix, Jennifer Lopez cũng bày tỏ lòng cảm kích với Ben Affleck vì chồng cũ đã tài trợ cho bộ phim Kiss of the Spider Woman sau khi cô nói với tài tử rằng mình thực sự sinh ra để đảm nhận vai Ingrid Luna. "Anh ấy đã giúp biến điều đó thành hiện thực", nữ diễn viên chia sẻ. Tác phẩm được quay từ tháng 3 đến tháng 6.2024. Trong khi đó, từ tháng 5.2024, cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cả hai vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân.

Jennifer Lopez và Ben Affleck thuở còn mặn nồng ẢNH: AFP

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng hẹn hò từ năm 2002 đến 2004 sau khi hợp tác trong bộ phim Gigli. Thời điểm đó, họ là một trong những cặp sao được săn đón bậc nhất Hollywood và được gọi với biệt danh Bennifer. Hai người từng tính đến chuyện đám cưới nhưng hủy bỏ kế hoạch này vào phút chót. Nguyên nhân được cho là vì sự quan tâm quá mức của truyền thông. Đến năm 2021, họ "nối lại tình xưa" rồi kết hôn hồi 2022.

Sau khi về chung nhà, cả hai cùng chăm sóc gia đình cùng các con riêng đồng thời hỗ trợ các hoạt động của nhau và liên tục sánh vai tại các sự kiện giải trí lớn. Đến tháng 8.2024, J.Lo đệ đơn ly hôn sau thời gian dài mối quan hệ của họ liên tục bị đồn rạn nứt, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Dù đã "đường ai nấy đi", cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện và nói tốt về nhau.