Hollywood sững sờ trước sự ra đi của huyền thoại màn ảnh Robert Redford

Robert Redford ra đi, để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, giới mộ điệu và khán giả yêu mến ông khắp thế giới ẢNH: REUTERS

Trên Variety, đại diện của Robert Redford xác nhận huyền thoại màn ảnh Mỹ vừa trút hơi thở cuối cùng vào hôm 16.9 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 89 tuổi. Vị này cho biết: "Robert Redford đã qua đời tại nhà riêng ở Sundance, vùng núi Utah (Mỹ) - nơi ông yêu quý và được bao quanh bởi những người ông yêu quý. Ông ấy sẽ sống mãi trong lòng những người ở lại. Lúc này, gia đình mong muốn có không gian riêng tư".

Tin tức Robert Redford ra đi trở thành tâm điểm của truyền thông Mỹ lẫn quốc tế, trở thành cú sốc lớn ở Hollywood cũng như giới mộ điệu điện ảnh khắp thế giới. Hàng loạt ngôi sao kỳ cựu như Jane Fonda, Meryl Streep, Morgan Freeman…, các nhà làm phim, nhà sản xuất cho đến những tên tuổi lớn trên chính trường như ông Donald Trump, bà Hillary Clinton đồng loạt bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương và tri ân ngôi sao quá cố.

Điện ảnh Mỹ chìm trong mất mát vì Robert Redford

Sự ra đi của Robert Redford là một mất mát lớn với điện ảnh Mỹ ẢNH: REUTERS

Ngôi sao gạo cội Jane Fonda - bạn diễn quen thuộc của Robert Redford trong loạt tác phẩm: Barefoot in the Park, The Chase, The Electric Horseman và Our Souls At Night, tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết. Bà chia sẻ bản thân rất đau lòng khi hay tin tài tử huyền thoại đã qua đời, đồng thời bộc bạch: "Tôi không thể ngừng khóc. Anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và là một người tuyệt vời về mọi mặt. Anh ấy đại diện cho một nước Mỹ mà chúng ta phải tiếp tục đấu tranh".

Minh tinh kỳ cựu Meryl Streep nhắn gửi: "Một chú sư tử đã qua đời. Hãy yên nghỉ nhé người bạn đáng yêu của tôi". Trong quá khứ, hai ngôi sao tài danh này từng có màn hợp tác ăn ý trong phim Out of Africa.

Ngôi sao gạo cội Morgan Freeman bày tỏ về đồng nghiệp cùng thời: "Có những người mà bạn biết chắc chắn sẽ hợp ý mình. Sau khi làm việc với Robert Redford trong phim Brubaker năm 1980, chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn bè. Được làm việc với anh ấy một lần nữa trong An Unfinished Life quả là một giấc mơ thành hiện thực. Hãy yên nghỉ nhé, bạn của tôi".

"Ông hoàng kinh dị" Stephen King viết trên trang cá nhân: "Robert Redford đã mãi ra đi. Ông là một phần của Hollywood mới mẻ và sôi động vào những năm 1970 và 1980. Thật khó tin khi ông đã dừng lại ở tuổi 89".

Tài tử Antonio Banderas bày tỏ: "Robert Redford rời bỏ chúng ta, một biểu tượng của điện ảnh về mọi mặt. Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và người sáng lập Liên hoan phim Sundance. Tài năng của ông ấy sẽ tiếp tục lay động chúng ta mãi mãi, tỏa sáng qua các khung hình và trong ký ức của chúng ta".

Robert Redford có những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh ẢNH: AP

Tom Rothman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Sony Pictures Motion Picture Group, đánh giá Robert Redford không chỉ là một tài năng diễn xuất, một đạo diễn xuất chúng mà còn là một con người tận tâm với dòng phim độc lập và các nghệ sĩ trẻ. "Robert Redford thực sự đã cống hiến hết mình. Toàn bộ nền điện ảnh Mỹ sẽ nghèo nàn hơn nhiều nếu không có ông ấy. Một di sản tuyệt vời của một con người phi thường!", vị này chia sẻ.

Viện Sundance ra thông cáo: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của người sáng lập và người bạn Robert Redford. Tầm nhìn của Bob về một không gian và nền tảng cho những tiếng nói độc lập đã khởi xướng một phong trào, mà hơn 4 thập niên sau đó, đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và định hình lại điện ảnh tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới".

Tổ chức này bày tỏ thêm: "Bên cạnh những đóng góp to lớn của ông cho nền văn hóa nói chung, chúng tôi sẽ mãi nhớ đến lòng hào phóng, mục đích rõ ràng, lòng ham học hỏi, tinh thần nổi loạn và tình yêu của ông dành cho quá trình sáng tạo. Chúng tôi vô cùng vinh dự được là một trong những người kế thừa di sản đáng kính của ông, di sản sẽ tiếp tục dẫn dắt Viện mãi về sau".

Tầm ảnh hưởng của Robert Redford vượt khỏi lĩnh vực điện ảnh ẢNH: REUTERS

Không chỉ gói gọn với những tên tuổi trong giới nghệ thuật, nhiều nhân vật quyền lực khác tiếc thương trước sự ra đi của Robert Redford. Theo Deadline, khi được thông báo về sự ra đi của sao phim The Sting, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với truyền thông: "Robert Redford đã trải qua một chuỗi năm tháng không ai xuất sắc hơn. Có một thời kỳ anh ấy tỏa sáng rực rỡ. Tôi nghĩ anh ấy thật vĩ đại".

Trên mạng xã hội, bà Hillary Clinton cũng bày tỏ lòng kính trọng với Robert Redford. Vị này chia sẻ bản thân luôn ngưỡng mộ Robert Redford, không chỉ vì sự nghiệp diễn xuất và đạo diễn huyền thoại của ông mà còn vì những gì ông đã làm được sau này: đấu tranh cho các giá trị tiến bộ như bảo vệ môi trường và tiếp cận nghệ thuật, tạo cơ hội cho các thế hệ nhà hoạt động và nhà làm phim mới. Bà Clinton cũng gọi ngôi sao quá cố là: "Một biểu tượng đích thực của nước Mỹ".

Robert Redford: Huyền thoại đích thực của Hollywood

Đạo diễn Robert Redford trên phim trường A River Runs Through It, năm 1991 ẢNH: AP

Robert Redford sinh năm 1936 tại California (Mỹ), ông hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1950 và trở thành một trong những diễn viên, đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh xứ cờ hoa. Tài tử khẳng định đẳng cấp ngôi sao hàng đầu Hollywood với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng: Barefoot in the Park (1967), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Jeremiah Johnson, The Candidate (1972), The Sting, The Way We Were(1973), All the President's Men (1976), The Electric Horseman (1979), Brubaker (1980), Out of Africa (1985), Sneakers (1992)…

Những năm cuối đời, ông ghi dấu ấn qua: All Is Lost (2013), Truth (2015), Our Souls at Night (2017), The Old Man & the Gun (2018)… Lần cuối cùng khán giả thấy ngôi sao huyền thoại này trên màn ảnh là năm 2019 với Avengers: Endgame.

Robert Redford cầm tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Ordinary People tại Oscar 1981 ẢNH: AP

Không chỉ là một diễn viên xuất chúng, Robert Redford còn được biết đến là một đạo diễn tài năng. Ông gặt hái được thành công vang dội qua nhiều bộ phim, đặc biệt phải kể đến Ordinary People (1980) - tác phẩm giúp nhà làm phim đa tài này, thắng 4 tượng vàng Oscar, trong đó bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất.

Robert Redford còn trở thành cha đẻ của dòng phim độc lập với tư cách là người sáng lập Viện phim Sundance. Liên hoan phim Sundance do ông gây dựng từ năm 1978 góp phần đưa nhiều nhà làm phim trẻ cùng nhiều tác phẩm độc lập tỏa sáng.

Tổng thống Barack Obama trao tặng Robert Redford Huân chương Tự do của Tổng thống tại Washington (Mỹ) vào tháng 11.2016 ẢNH: REUTERS

Trong suốt sự nghiệp, Robert Redford không chỉ chinh phục những giải thưởng điện ảnh đỉnh cao Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... mà còn được vinh danh với giải Sư Tử Vàng cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 2017, giải César danh dự (2019), Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp (2010) và Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ (2016)…

Giới chuyên môn dành nhiều lời tán dương khi nhắc đến Robert Redford, gọi ông là một trong những huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Theo Variety, vào thời kỳ hoàng kim của mình (những năm 1970), hiếm có diễn viên nào sở hữu sức hút ngôi sao như Redford. "Với tinh thần hoạt động vì môi trường, cách tiếp cận phim ảnh chống lại sự gò bó và những nỗ lực tiên phong trong việc tạo ra nền tảng cho các nhà làm phim độc lập, Redford đã có thể tận dụng sự nổi tiếng của mình để phá vỡ hiện trạng đồng thời thúc đẩy con đường sáng tạo của riêng mình", trang này đánh giá.

Robert Redford bên vợ - Sibylle Szaggars ẢNH: REUTERS

Về đời tư, Robert Redford trải qua cuộc hôn nhân với nhà sử học Lola Van Wagenen (từ 1958 đến 1985) và có chung 4 người con. Năm 2009, ông kết hôn với nghệ sĩ Sibylle Szaggars.