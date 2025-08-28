Diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời

Nam diễn viên 'Câu chuyện cảnh sát' kiêm trợ thủ cũ của Thành Long qua đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ZAOBAO

Trang tin Hồng Kông tiết lộ Đoàn Vĩ Luân qua đời hôm 27.8, nguyên nhân được cho là do suy thận, hưởng thọ 67 tuổi. Tin tức nam diễn viên kỳ cựu này ra đi cũng được người bạn lâu năm của ông là Lư Huệ Quang xác nhận.

Tài tử họ Lư sau đó chia sẻ với tờ Oriental Daily rằng biết Đoàn Vĩ Luân gặp một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và từng bị đột quỵ nhưng khi tin tức bạn mình ra đi vẫn thấy rất bất ngờ. "Tôi đã liên lạc với cậu ấy vào tuần trước, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ người nhà cậu ấy báo rằng Đoàn Vĩ Luân đã qua đời, tôi thấy thật đột ngột, nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy", ông chia sẻ. Vị này nói thêm nam nghệ sĩ là người anh em tốt của mình và ông sẽ cùng gia đình lo liệu hậu sự cho bạn thân.

Đoàn Vĩ Luân sống kín tiếng suốt nhiều năm qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ST HEADLINE

Trong cuộc phỏng vấn với ST Headline sau tin tức Đoàn Vĩ Luân qua đời, nam diễn viên Tiền Tiểu Hào cho biết hai người ít liên lạc nhưng ông biết sức khỏe của đồng nghiệp lâu năm không tốt. "Thật đáng buồn… tôi lại mất thêm một người bạn nữa, mới một năm mà đã có vài người ra đi. Nhưng ở độ tuổi của chúng tôi, chuyện này cũng khó tránh", ngôi sao 62 tuổi bộc bạch.

Còn với Nhậm Đạt Hoa, dù chưa có hợp tác trực tiếp với Đoàn Vĩ Luân, tài tử kỳ cựu cho biết ông vẫn ấn tượng với nam diễn viên này là người rất nghĩa khí. "Khi tôi còn là gương mặt mới trong làng giải trí, cậu ấy đã là cánh tay đắc lực của Thành Long, còn chủ động nói với tôi: 'Có gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi'. Người như vậy thật sự hiếm có, con người cậu ấy thực sự rất tốt", ông kể.

Theo ST Headline, sức khỏe của Đoàn Vĩ Luân đã sụt giảm từ nhiều năm nay, ông lui về sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong một sự kiện cách đây hơn chục năm, ông tiết lộ vẫn tham gia kinh doanh xe hơi và chuẩn bị sản xuất một bộ phim song thẳng thắn cho biết sẽ không tái xuất màn ảnh vì một số bệnh nền.

Đoàn Vĩ Luân và mối quan hệ ồn ào với Thành Long

Đoàn Vĩ Luân từng là trợ thủ đắc lực của Thành Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ST HEADLINE

Đoàn Vĩ Luân sinh năm 1958, ông gia nhập làng giải trí từ thập niên 1970, từng hoạt động với vai trò nghệ sĩ dưới trướng đài TVB lẫn ATV. Ông từng tham gia nhiều phim nổi tiếng: Hình cảnh quốc tế, Túy quyền 2, Thợ săn thành phố, Câu chuyện cảnh sát (phần 3, 4), Trường học bá vương, Tổ trọng án…

Nghệ sĩ này từng có nhiều năm gắn bó với Thành Long, đảm nhận vai phụ trong các bộ phim có ngôi sao hành động này đóng chính. Theo HK01, Đoàn Vĩ Luân đã làm trợ lý cho Thành Long suốt 15 năm, cùng với Lư Huệ Quang từng được xem là cánh tay đắc lực của ngôi sao quyền lực này. Tuy nhiên, năm 2003, ông Đoàn bị sa thải, hai bên bất hòa về vấn đề tiền nong cùng nhiều khúc mắc khác. Nam diễn viên này từng lên tiếng chỉ trích Thành Long, tố tài tử không giữ lời hứa (bao gồm cả việc đưa mình sang Mỹ phát triển sự nghiệp), phớt lờ với chấn thương của ông sau tai nạn xe, không trả ơn cứu mạng trong một tai nạn năm 1989…