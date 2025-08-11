Thành Long kể quá khứ suýt bị biến thành bản sao của Lý Tiểu Long

Thành Long nhận giải thưởng tại Thụy Sĩ ẢNH: AP

Theo The Hollywood Reporter, Thành Long vừa nhận giải thưởng Pardo alla Carriera (tôn vinh thành tựu trọn đời) tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 ở Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Sáng 10.8 (giờ địa phương), ngôi sao võ thuật Hồng Kông đã có buổi chia sẻ về trải nghiệm đóng phim cùng những vấn đề đáng quan tâm của điện ảnh quê nhà.

'Tôi đâu phải Lý Tiểu Long'

Nghệ sĩ 71 tuổi nhớ lại thời mình còn là diễn viên đóng thế trẻ, có cơ hội làm việc với Lý Tiểu Long trong dự án phim Tinh võ môn (1972). Ông kể: "Lý Tiểu Long vỗ vai tôi và khen 'tuyệt vời' sau vài lần quay một cảnh đầy đau đớn". Hai nghệ sĩ có mối quan hệ tốt đẹp trên phim trường, Thành Long nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Nam nghệ sĩ không muốn trở thành bản sao của đàn anh ẢNH: AP

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973, Thành Long được mời làm lại phim Tinh võ môn nhưng ông cảm thấy "nhân vật sai sai, kịch bản sai sai" và cảm giác phim không có khả năng ăn khách. Nghệ sĩ kỳ cựu kể: "Các nhà làm phim muốn tôi trở thành Lý Tiểu Long phiên bản mới. Thậm chí trên poster còn để dòng chữ 'Lý Tiểu Long mới' thật to còn chữ Thành Long thì in rất nhỏ. Đạo diễn muốn tôi làm mọi thứ giống Lý Tiểu Long. Nhưng tôi đâu phải Lý Tiểu Long".

Thành Long từ một diễn viên đóng thế luôn khao khát theo đuổi con đường riêng và ghi dấu ấn cá nhân trên màn ảnh chứ không phải kẻ thay thế hay "bản sao" của một ai đó. Trong quá khứ, ông cũng từng nhắc đến chuyện bị so sánh với Lý Tiểu Long và tỏ ra không thích điều đó. "Nhiều người so sánh tôi với Lý Tiểu Long… Nhưng tôi đâu thể nào so sánh với anh ấy. Chúng tôi không muốn trở thành số 1, chúng tôi là duy nhất", ông khẳng định.

Thành Long vẫn muốn 'chiến đấu' ở tuổi 71

Ở tuổi xế chiều, Thành Long vẫn đều đặn đóng phim và liên tục có tác phẩm mới trình làng. Nam nghệ sĩ tại sự kiện ra mắt phim Karate Kid: Legends hồi tháng 5 ẢNH: AFP

Thành Long bộc bạch rằng bản thân muốn được công nhận là một diễn viên thực lực, có khả năng võ thuật, chiến đấu thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là một ngôi sao hành động nổi tiếng với những pha mạo hiểm. "Giờ thì người ta mới công nhận: Thành Long là một diễn viên giỏi. Đó là lý do tại sao quý vị trao cho tôi giải thưởng này", nghệ sĩ 71 tuổi dí dỏm.

Sao phim Giờ cao điểm cho biết những cảnh hành động ông thực hiện trông có vẻ dễ dàng nhưng rất nguy hiểm và bản thân luôn đề phòng rủi ro trong mọi tình huống. "Tôi không phải siêu nhân. Tôi sợ hãi mỗi khi quay những cảnh nguy hiểm", nam diễn viên thừa nhận.

Thành Long cũng chia sẻ bản thân vẫn còn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp nghệ thuật dù tuổi đã cao và ông trân trọng mỗi ngày được sống, được sáng tạo, được làm phim. "Tôi đã 71 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu. Năm nay, tôi đã hoạt động trong ngành điện ảnh được 64 năm", nghệ sĩ kỳ cựu tự hào.

Từ trải nghiệm sau hơn 60 năm hoạt động, Thành Long cũng chỉ ra rằng các hãng phim ngày nay tập trung vào yếu tố kinh doanh và lợi nhuận hơn là nghệ thuật điện ảnh, ông hy vọng sự nghiệp của mình sẽ đem lại cho bản thân nhiều thứ quý giá hơn là tiền bạc. "Hiện tại, nhiều hãng phim không phải là nhà làm phim thực thụ, họ là những người làm kinh doanh. Ngày nay, rất khó để làm ra một bộ phim hay", ngôi sao võ thuật này thẳng thắn.