Giải trí Đời nghệ sĩ

Kim Kardashian hé lộ cuộc sống mới hậu ly hôn Kanye West

Thanh Chi
Thanh Chi
25/09/2025 14:47 GMT+7

Bên cạnh bộ ảnh nóng bỏng, Kim Kardashian chia sẻ cuộc sống độc thân trên tạp chí Vogue (Pháp). Người đẹp khoe cô đang ở giai đoạn trở nên tự tin nhất từ trước đến nay, được cho là đang 'bóng gió' về chồng cũ - Kanye West.

Kim Kardashian chụp ảnh nóng bỏng, hé lộ cuộc sống mới hậu ly hôn Kanye West - Ảnh 1.

Kim Kardashian chụp ảnh bán khỏa thân trên tạp chí Vogue (Pháp). Cô gần như không trang điểm, đeo trang sức đắt tiền, khéo léo khoe những đường nét quyến rũ

ẢNH: ANTHONY SEKLAOUI/ VOGUE FRANCE

Kim Kardashian đánh dấu trang mới trong cuộc đời bằng bức ảnh quyến rũ trên bìa tạp chí Vogue (Pháp) số tháng 10. Cùng với những khoảnh khắc nóng bỏng ở tuổi 45, ngôi sao truyền hình thực tế này chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, sau 3 năm hoàn tất thủ tục ly hôn với rapper Kanye West. Cô tâm sự trên Vogue: "Khi tôi bước sang độ tuổi 40, mẹ đã nói với tôi rằng những năm tháng sắp tới sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Và đúng là như vậy, chỉ trong 3 hoặc 4 năm trở lại đây, tôi mới có được sự tự tin này".

Người đẹp "siêu vòng ba" tiếp tục: "Trước đây, tôi liên tục phải tham khảo ý kiến của người khác trước khi đưa ra quyết định. Bạn tưởng tượng được không? Thật điên rồ khi phải dựa dẫm quá nhiều vào ý kiến của người khác. Giờ đây, tôi biết chính xác mình muốn gì. Thật phấn khích".

Những chia sẻ của Kim Kardashian khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm nhắm tới chồng cũ Kanye West. Trong quá khứ, rapper này được cho là kiểm soát cách cô ăn mặc hay đưa ra những quyết định trong cuộc sống khi cả hai vẫn đang là vợ chồng.

Cuộc sống bận rộn của Kim Kardashian

Kim Kardashian chụp ảnh nóng bỏng, hé lộ cuộc sống mới hậu ly hôn Kanye West - Ảnh 2.

Kim Kardashian bận rộn với việc kinh doanh, hoạt động giải trí, chăm sóc gia đình...

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện Kim Kardashian bận rộn với nhiều vai trò khác nhau: mẹ của 4 đứa con, doanh nhân sở hữu khối tài sản tỉ USD, người nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 355 triệu người theo dõi qua Instagram đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí… Trước đó, cô còn quay cuồng với lịch học của một sinh viên luật. Người đẹp 8X chia sẻ cô xử lý cuộc sống bận rộn của mình bằng cách lập một danh sách mục tiêu. Chị gái của Kendall Jenner chia sẻ: "Tôi luôn có một danh sách các mục tiêu, bạn biết đấy, giống như danh sách những điều bạn muốn làm trước khi chết vậy".

Cô kể về cuộc sống bận rộn thường ngày: "Tôi đánh thức các con dậy, khi chúng không phải là người đánh thức tôi. Chúng tôi mặc quần áo, tôi chuẩn bị bữa sáng cho chúng rồi đưa từng đứa đến trường. Đó là một sự hỗn loạn thực sự, nhưng là một sự hỗn loạn có tổ chức. Và chúng tôi cười rất nhiều! Tôi rất thích khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. May mắn thay, tôi làm điều này mỗi ngày. Thật ra, tôi hầu như không có thời gian cho bản thân".

Kim Kardashian chụp ảnh nóng bỏng, hé lộ cuộc sống mới hậu ly hôn Kanye West - Ảnh 3.

Kim Kardashian nóng bỏng, thành công ở tuổi 45

ẢNH: AFP

Kim tâm sự cô trân trọng những giây phút được ở một mình, ngay cả khi chúng chỉ kéo dài bằng thời gian của một chuyến bay. "Không sao đâu. Rồi sẽ đến lúc con cái tôi lớn lên, chúng sẽ xa nhà và tôi sẽ có quá nhiều thời gian ở một mình đến nỗi có lẽ tôi sẽ buồn", bà mẹ 4 con tự an ủi. Tỉ phú Mỹ tiếp tục: "Trong thời gian này, tôi thích được về nhà sau giờ làm, thấy các con đang nằm trên giường và được ôm ấp chúng. Hơn nữa, vì tôi vừa tốt nghiệp nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Mặc dù gần đây tôi dành thời gian cho diễn xuất".

Kim Kardashian đóng vai chính trong loạt phim mới All's Fair của Ryan Murphy dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Kim Kardashian gọi việc bị đe dọa bằng súng và cướp trang sức trị giá hàng triệu USD là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình và sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra.

