Kim Kardashian và ‘trải nghiệm kinh hoàng’ nhất cuộc đời

'Trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi'

Kim Kardashian và mẹ - Kris Jenner, rời tòa án ở Paris (Pháp) hôm 13.5, sau một phiên xét xử vụ cướp trang sức mà cô là nạn nhân ẢNH: REUTERS

Theo People, Kim Kardashian cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn sau khi phiên tòa xét xử vụ cướp ở Paris (Pháp) mà cô là nạn nhân đã kết thúc. Hôm 23.5, 8 trong số 10 bị cáo bị xét xử vì các cáo buộc liên quan đến vụ cướp và bị tòa tuyên có tội.

Sự việc xảy ra từ năm 2016, khi người đẹp Mỹ đang dự Tuần lễ thời trang Paris. Một nhóm cướp có vũ trang đã khống chế nhân viên an ninh, đột nhập căn hộ cô đang ở, trói người, dí súng đe dọa Kim. Theo Reuters, những gã này đã lấy đi chiếc nhẫn trị giá 4 triệu USD (hơn 103 tỉ đồng) cùng nhiều tài sản có giá trị khác rồi trốn thoát.

Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, ngôi sao 44 tuổi chia sẻ với People rằng cô vô cùng biết ơn chính quyền Pháp vì đã theo đuổi công lý đến cùng. "Tội ác đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, để lại tác động lâu dài đối với tôi và gia đình. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra, tôi tin vào sức mạnh của sự phát triển và trách nhiệm giải trình, cầu nguyện sự chữa lành cho tất cả mọi người. Tôi vẫn cam kết đấu tranh cho công lý và thúc đẩy một hệ thống pháp luật công bằng", nữ doanh nhân chia sẻ.

Người đẹp thấy nhẹ nhõm khi vụ án cuối cùng đã khép lại sau 9 năm ẢNH: REUTERS

Các luật sư của Kim Kardashian là Michael Rhodes, Léonor Hennerick và Jonathan Mattou cũng chia sẻ với People rằng ngôi sao chương trình Keeping Up with the Kardashians đánh giá cao phán quyết của tòa án. "Đó là một hành trình dài từ đêm kinh hoàng năm 2016 cho đến khi cô ấy dũng cảm đứng tại tòa án lịch sử ở Paris để đối đầu với những tên tội phạm. Cô mong muốn vượt qua được câu chuyện bi thảm này và tiếp tục nỗ lực cải thiện hệ thống tư pháp hình sự vì lợi ích của các nạn nhân, người vô tội và những người bị giam giữ đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm", họ tuyên bố.

Vụ cướp hồi 2016 là cú sốc lớn với Kim Kardashian trong nhiều năm qua. Ngày 13.5, khi làm chứng trong một phiên tòa, vợ cũ của Kanye West nói với bồi thẩm đoàn rằng cô "hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ chết" trong suốt khoảng thời gian đau khổ đó. Theo NBC News, người đẹp cho biết mình đã nhiều lần nói với bọn cướp rằng cô có con nhỏ và cần về nhà với các con. Ngôi sao Hollywood cũng đề cập nỗi lo sợ về khả năng bị cưỡng hiếp khi đám cướp khống chế cô bằng súng.

Kim Kardashian tha thứ cho kẻ cướp

Kim Kardashian nói vụ cướp đã đảo lộn cuộc sống của cô và để lại chấn thương khó phai nhòa ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, băng cướp nhắm vào Kim Kardashian được báo chí gọi là "những tên cướp già" vì nhiều tên đã hoặc gần đến tuổi nghỉ hưu. Vào thời điểm đó, vụ cướp được coi là lớn nhất ở Pháp trong hơn 20 năm.

Reuters cho biết trong phán quyết được công bố hôm 23.5, bản án nặng nhất được đưa ra cho 5 bị cáo trực tiếp tham gia vụ cướp. Trong đó, kẻ chủ mưu vụ cướp là Aomar Ait Khedache (69 tuổi) phải chịu mức án tù 3 năm.

Theo CNN, 7 đồng phạm của ông cũng bị kết tội về các tội danh trong đó bao gồm: cướp của trong một băng nhóm có tổ chức, bắt cóc, mua và sở hữu vũ khí, hỗ trợ băng nhóm có vũ trang, trộm cắp nghiêm trọng, đồng lõa chuẩn bị hành vi phạm tội... Trang này cho biết cả 8 đối tượng bị kết tội sẽ được trả tự do vì họ đều đã thụ án trước đó.

Kim Kardashian tha thứ cho kẻ cướp sau những gì xảy ra ẢNH: REUTERS

Phần lớn thời gian diễn ra phiên tòa, Kim Kardashian bình tĩnh đưa ra lời khai của mình nhưng đôi lúc lại rơi nước mắt khi cô mô tả vụ cướp đã làm đảo lộn cuộc sống của cô như thế nào và thay đổi cách cô tổ chức lại đội ngũ an ninh. Tại phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đã đọc cho Kim Kardashian nghe một lá thư của Aomar Ait Khedache, bày tỏ nỗi ân hận và xin lỗi vì những chấn thương mà hắn gây ra. Kardashian cho biết trong lời khai của mình rằng cô đã tha thứ cho ông ta, nhưng điều đó không thay đổi được cảm xúc, chấn thương mà mình đã trải qua.