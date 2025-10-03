Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quyền Linh dẫn con gái xinh như hoa hậu đi cúng Tổ nghề sân khấu
Quyền Linh dẫn con gái xinh như hoa hậu đi cúng Tổ nghề sân khấu

Hải Duy - Hữu Tín
03/10/2025 19:51 GMT+7

Lễ cúng Tổ nghề sân khấu năm nay (3.10, nhằm 12.8 ÂL) tại sân khấu kịch Hồng Vân thu hút rất nhiều nghệ sĩ, người làm nghệ thuật đến dâng hương. Sự xuất hiện của gia đình MC Quyền Linh nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, trong đó nổi bật là nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp tự nhiên của Lọ Lem.

Sáng 3.10 (nhằm 12.8 ÂL), sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức lễ giỗ tổ nghề sân khấu với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Nhiều gương mặt quen thuộc đã có mặt để phụng cúng và dâng hương như nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ốc Thanh Vân, diễn viên Hoàng Mèo, Lê Nam, Minh Luân, Phạm Yến, Kiều Linh, Hòa Hiệp, nghệ sĩ hài Nhật Cường, MC Quyền Linh đi cùng vợ và con gái Lọ Lem… Bên cạnh các nghệ sĩ kỳ cựu, buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, ca sĩ trẻ, những người mới vào nghề và đông đảo học viên đang theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân.

Quyền Linh dẫn con gái xinh như hoa hậu đi cúng Tổ nghề sân khấu- Ảnh 1.

Lễ Giổ tổ nghề sân khấu được tổ chức tại sân khấu kịch Hồng Vân quy tụ nhiều nghệ sĩ đến phụng cúng và dâng hương

Ảnh: THẠCH ANH


MC Quyền Linh nói gì về con gái?

Tại buổi giỗ tổ nghề sân khấu, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ chân thành về chặng đường làm nghề trong một năm nhiều biến động. Anh nhìn nhận nghề nghệ thuật vốn dĩ luôn có thăng trầm, khi thành công rực rỡ, khi đối diện khó khăn thử thách. Với anh, mỗi biến cố đều là trải nghiệm quý báu, là động lực để bản thân không ngừng nỗ lực, khắc phục hạn chế và hoàn thiện mình hơn nữa.

Quyền Linh dẫn con gái xinh như hoa hậu đi cúng Tổ nghề sân khấu

Bên cạnh việc nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh cũng thẳng thắn chia sẻ về những ồn ào xoay quanh sự nghiệp của mình. Anh cho biết, làm nghệ thuật khó tránh khỏi thị phi và áp lực dư luận, nhưng đó cũng là một phần tất yếu trong hành trình của người nghệ sĩ. Song song với những tâm sự về nghề, MC Quyền Linh cũng trải lòng về con gái Lọ Lem. Anh cho biết bản thân không mong muốn con nối gót theo con đường nghệ thuật như mình, mà thay vào đó là tập trung cho việc học tập.

