NSND Kim Cương, Phú Quý... dự giỗ Tổ sân khấu, quyên góp cho đồng bào vùng lũ

Đông đảo nghệ sĩ tề tựu mừng giỗ Tổ sân khấu và kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam 2024 Ảnh: Nhật Thịnh

Theo truyền thống ngành sân khấu, 12.8 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Tổ, có ý nghĩa thiêng liêng với những người hoạt động nghệ thuật. Đây là ngày để các nghệ sĩ tưởng nhớ, tri ân đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, góp phần làm giàu cho bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tại Nhà hát TP.HCM, sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM tổ chức diễn ra vào tối 13.9 (11.8 âm lịch) với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như nghệ sĩ Kim Cương, Lê Thiện, Hùng Minh, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Phú Quý, Trịnh Kim Chi, Quyền Linh... cùng nhiều nghệ sĩ trẻ của chương trình Anh trai say hi.

NSND Thanh Thúy chia sẻ về truyền thống ngày giỗ Tổ sân khấu

Ảnh: Nhật Thịnh

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết, năm nay bên cạnh hoạt động tưởng nhớ Tổ nghề và gửi tặng những phần quà mang ý nghĩa tri ân và trân trọng đến những cống hiến của các nghệ sĩ cao niên, có hoàn cảnh khó khăn, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phối hợp với Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động với tên gọi "Ngày hội nghệ thuật truyền thống TP.HCM".

"Chương trình sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại các nhà hát với các vở diễn kinh điển, được yêu thích của các loại hình cải lương, hát bội, xiếc, múa rối, âm nhạc dân tộc, trình diễn xuyên suốt từ ngày 11.9 đến 18.9 như một cách báo công Tổ nghề, giao lưu khán giả, làm cho ngày hội sân khấu trở nên sôi động và góp phần tôn vinh loại hình nghệ thuật dân tộc", NSND Thanh Thúy cho biết thêm.

NSND Trịnh Kim Chi - Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ TP.HCM cho biết sẽ dùng tất cả số tiền nghệ sĩ phụng cúng trong giỗ Tổ sân khấu trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng sau bão số 3 Ảnh: Nhật Thịnh

Tại sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM còn tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 (siêu bão Yagi) như một sự chia sẻ với những mất mát, tổn thất lớn của đồng bào các tỉnh phía bắc.

Đồng thời, Sở đã giao Công đoàn tổ chức vận động các đơn vị văn hóa, thể thao trực thuộc ủng hộ đồng bào trong những ngày qua. Mọi sự đóng góp sẽ được ban tổ chức chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM để chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng bão. Tại buổi lễ, các nghệ sĩ và khách mời có mặt đã quyên góp được số tiền hơn 2 tỉ đồng.

NSND Hùng Minh (trái) vui mừng khi hội ngộ nghệ sĩ Mạnh Dung tại lễ giỗ Tổ sân khấu, tổ chức ở Nhà hát TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Giỗ Tổ sân khấu là dịp để các nghệ sĩ hội ngộ đồng nghiệp, cùng động viên nhau trong cuộc sống Ảnh: Nhật Thịnh

NSND Kim Cương (giữa) chia sẻ ngày giỗ Tổ sân khấu có ý nghĩa thiêng liêng cả với những người hoạt động nghệ thuật. "Đây là dịp để anh em nghệ sĩ gặp nhau, hàn huyên tâm sự, học hỏi nhau. Chúng tôi xem đây là ngày tết của những người làm sân khấu", bà nói

Ảnh: Nhật Thịnh

Ban tổ chức cũng trao quà cho các nghệ sĩ cao niên nhằm thể hiện sự quan tâm, tri ân những đóng góp của họ cho sân khấu Ảnh: Nhật Thịnh

Đại diện các đơn vị trao tiền ủng hộ để ban tổ chức chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Các nghệ sĩ có mặt tại lễ giỗ Tổ sân khấu cũng ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai Ảnh: Nhật Thịnh

Nghệ sĩ Phú Quý (trái) tham gia quyên góp, mong đồng bào vùng lũ có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn Ảnh: Nhật Thịnh

Tại sự kiện, số tiền quyên góp của các đơn vị được ban tổ chức thông báo hơn 1,9 tỉ đồng. MC Quyền Linh liền xin đóng góp 85 triệu đồng để làm tròn con số 2 tỉ đồng Ảnh: Nhật Thịnh

Các nghệ sĩ dâng hương, bày tỏ lòng thành đến Tổ nghề

Ảnh: Nhật Thịnh

Các nghệ sĩ trẻ thành tâm dâng hương, tri ân Tổ nghề và cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân cùng anh chị em nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật

Ảnh: Nhật Thịnh

Lễ giỗ Tổ sân khấu được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Các nghệ sĩ hát bội biểu diễn trích đoạn Xây chầu đại bội Ảnh: Nhật Thịnh