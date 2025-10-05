Cuộc sống kín tiếng của diễn viên Nguyệt Ánh ở tuổi 41

Một cột mốc trong sự nghiệp của Nguyệt Ánh là khi tham gia phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sao nữ 8X cho biết mối duyên góp mặt trong dự án này rất tình cờ, từ lần cô đi theo người thân đến khu vực casting để chơi. Khi đạo diễn thấy Nguyệt Ánh, ông đã ngỏ ý cô tham gia phim. Thời điểm đó, vì muốn chú tâm vào việc học, trong khi dự án quay hình tại Đà Lạt nên nữ diễn viên đành từ chối.

Đến với diễn xuất một cách tình cờ, Nguyệt Ánh ghi dấu ấn bởi loạt vai diễn trong Dốc tình, Cổng mặt trời, Thứ ba học trò... Ảnh: NSX

Nửa năm sau, ê kíp tiếp tục liên hệ mời Nguyệt Ánh đảm nhận vai Vân. Khi ấy, cô vừa hoàn thành môn học cuối nên có thời gian rảnh để đóng phim. “Đó là cơ hội đầu tiên và từ đó, tôi tham gia các dự án tiếp theo. Sau này tôi có hỏi lý do vì sao đạo diễn chọn mình, nhưng chú chỉ cười. Tôi nghĩ nhân vật hợp với ánh mắt, lời nói, dáng đi… nên mọi người đã trao cho mình cơ hội. Tôi thấy bản thân may mắn khi chưa qua trường lớp nhưng được trao cho vai lớn”, cô cho hay.

Nhớ về quãng thời gian quay phim, Nguyệt Ánh kể cô ở chung phòng với Kim Hiền và Tăng Thanh Hà. Thời điểm đó, vì điều kiện chưa được như hiện tại nên bộ 3 diễn viên chỉ có một chiếc điện thoại để liên lạc. “Cả đám đâu có kinh phí để đầu tư. Trên Đà Lạt, chúng tôi cứ gom cát sê đi mua đồ sida để đúng như phong cách của một cô gái Đà Lạt, dù đã có nhà tài trợ trang phục rồi”, cô nhớ lại.

Cuộc sống hiện tại của Nguyệt Ánh

Về chuyện đời tư, Nguyệt Ánh kết hôn với chồng Ấn Độ, có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Sao nữ Cổng mặt trời nói cuộc sống của cô trôi qua êm đềm nhờ sự tin tưởng, san sẻ nhau trong công việc. “Hôn nhân là sự kết nối của hai người dưng, cuộc sống có yên bình hay không thứ nhất là phải tin tưởng, thứ hai là phải chân thành với nhau. Tin tưởng nhau không có thì sẽ khó đồng hành, khó chia sẻ với nhau”, cô bày tỏ quan điểm.

Nguyệt Ánh phát triển công việc kinh doanh bên cạnh hoạt động diễn xuất và chăm lo gia đình Ảnh: NSX

Nữ diễn viên kể trước đây cô có thể chạy cùng lúc 5-6 phim. Song ở hiện tại, khi đã có gia đình, lại bận rộn với công việc kinh doanh nên người đẹp 8X cân nhắc các dự án, tham gia 1-2 phim mỗi năm. Với cô, đây là dịp để gặp gỡ những đồng nghiệp, đồng thời làm vơi đi nỗi nhớ nghề. “Tôi là người khá cầu toàn, khi làm gì sẽ dồn hết tâm sức, từ phim ảnh cho đến việc có con. Về kinh doanh, sản phẩm tôi bán cho khách cũng phải kỹ, nên nhiều khi tôi áp lực lắm”, cô bộc bạch.

Nguyệt Ánh kể thời gian đầu khi mở quán, nhiều khán giả ngạc nhiên khi cô trực tiếp nấu ăn, phục vụ khách hàng. Song sao nữ thừa nhận bản thân kinh doanh vì đam mê nên chọn sắp xếp lại thời gian để cân bằng nhiều vai trò khác nhau. "Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng ít hơn. Nhưng bù lại, tôi thấy mọi người trong gia đình đều vui vẻ nên cũng an tâm phần nào. Nhờ vậy mà tôi không thấy mệt", Nguyệt Ánh chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm gắn bó với diễn xuất, Nguyệt Ánh khẳng định chưa từng tiếc nuối với bất cứ điều gì. Cô thấy bản thân may mắn khi được tin tưởng trao các vai diễn và luôn hết mình với từng nhân vật. “Tôi chưa được đào tạo qua trường lớp nên chỉ diễn bằng bản năng, kinh nghiệm sống của mình. Tôi đọc kịch bản, hình dung nhân vật sẽ sống như thế nào, thể hiện tâm lý ra sao thì tôi cứ thể hiện ra như vậy”, sao nữ tâm sự thêm.