Giải trí Đời nghệ sĩ

Trần Kiều Ân kể chuyện kiếm được chồng trẻ nhờ show hẹn hò

Thanh Chi
Thanh Chi
06/10/2025 19:44 GMT+7

Trần Kiều Ân thừa nhận một trong những điều dũng cảm nhất mà cô từng làm trong đời là tham gia show hẹn hò rồi gặp được người chồng tuyệt vời hiện tại.

Trần Kiều Ân kể chuyện kiếm được chồng trẻ nhờ show hẹn hò - Ảnh 1.

Vợ chồng Trần Kiều Ân - Tằng Vỹ Xương nên duyên từ show hẹn hò hồi 2019. Mới đây, cặp đôi gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế Thiên thanh nhất đối

ẢNH: WEIBO

Theo HK01, trong sự kiện quảng bá một chương trình thực tế mới đây, Trần Kiều Ân bất ngờ chia sẻ quyết định tham gia show hẹn hò hồi 2019 và gặp được người chồng hiện tại - doanh nhân Tằng Vỹ Xương (Alan).

Nữ diễn viên 46 tuổi kể rằng nhiều người biết cô gặp được bạn đời thông qua chương trình nào nhưng lý do cô quyết định tham gia chương trình đó thì lại khác. Sao phim Hoàng tử ếch chia sẻ thời điểm đó, cô đột nhiên cảm thấy đã đến lúc phải chủ động tìm kiếm "một nửa" của riêng mình. "Nếu anh ấy không xuất hiện, vậy thì tôi sẽ phải tự mình tìm kiếm", nghệ sĩ Đài Loan nhớ lại.

Với quyết tâm đó, Trần Kiều Ân đã vượt qua nỗi do dự, cảm giác e ngại trong lòng và chủ động tham gia show hẹn hò. Chính sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ đã giúp cô kết nối được với Tằng Vỹ Xương, tình yêu của họ nảy nở rồi gắn bó bền chặt ngay cả sau khi chương trình kết thúc. "Chúng tôi đều sẵn sàng mở lòng để thấu hiểu, cảm nhận tâm hồn của nhau và có lẽ đó là việc dũng cảm nhất tôi từng làm trong đời", minh tinh 7X nhớ lại quyết định năm xưa.

Trần Kiều Ân hạnh phúc bên chồng kém tuổi

Trần Kiều Ân kể chuyện kiếm được chồng trẻ nhờ show hẹn hò - Ảnh 2.

Nữ diễn viên 46 tuổi hạnh phúc khi tìm được bạn đời yêu thương, bao dung với mình

ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên phim Định mệnh anh yêu em cho biết từ lúc hẹn hò cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô luôn cảm thấy tự do, không bị gò bó. Người đẹp thấy hạnh phúc khi chồng kém 9 tuổi luôn chiều chuộng, bao dung, mang lại cho cô cảm giác an toàn và niềm vui mỗi ngày. Qua câu chuyện của mình, nghệ sĩ 46 tuổi nhắn nhủ mọi người hãy can đảm tìm kiếm tình yêu. "Nếu bạn không dám yêu, không dám bước bước chân đầu tiên thì tình yêu chẳng bao giờ đến với bạn đâu", cô gửi gắm.

Khi được hỏi liệu khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân có khiến cặp đôi trở nên căng thẳng, bất đồng không, Tằng Vỹ Xương khéo léo đáp: "Có chứ, vì cô ấy như trẻ con vậy" khiến Trần Kiều Ân chỉ biết bật cười.

Trần Kiều Ân kể chuyện kiếm được chồng trẻ nhờ show hẹn hò - Ảnh 3.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống mới cưới, không vội chuyện sinh con

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trần Kiều Ân và Tằng Vỹ Xương gặp nhau năm 2019 khi tham gia một chương trình thực tế. Bạn đời kém nữ diễn viên xứ Đài 9 tuổi, xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng ở Malaysia. Cặp đôi đăng ký kết hôn hồi 2022 nhưng đến tháng 9.2024, họ mới tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo Langkawi (Malaysia) - nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Kể từ khi về chung nhà, Trần Kiều Ân cùng chồng dành thời gian tận hưởng thế giới hai người, không đặt nặng chuyện con cái. Trong quá khứ, sao phim Vẫn cứ thích em từng chia sẻ cô không thích trẻ con đồng thời khẳng định việc sinh con không phải mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống hiện tại. "Tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ không trọn vẹn nếu không có con", nữ diễn viên thẳng thắn.

Trần Kiều Ân kể góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân kể góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Sau ba năm về chung nhà, Trần Kiều Ân thừa nhận hôn nhân giữa cô và Tằng Vỹ Xương không phải toàn màu hồng. Cả hai không tránh khỏi cãi vã, bất đồng thậm chí có lúc nữ diễn viên nghĩ đến chuyện ly hôn.

Trần Kiều Ân show thực tế hôn nhân Tằng Vỹ Xương sao Đài Loan
