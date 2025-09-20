Trần Kiều Ân kể góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân bên chồng ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo ETtoday, trong một chương trình truyền hình mới đây, Trần Kiều Ân chia sẻ về cuộc sống của cô và doanh nhân Tằng Vỹ Xương (Alan) sau khi về chung nhà. Sao phim Hoàng tử ếch chia sẻ hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc như những gì người ngoài thấy mà cả hai đã có những lần cãi vã căng thẳng đến mức người đẹp nhắc đến chuyện ly hôn.

Theo lời kể của minh tinh xứ Đài, giữa lúc nảy sinh mâu thuẫn với chồng và không thể kiềm chế được cảm xúc, cô đã buột miệng đòi ly hôn. Khi đó, chồng nữ diễn viên đáp lại bằng thái độ nghiêm túc rằng nếu cô còn nhắc nữa thì sẽ ly hôn thật rồi quay mặt đi, bật khóc. Tằng Vỹ Xương chia sẻ thái độ của mình không phải tức giận mà đau lòng khi hôn nhân mà cả hai cùng vun đắp bao năm lại bị xem nhẹ chỉ vì nóng nảy. Anh cho rằng hai chữ "ly hôn" không nên dùng làm công cụ xả giận nhất thời, không thể tùy tiện nói ra. Doanh nhân này giải thích: "Chúng ta đã vất vả đi đến được hôm nay, sao có thể vì một lần cãi nhau mà muốn ly hôn?".

Hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước phản ứng của bạn đời, Trần Kiều Ân sững sờ, cảm thấy hoang mang và hối hận. Sao phim Định mệnh anh yêu em cho biết cách chồng xử lý thực sự có hiệu quả với mình vì kể từ lần đó cô không còn nhắc đến chuyện ly hôn.

Cũng trong chương trình, Trần Kiều Ân và chồng kém tuổi chia sẻ nhiều khoảnh khắc hài hước, tình cảm với nhau. Nữ diễn viên chia sẻ chồng là người luôn nhường nhịn, bao dung cho tính cách có phần ngang bướng của mình. "Từ ngày đầu bên nhau cho đến giờ, anh ấy chưa bao giờ thay đổi", nữ diễn viên 46 tuổi khoe. Người đẹp cũng đùa vui rằng bạn đời luôn mang đến cho cô cảm giác bản thân luôn ở "kèo trên". Nghệ sĩ 7X chia sẻ: "Khi tôi và anh ấy cãi nhau, tôi không bao giờ khóc, tôi luôn giành phần thắng, trái ý tôi là anh ấy chết chắc".

Vợ chồng Trần Kiều Ân tận hưởng hôn nhân không con cái

Trần Kiều Ân tận hưởng cuộc sống gia đình chỉ có hai người, không quan tâm chuyện con cái ẢNH: INSTAGRAM NV

Trần Kiều Ân và Tằng Vỹ Xương gặp nhau năm 2019 khi tham gia một chương trình thực tế. Bạn đời kém nữ diễn viên xứ Đài 9 tuổi, xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng ở Malaysia. Cặp đôi đăng ký kết hôn hồi 2022 nhưng đến tháng 9.2024, họ mới tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo Langkawi (Malaysia) - nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Kể từ khi về chung nhà, cả hai dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng, không đặt nặng chuyện con cái. Trong quá khứ, sao phim Vẫn cứ thích em từng chia sẻ cô không thích trẻ con, chỉ thích nuôi thú cưng đồng thời khẳng định việc sinh con không phải mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống hiện tại của bản thân. "Tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ không trọn vẹn nếu không có con", nữ diễn viên thẳng thắn.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000, hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Cô từng được xem là "nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan", ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách: Hoa oải hương, Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Yêu phải nàng thiên kim… Từ thập niên 2010, nữ diễn viên chủ yếu tham gia các dự án ở đại lục, gây chú ý qua các tác phẩm: Tân tiếu ngạo giang hồ (vai Đông Phương Bất Bại), Vẫn cứ thích em, Từ bỏ em giữ chặt em, Độc Cô hoàng hậu, Mặc vũ vân gian…