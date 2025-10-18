Bị chồng cũ phản bội, mẹ 3 con đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc mới

Ngọc Lan tiếc nuối khi không thể se duyên thành công ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1.151 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, mai mối cho Bùi Duy Vương (40 tuổi), làm nông nghiệp ở Đồng Nai, và Trương Thị Hồng (39 tuổi), buôn bán tự do tại Củ Chi (TP.HCM). Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, đến với chương trình với mong muốn tìm được hạnh phúc mới sau những giông bão.

Giới thiệu về bản thân, Duy Vương chia sẻ anh là người hiền lành, điềm đạm, ăn chay trường và chăm chỉ lao động. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, ly hôn do bất đồng quan điểm. Sau chia tay, anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con trai đang học lớp 6. "Chúng tôi chia tay trong hòa bình, khi vợ cũ tái hôn, tôi vẫn đến dự", anh kể.

Duy Vương đổ vỡ hôn nhân sau 7 năm chung sống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía đàng gái, Trương Thị Hồng từng kết hôn năm 2014, đến năm 2023 thì hôn nhân tan vỡ vì chồng ngoại tình. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi phát hiện anh có con riêng bên ngoài nên quyết định dừng lại. Sau khi ly hôn, anh nhiều lần năn nỉ, nói rằng đã dứt khoát với người kia nên muốn quay về để cho con có đủ cha mẹ. Tôi cũng cho anh cơ hội để quay về. Nhưng khi tôi mang bầu đứa thứ ba thì phát hiện anh vẫn còn qua lại nữa. Lúc đó tôi quyết định dứt khoát luôn".

Hiện Trương Thị Hồng một mình nuôi ba con, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi, cùng mẹ già ở Củ Chi. Dù từng tổn thương, cô vẫn giữ niềm tin vào tình yêu, mong tìm người đàn ông thật lòng, không gia trưởng, biết quan tâm và sống trách nhiệm. Còn Duy Vương mong muốn tìm bạn đời là người có tâm tốt, hợp ý mình, đẹp người đẹp nết, biết vun vén, sống hướng về gia đình. "Tôi thích một người vợ ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, không nóng nảy, hiểu chuyện, biết thông cảm", anh cho hay.

Trương Thị Hồng quyết ly hôn vì bị phản bội nhiều lần, một mình nuôi mẹ già và 3 con nhỏ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ đơn thân từ chối hẹn hò vì hoàn cảnh

Khi cánh cửa trái tim mở ra, cả hai đều có thiện cảm và sự đồng cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của họ là khoảng cách địa lý và hoàn cảnh gia đình. Cả hai đều đang sống cùng mẹ già, lại khó chuyển nơi ở vì công việc và gia đình. Duy Vương thừa nhận anh khó đi xa lâu ngày, trong khi Hồng cũng không thể rời Củ Chi để đến Đồng Nai sinh sống.

Trong cuộc trò chuyện, Duy Vương chia sẻ anh quan niệm hôn nhân phải có sự chia sẻ, thấu hiểu. Khi xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng phải cùng ngồi lại, bình tĩnh để nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề nhẹ nhàng. "Nếu lấy nhau thì vợ chồng phải tu chí làm ăn, cùng quan tâm, chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên", anh nói. Tính chuyện tương lai, Duy Vương cho biết nhà neo người, chỉ có hai mẹ con. Nếu tái hôn, anh muốn sinh thêm con để vui nhà vui cửa cũng như gắn kết tình cảm gia đình. Nhưng Trương Thị Hồng thành thật rằng cô không thể sinh thêm vì đã trải qua ba lần sinh mổ.

Duy Vương chủ động bắt tay, chúc cho đàng gái sớm tìm được người phù hợp trong tương lai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau cuộc trò chuyện, Duy Vương và Trương Thị Hồng đều không bấm nút hẹn hò. Dù đã đoán trước kết quả, Quyền Linh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nam MC cũng gửi lời chúc, mong cả hai sớm tìm được người phù hợp với mình.