Jennifer Lopez tiết lộ 'tìm đến tâm linh' sau khi ly hôn Ben Affleck

Đặc biệt, nữ ca sĩ Latin gây chú ý khi cho biết lần ly hôn gần nhất hóa ra lại đưa mình đến một trải nghiệm tuyệt vời khác - hành trình tâm linh. Jennifer Lopez nói thêm: "Tôi đã theo học một nhà trị liệu và họ đã hướng tôi đến những cách nghĩ mới. Giờ đây tôi nhận ra cốt lõi của mọi vấn đề nằm ở chính tôi chứ không phải ở ai khác".

Cô bộc bạch: "Tôi đã có thể ngồi yên tĩnh tâm để nhận thức rõ hơn những gì xảy đến với bản thân. Tất cả những trải nghiệm đó làm nên chính con người tôi, và tôi thật sự trân trọng những gì đã qua. Tôi thấy thoải mái và rất hạnh phúc khi được là chính mình, với tất cả những điều tốt đẹp và cả những thứ phức tạp".

Jennifer Lopez tiết lộ bản thân đã đến với hành trình tâm linh sau cuộc hôn nhân gần nhất ẢNH: FACEBOOK NS

Nói thêm về những mối tình đã qua, cô cho biết một khi hôn nhân chấm dứt, bản thân thường xem những người đàn ông như đã "qua đời". Cô nói dù là những người chồng như Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony, Ben Affleck hay vị hôn phu Alex Rodriguez, thì mình chưa từng níu kéo họ quay trở về.

Lopez bộc bạch: "Khi mọi chuyện đã xong, tôi sẽ bước tiếp". Cô cũng cho biết khó mà bắt đầu hẹn hò lại vì với một người nổi tiếng như mình, chắc chắn mối quan hệ ấy sẽ bị soi mói. Dù vậy cô vẫn có niềm tin vào tình yêu: “Tôi rất cởi mở dù là người của công chúng. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với ai đó. Tôi muốn có ai đó ở đó để cùng sẻ chia những khoảnh khắc quan trọng, như trên thảm đỏ chẳng hạn”.

Vừa qua, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tái hợp trở lại với Ben Affleck tại buổi công chiếu phim mới. Ben không tiếc lời khen ngợi Lopez với E! News: “Cô ấy thật tuyệt. Diễn xuất trong bộ phim này là một thử thách cực kỳ khó nhằn, vì phải vừa nhảy, ca hát rồi diễn xuất bên cạnh làm sao giữ nguyên được mạch cảm xúc. Tôi nghĩ đây là giới hạn của một nghệ sĩ biểu diễn”.

Về phía mình, Lopez cũng dành những lời có cánh cho chồng cũ: "Nếu không có Ben, bộ phim lần này sẽ không thể ra mắt. Tôi luôn muốn cám ơn anh ấy vì điều này".