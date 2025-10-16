Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Jennifer Lopez tiết lộ 'tìm đến tâm linh' sau khi ly hôn Ben Affleck

Tuấn Duy
Tuấn Duy
16/10/2025 14:17 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn gần đây để quảng bá cho bộ phim 'Kiss of the Spider Woman' ra mắt vào đầu năm 2026, Jennifer Lopez đã úp mở về cuộc sống riêng sau khi chia tay Ben Affleck.

Đặc biệt, nữ ca sĩ Latin gây chú ý khi cho biết lần ly hôn gần nhất hóa ra lại đưa mình đến một trải nghiệm tuyệt vời khác - hành trình tâm linh. Jennifer Lopez nói thêm: "Tôi đã theo học một nhà trị liệu và họ đã hướng tôi đến những cách nghĩ mới. Giờ đây tôi nhận ra cốt lõi của mọi vấn đề nằm ở chính tôi chứ không phải ở ai khác".

Cô bộc bạch: "Tôi đã có thể ngồi yên tĩnh tâm để nhận thức rõ hơn những gì xảy đến với bản thân. Tất cả những trải nghiệm đó làm nên chính con người tôi, và tôi thật sự trân trọng những gì đã qua. Tôi thấy thoải mái và rất hạnh phúc khi được là chính mình, với tất cả những điều tốt đẹp và cả những thứ phức tạp".

Jennifer Lopez tiết lộ tìm đến tâm linh sau khi ly hôn Ben Affleck - Ảnh 2.

Jennifer Lopez tiết lộ bản thân đã đến với hành trình tâm linh sau cuộc hôn nhân gần nhất

ẢNH: FACEBOOK NS

Nói thêm về những mối tình đã qua, cô cho biết một khi hôn nhân chấm dứt, bản thân thường xem những người đàn ông như đã "qua đời". Cô nói dù là những người chồng như Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony, Ben Affleck hay vị hôn phu Alex Rodriguez, thì mình chưa từng níu kéo họ quay trở về. 

Lopez bộc bạch: "Khi mọi chuyện đã xong, tôi sẽ bước tiếp". Cô cũng cho biết khó mà bắt đầu hẹn hò lại vì với một người nổi tiếng như mình, chắc chắn mối quan hệ ấy sẽ bị soi mói. Dù vậy cô vẫn có niềm tin vào tình yêu: “Tôi rất cởi mở dù là người của công chúng. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với ai đó. Tôi muốn có ai đó ở đó để cùng sẻ chia những khoảnh khắc quan trọng, như trên thảm đỏ chẳng hạn”.

Vừa qua, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tái hợp trở lại với Ben Affleck tại buổi công chiếu phim mới. Ben không tiếc lời khen ngợi Lopez với E! News: “Cô ấy thật tuyệt. Diễn xuất trong bộ phim này là một thử thách cực kỳ khó nhằn, vì phải vừa nhảy, ca hát rồi diễn xuất bên cạnh làm sao giữ nguyên được mạch cảm xúc. Tôi nghĩ đây là giới hạn của một nghệ sĩ biểu diễn”.

Về phía mình, Lopez cũng dành những lời có cánh cho chồng cũ: "Nếu không có Ben, bộ phim lần này sẽ không thể ra mắt. Tôi luôn muốn cám ơn anh ấy vì điều này".

Tin liên quan

Jennifer Lopez 'phục thù' sau thất bại trong âm nhạc

Jennifer Lopez 'phục thù' sau thất bại trong âm nhạc

Sau album 'This Is Me... Now' không đạt thành tích như kỳ vọng và tour diễn cùng tên có nhiều đêm bị hủy, Jennifer Lopez cho biết đã dành hết tâm huyết cho tác phẩm nhạc kịch sắp tới.

Jennifer Lopez gặp sự cố trước Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ

Jennifer Lopez và Ben Affleck thân thiết trở lại sau vụ cháy ở Los Angeles

Khám phá thêm chủ đề

Jennifer Lopez Ben Affleck Tâm linh ly hôn hôn nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận