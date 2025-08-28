Kha Ly nhắc về NSND Tạ Minh Tâm, tiết lộ mối duyên sang diễn xuất

Trong chương trình Trò chuyện với tương lai, Kha Ly kể cô là con nhà nòi, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé. Từ năm học lớp 6, sao phim Cổng mặt trời đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ. Khi cô quyết định thi vào Nhạc viện TP.HCM, dù gia đình lo lắng song vẫn ủng hộ nữ ca sĩ theo đuổi đam mê. Trong những ngày đầu nơi đất khách quê người, Kha Ly thừa nhận bản thân đối diện với không ít khó khăn, trong đó có vấn đề về tài chính.

Kha Ly được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật Ảnh: FBNV

“Khi tôi mới lên thành phố học, gia đình cũng không khá giả gì. Ba cũng phải mượn tiền bà nội để tôi có được một chiếc xe đạp. Tôi ở ké nhà dì, mỗi ngày đạp xe đi học. Đến hơn nửa năm, có một phòng trà nhạc Trịnh nhận tôi làm MC. Tôi vừa dẫn chương trình, vừa hát bè cho các ca sĩ của phòng trà nên có nhiều trải nghiệm”, sao nữ 8X bộc bạch.

Mối duyên giúp Kha Ly chuyển sang diễn xuất

Kha Ly bén duyên với diễn xuất từ năm 20 tuổi. Thời điểm đó, cô theo học tại Nhạc viện TP.HCM, được NSND Tạ Minh Tâm giới thiệu đi đóng phim. Trong lần đầu thử sức ở lĩnh vực mới, cô được giao vai Ngọc Sương trong phim Hàn Mặc Tử. “Tôi được xuất hiện một hai phân đoạn gì đó. Khi ấy, tôi nghĩ mình không có duyên với công việc này, vì đóng xong không ai mời cả”, vợ Thanh Duy kể lại.

Hai năm sau, Kha Ly đưa em gái đi thi Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và gặp được thành viên trong ê kíp của đạo diễn Châu Huế. Được ngỏ lời mời, nữ diễn viên tranh thủ về lục lại những tấm hình mới chụp để gửi cho đoàn phim. Sau khi lên gặp đạo diễn Châu Huế, sao nữ 8X được trao vai Liên trong Sóng gió cuộc đời. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Kha Ly bộc bạch: “Tôi vừa lên gặp là chú kêu tôi đi về đi. Ban đầu tôi tưởng là bị đuổi, không ngờ chú bảo có bao nhiêu quần áo mang lên để đi quay".

Từng không nghĩ sẽ trở thành diễn viên song sau này, Kha Ly lại tạo ấn tượng với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình Ảnh: FBNV

Khi đó Kha Ly đóng vai một cô Việt kiều, em của anh Cao Minh Đạt. Nữ diễn viên thừa nhận khi đóng xong phim và xem lại, cô tự thấy mình diễn “đơ”. “Khi đó tôi chưa diễn nhiều nên làm mọi thứ theo bản năng. May mắn là lúc đó khán giả cũng thích mình, vì thấy một gương mặt mới toanh và thiện cảm, diễn xuất cũng tạm. Sau bộ phim đó, tôi được trao thêm cơ hội tham gia những dự án khác”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Kha Ly tâm sự hồi học ở trường Nhạc viện TP.HCM, niềm đam mê lớn nhất của cô là ca hát. Thậm chí vợ Thanh Duy chưa từng nghĩ bản thân trở thành một diễn viên song lại bén duyên với công việc này. Cô kể thêm: “Tôi như được huấn luyện, đóng phim này đến phim kia. Tôi vẫn tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, chỉ là không được loại giỏi thôi, vì mình dành thời gian cho diễn xuất nhiều quá”.

Một cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất của Kha Ly là khi tham gia Cổng mặt trời. Theo cô, chính dự án này đã giúp dàn diễn viên được khán giả yêu thích, biết đến nhiều hơn. Hiện tại vì mỗi diễn viên đều có công việc, sự nghiệp riêng nên ít khi gặp gỡ. Tuy nhiên, họ vẫn dành sự trân quý dành cho nhau. Nói về sự thay đổi sau khoảng 20 năm làm nghề, Kha Ly thừa nhận: “Nếu nói tôi hiền lành như ngày xưa thì không có, nhưng tôi rất hòa đồng với anh em, bạn bè”.