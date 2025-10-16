Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
16/10/2025 09:00 GMT+7

Khi ngắm những tấm ảnh cưới đẹp như trong mơ, không ít người tò mò về câu chuyện của đôi uyên ương Nguyễn Hoàng Khánh Linh và Phan Hoàng. Bởi rõ ràng, để kể được câu chuyện tình yêu đẹp, trong sáng và tinh tế như vậy, cần nhiều hơn là gu thẩm mỹ. Đó là lối sống, là nền tảng văn hóa và tình yêu được vun đắp, nuôi dưỡng từ truyền thống gia đình.

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại- Ảnh 1.

Khánh Linh lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh tại TP.HCM, nơi các giá trị văn hóa và lòng nhân ái được trân trọng. Từ nhỏ, cô đã được lớn lên trong sự yêu thương và được học cách chia sẻ tình yêu, lòng biết ơn với mọi người.

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại- Ảnh 2.

Có thời gian học tập ở nước ngoài nhiều năm, Khánh Linh mang đậm hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin nhưng bên trong vẫn tỏa ra nét dịu dàng và sự gắn bó sâu sắc với những giá trị truyền thống.

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại- Ảnh 3.

Cũng như Linh, Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều thế hệ, nơi anh được thừa hưởng tinh thần trách nhiệm, sự tinh tế và tâm hồn ấm áp. Gia đình luôn là điểm tựa và là nơi khởi nguồn của mọi giá trị tốt đẹp. Tình cảm đối với hai bạn không chỉ là cảm xúc mà còn là cam kết, là cùng nhau vun đắp, cùng nhau trưởng thành.

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại- Ảnh 4.

Phan Hoàng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp duyên dáng cùng trí tuệ của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại nơi Linh. Còn trong mắt Linh, Hoàng là một chàng trai bản lĩnh, chu đáo và thành công.

Khi văn hóa truyền thống góp phần định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại- Ảnh 5.

Thừa hưởng những giá trị truyền thống, tình yêu và câu chuyện hạnh phúc của Khánh Linh và Phan Hoàng chính là sự tiếp nối trọn vẹn sứ mệnh gìn giữ và phát triển những nền tảng giá trị gia đình. 

Khám phá thêm chủ đề

tình yêu Ảnh cưới đẹp đôi uyên ương tình yêu thời hiện đại truyền thống gia đình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận