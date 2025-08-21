Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Jennifer Lopez 'phục thù' sau thất bại trong âm nhạc

Tuấn Duy
Tuấn Duy
21/08/2025 13:41 GMT+7

Sau album 'This Is Me... Now' không đạt thành tích như kỳ vọng và tour diễn cùng tên có nhiều đêm bị hủy, Jennifer Lopez cho biết đã dành hết tâm huyết cho tác phẩm nhạc kịch sắp tới.

Theo đó, Jennifer Lopez hợp tác với nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Bill Condon và các diễn viên Diego Luna, Tonatiuh để chuyển thể vở nhạc kịch Kiss of the Spider Woman của cặp đôi Kander và Ebb từng đoạt giải Tony lên màn ảnh rộng.

Jennifer Lopez 'phục thù' sau thất bại trong âm nhạc - Ảnh 1.

Tạo hình của Jennifer Lopez trong tác phẩm mới

ẢNH: ROADSIDE ATTRACTIONS

Vở nhạc kịch Broadway gốc từng đoạt giải Tony năm 1993 và bản thân nó lại được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Manuel Puig xuất bản năm 1976. 

Kiss of the Spider Woman được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance vào ngày 26.1 vừa qua, được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Phim dự kiến được phát hành tại các rạp chiếu phim ở Mỹ vào ngày 10.10 tới.

Về nội dung, tác phẩm xoay quanh Valentín - một tù nhân chính trị ở cùng phòng giam với Molina - một thợ trang trí bị kết tội khiếm nhã nơi công cộng. Theo thời gian, 2 người hình thành một mối liên kết kỳ lạ khi Molina kể lại cốt truyện của một vở nhạc kịch Hollywood có sự tham gia của nữ danh ca màn bạc mà anh yêu thích - Ingrid Luna do Lopez thủ vai.

Như vậy đây sẽ là tác phẩm chuyển thể nhạc kịch đầu tiên mà Condon vừa viết kịch bản vừa đạo diễn kể từ Dreamgirls đã giành được hai giải Oscar với sự tham gia của Beyoncé, Jennifer Hudson... vào năm 2006.

Jennifer Lopez 'phục thù' sau thất bại trong âm nhạc - Ảnh 2.

Poster của phim nhạc kịch mới do Jennifer Lopez thủ vai

ẢNH: ROADSIDE ATTRACTIONS

Kiss of the Spider Woman được bật mí cũng là tác phẩm tâm huyết của Jennifer Lopez trong nhiều năm, khi cô được xem như người kế nhiệm cố nghệ sĩ từng đoạt giải Tony và cũng là một biểu tượng Puerto Rico, Chita Rivera - người đã khởi xướng vai diễn đa diện Aurora hay Ingrid Luna trên sân khấu Broadway. 

Ngôi sao kiêm nhà sản xuất này lần đầu tiên giới thiệu tác phẩm vào tháng 12 năm ngoái và nói rằng: "Đây là vở nhạc kịch tiếp theo của tôi trong trường hợp mọi người xem Selena là một vở nhạc kịch. Nhưng Kiss of the Spider Woman mới thực đúng nghĩa nhạc kịch, nơi tôi thực sự được thể hiện ba nhân vật khác nhau theo một cách nào đó. Và vì vậy, đây là một dự án lớn đối với tôi".

Jennifer Lopez sau đó đã chia sẻ rằng chính thể loại âm nhạc "là nơi tôi nảy ra ý tưởng ca hát, nhảy múa và diễn xuất chứ không chỉ làm một việc duy nhất".

