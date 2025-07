Jennifer Lopez gặp sự cố nhạy cảm khi đi diễn

Jennifer Lopez đang dồn toàn bộ tâm huyết cho tour diễn Up All Night ở châu Âu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Jennifer Lopez đang dồn toàn bộ tâm huyết cho tour diễn Up All Night ở châu Âu. Trong đêm diễn ở Warsaw (Ba Lan) cách đây ít ngày, nữ ca sĩ 56 tuổi gặp sự cố khi đang chuyển cảnh và thay trang phục. Giữa không khí sôi động, khán giả hò reo phấn khích gọi ngôi sao 6X trở lại sân khấu và hát mừng tuổi mới của chủ nhân hit On the floor.

Jennifer Lopez gặp sự cố với chiếc váy 'phản chủ'

Giữa sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, Jennifer Lopez bước ra trong bộ cánh 2 mảnh gợi cảm, nổi bật giữa ánh đèn với loạt chi tiết đính kim sa vàng lấp lánh, tay vẫn đang loay hoay với chiếc váy tua rua. Một vũ công nhanh chóng tiến đến phía sau cô, cố gắng gắn lại chiếc váy. Khi cô đang di chuyển để cảm ơn khán giả tại Warsaw thì chiếc váy bỗng nhiên “phản chủ” và rơi xuống.

Trong khoảnh khắc đó, giọng ca 56 tuổi lộ vẻ hoảng hốt, cô vội chụp lấy chiếc váy theo phản xạ tự nhiên nhưng không thể. Với kinh nghiệm trình diễn lâu năm, nữ ca sĩ dễ dàng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sải bước đầy tự tin trên sân khấu. Cô bật cười nghiêng ngả trước tình huống bất ngờ kể trên, vui vẻ nhìn người trợ lý vẫn đang vất vả gắn lại chiếc váy. Khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, cô không ngần ngại cầm chiếc váy và ném thẳng xuống đám đông đang reo hò phấn khích.

Nữ ca sĩ 6X gặp sự cố về trang phục khi đang biểu diễn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

J.Lo hài hước chia sẻ: “Tôi mừng vì mình có mặc đồ lót vì tôi thường không mặc đồ lót đâu”. Nữ ca sĩ cũng gửi lời đến người hâm mộ bắt được chiếc váy: “Bạn có thể giữ nó vì tôi không muốn lấy lại đâu”.

Video về khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên kênh YouTube chính thức của cô, thu hút lượng tương tác lớn. Bên dưới mục bình luận, người hâm mộ khen ngợi thần thái tự tin và bản lĩnh làm chủ sân khấu của cô cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp đến ngôi sao đình đám nhân dịp tuổi mới.

Sau đêm diễn bùng nổ tại Warsaw, J.Lo tiếp tục hành trình tour diễn Up All Night với điểm dừng chân tại Bucharest vào tối 27.7, sau đó bay đến Abu Dhabi. Chuyến lưu diễn dự kiến sẽ khép lại tại Almaty (Kazakhstan) vào ngày 10.8 tới.