Secret Garden biểu diễn và quay MV quảng bá du lịch Việt

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 18.10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), nhóm Secret Garden mang đến những tác phẩm "chữa lành", êm dịu, đi cùng năm tháng trong khuôn khổ dự án Âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam. Tại đây, khán giả sẽ được đắm chìm trong thanh âm dương cầm và vĩ cầm của bộ đôi nghệ sĩ Rolf Løvland và Fionnuala Sherry qua những bản hit như Song from a secret garden, Adagio, Nocturne, You raise me up... Đặc biệt, toàn bộ doanh thu từ chương trình Secret Garden Live in Vietnam sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện.

Secret Garden ẢNH: BTC

Thomas Anders ẢNH: BTC

Cũng như 2 mùa trước đó, sau đêm diễn này, nhóm Secret Garden sẽ thực hiện một MV tại một danh thắng nổi tiếng, góp phần quảng bá du lịch VN. Theo tiết lộ, đó là nơi từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood. Trước đó, Good Morning Vietnam cũng đã chào đón nhóm tứ tấu Bond vào năm 2024 với MV Victory quay tại vịnh Hạ Long và nghệ sĩ saxophone Kenny G vào năm 2023 với quang cảnh Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, cầu Long Biên... trong MV Going Home.

Bên cạnh đó, tại concert Giai điệu song phương (Melody of Two Nations) diễn ra vào 19 giờ ngày 25.10 tại Cung điền kinh Hà Nội, giọng ca chính Thomas Anders của Modern Talking sẽ tái ngộ khán giả cùng những bản hit của thập niên 1980 như Cheri cheri lady, You're my heart, you're my soul... Đây là lần thứ 3 nam ca sĩ đến VN sau lần gần nhất vào năm 2018.