Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu đến Việt Nam

Dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam trở lại mùa 3 với sự góp mặt của nhóm nhạc đình đám Secret Garden vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của bộ đôi huyền thoại. Nếu như 2 mùa trước là Kenny G (2023) và Tứ tấu Bond (2024) đều là lần thứ 2 đến Việt Nam thì với Secret Garden, đây là lần đầu tiên.

Nhóm sẽ có một đêm diễn duy nhất vào tối 18.10.2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm được biết đến toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với Nocturne - chiến thắng mở đường để bộ đôi trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo ảnh hưởng, đạt Bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age tới 101 tuần. Nhiều bản trong album còn đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật. Tiêu biểu là Adagio trong bộ phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. You Raise Me Up của Secret Garden trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại - từ Josh Groban tới Westlife - và bước vào đời sống văn hóa đại chúng như "dàn hợp xướng cảm xúc" của các lễ tốt nghiệp, sự kiện tôn vinh, hay những khoảnh khắc cần nâng đỡ tinh thần. Phiên bản của Westlife đạt quán quân UK Singles Chart (2005).

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ tại cuộc họp báo Ảnh: BTC cung cấp

Trong đêm diễn sắp tới tại Việt Nam, Secret Garden dự kiến mang tới tuyển tập gần 30 tác phẩm gắn liền với tên tuổi của họ, được chia làm ba chủ đề: cảnh sắc thiên nhiên, quan hệ với con người, văn hóa.

"Chúng tôi sẽ mang đến một sân khấu đặc biệt, đưa công chúng bước vào khu vườn bí mật bằng âm nhạc và ánh sáng. Sân khấu sẽ rất mềm mại, lãng mạn và gợi cảm. Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những sân khấu đẹp nhất được riêng dành cho Secret Garden", đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2023, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên. Toàn bộ doanh thu vé qua 3 mùa đều được BTC dành cho các hoạt động thiện nguyện.