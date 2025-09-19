Nghệ sĩ Việt mang show ra quốc tế

Ư ỚC MƠ LỚN KHÔNG CÒN XA VỜI

Mới đây ngày 14.9, nữ ca sĩ Mỹ Linh đã có buổi trình diễn đầu tiên thuộc khuôn khổ Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 tại TP.Yokohama, Nhật Bản. Đây là buổi diễn nằm trong tour vòng quanh các nước châu Á của diva Tóc ngắn, trước nhất gồm 2 điểm dừng Nhật Bản và Hàn Quốc (diễn ra tại Seoul ngày 11.10). Tour diễn do ê kíp Xin Chào Live Music tổ chức. Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy… cũng đã đến với khán giả châu Á nhờ ê kíp này.

Mỹ Linh vừa có buổi diễn đầu tiên tại Nhật Bản thuộc khuôn khổ Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 với ban nhạc Anh Em và con gái Mỹ Anh ẢNH: XIN CHÀO

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đạo diễn Vân Trình, Giám đốc Xin Chào Entertainment, cho biết: "Đầu năm nay, ca sĩ Mỹ Linh đã liên hệ với chúng tôi để trao đổi ý tưởng về việc thực hiện show diễn châu Á (cụ thể là Nhật Bản). Sau một thời gian trao đổi, Xin Chào đã nghiên cứu và đề xuất mở rộng show diễn sang Hàn Quốc và một số nước khác, từ đó thuyết phục chị cho ra đời ý tưởng Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025. Ngoài Nhật và Hàn thì các nước khác vẫn trong quá trình chuẩn bị và thương thảo".

Các nền tảng truyền thông của Dolby Theatre - nhà hát biểu tượng của Hollywood (Mỹ), nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hằng năm - thời gian qua đã đưa tin về chương trình Hà Anh Tuấn Live Concert "Sketch a Rose" in Los Angeles, sẽ diễn ra vào ngày 18.10 tới. Đây là lần đầu tiên một sự kiện âm nhạc VN hiện diện tại nhà hát danh tiếng này. Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết: "Lần đầu nghe Hà Anh Tuấn đề cập Dolby Theatre sẽ là điểm đến tiếp theo của Sketch a Rose, chúng tôi đã phân tích để Tuấn hiểu việc đó là một ước mơ quá lớn, có nhiều khó khăn, bởi lẽ trình diễn nhạc Việt tại một nhà hát bình thường ở nước ngoài đã khó, huống hồ là một nhà hát mang tính biểu tượng. Nhưng khi đặt vấn đề, được các đơn vị quốc tế từng hợp tác giúp đỡ cũng như chứng minh bản thân đã làm được gì, kinh nghiệm đã có ra sao, phía Dolby Theatre đã tin tưởng và đồng ý".

N HỮNG KHÓ KHĂN KHI CHƠI TRÊN "SÂN KHÁCH"

Với các show này, việc lên ý tưởng, tổ chức, vận hành đương nhiên gặp không ít khó khăn vì được thực hiện trên "sân khách". Đạo diễn Vân Trình chia sẻ: "Để thực hiện một chương trình tại Nhật với tiêu chuẩn đúng, đủ và đẹp là việc không hề đơn giản. Vì chi phí thực hiện rất cao nên mọi công đoạn đều được tính toán cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ để khi ê kíp sang Nhật lắp đặt thì có thể hoàn tất chỉ trong một ngày. Tại đây, ngay cả chi phí thuê nhà hát cũng không được giảm giá dù chỉ dùng cho quá trình luyện tập. Vì vậy, để tránh phát sinh, mọi việc đều được tính toán chính xác đến từng chi tiết".

Hà Anh Tuấn trong live concert Sketch A Rose tại nhà hát Esplanade (Singapore) năm 2024 ẢNH: ĐẠI NGÔ

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ bản thân cũng có trải nghiệm tương tự tại Úc và Singapore. Anh tiết lộ các tiêu chuẩn của nhà hát Esplanade (Singapore) là rất khắt khe và có nhiều điều khoản cực kỳ chi tiết, nhưng bằng sự linh động thì ê kíp cuối cùng đã có 2 đêm diễn thành công. Tuy vậy, ở chặng nước Úc, chỉ có 1 ngày chuẩn bị bởi không chỉ chi phí thuê đắt đỏ mà nơi này còn kín lịch vì là địa điểm mang tính biểu tượng của thế giới. Anh nói thêm không có show nào tổ chức ở đây mà thong thả thời gian cho việc chuẩn bị như ở VN cả. Nhưng ngược lại nhà hát Opera Sydney (Úc) lại có đầy đủ mọi thứ, từ phương tiện vật chất đến nhân lực, do đó điều quan trọng là khả năng giao tiếp và lên kế hoạch bài bản để có thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn.

Đạo diễn Sketch a Rose cho biết thêm, những trải nghiệm, học hỏi cộng với sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn VN trong mấy năm qua về thiết bị, nhân lực lẫn kinh nghiệm... cho thấy định hướng phát triển ra quốc tế là rất hứa hẹn. Cao Trung Hiếu tiết lộ thêm, sau khi chương trình của Hà Anh Tuấn diễn ra thành công, cả ê kíp Singapore và Úc đều gửi các lời mời tiếp tục hợp tác, qua đó cho thấy "ê kíp VN đã có tiếng nói và được đánh giá cao, cũng như giới sáng tạo Việt dần dần đã chứng minh được năng lực của mình".

Nói về những yếu tố muốn chứng minh với bạn bè quốc tế, đạo diễn Vân Trình bộc bạch với PV Thanh Niên: "Chúng tôi luôn đặt các tiêu chí: chỉn chu, chuyên nghiệp và chất lượng lên hàng đầu. Với kinh nghiệm tổ chức các show diễn ở nước ngoài (đặc biệt là các chương trình bán vé tại các nhà hát nổi tiếng ở Nhật Bản và Hàn Quốc) thì sự chuyên nghiệp và chỉn chu là tối cần thiết để show có thể diễn ra một cách trọn vẹn. Với ý tưởng phục vụ kiều bào ở nước ngoài, chúng tôi rất muốn mang đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc thực thụ trong không gian của các khán phòng hàng đầu, nên chất lượng cũng rất quan trọng".

Các chương trình này vừa là cơ hội để ngành trình diễn cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phục vụ khán giả VN ở nước ngoài, đồng thời hướng tới quảng bá hình ảnh VN, sản phẩm VN ra quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa, giải trí.