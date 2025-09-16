Sau Hà Anh Tuấn, JSOL đến với nhà hát biểu tượng của Singapore

Trong đó có thể kể đến nhà hát Esplanade hình trái sầu riêng biểu tượng bên cạnh công viên East Coast Park xanh mát ven biển, cầu Anderson Bridge, khu phố Clarke Quay...

Dự án là sự hợp tác giữa nam ca sĩ với Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Trong MV, JSOL tái hiện tình yêu sét đánh và rơi vào lưới tình (cách nói trại của "tính lười"), thể hiện khả năng vũ đạo qua những màn nhảy đẹp mắt giữa đường phố Singapore.

Mini album Oe oe ra mắt tối 16.9 gồm 6 ca khúc: Dán mắt, Tính lười, Cuộn len, Không Phải Em Không Phải Ai , Biết điều và Genie ở nhiều thể loại, mang đến những giai điệu vui tươi và lời ca ngọt ngào nhằm truyền tải năng lượng tích cực, sự hài hước đến khán giả.

Ở dự án này anh kết hợp với giám đốc âm nhạc Khắc Hưng, Hoàng Tôn, Sơn.K - gương mặt đang gây chú ý tại chương trình Anh trai say hi mùa 2. Anh cũng hòa giọng cùng rapper HURRYKNG - thành viên cùng nhóm Mopius trong Tính lười.

JSOL hợp tác với HURRYKNG trong Tình lười ẢNH: NSCC

Nam ca sĩ cho biết sau khi chương trình Anh trai say hi khép lại, bản thân đã tập hợp được nhiều demo có thể triển khai thành các ca khúc. Nhưng sau thời gian cộng tác với nhiều nhà sản xuất, anh thấy Khắc Hưng vẫn là người hiểu bản thân nhất trong cả đời sống cũng như âm nhạc, vì vậy đã kiên trì thuyết phục chủ nhân Người hãy quên em đi dù lịch trình khá bận rộn.

Mini album đầu tay của JSOL được đầu tư lớn ẢNH: NSCC

Lý giải về tựa đề của mini album Oe oe, JSOL nói: "Tôi muốn mini album này có sự gần gũi, vui vẻ như năng lượng của mình. Thay vì gọi fan là "mọi người ơi" thì tôi hay kêu "oe oe" rồi fan cũng đáp lại "oe oe", giống như lời chào nhau một cách dễ thương giữa tôi và các fan. Oe oe còn là tiếng khóc chào đời của em bé, vì đây là mini album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nên tôi cũng coi nó là tiếng khóc chào đời của đứa con tinh thần".

Dịp này, JSOL còn thông báo các hoạt động quảng bá mini album, gồm 5 MV và 3 buổi fansign tại 3 miền.