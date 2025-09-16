Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Sau Hà Anh Tuấn, JSOL đến với nhà hát biểu tượng của Singapore

Tuấn Duy
Tuấn Duy
16/09/2025 22:13 GMT+7

Trong single thứ 3 mang tên 'Tính lười' hợp tác cùng HURRYKNG mở đường cho mini album 'Oe Oe', JSOL đã thực hiện MV đi qua nhiều địa điểm nổi bật của Singapore.

Trong đó có thể kể đến nhà hát Esplanade hình trái sầu riêng biểu tượng bên cạnh công viên East Coast Park xanh mát ven biển, cầu Anderson Bridge, khu phố Clarke Quay... 

Dự án là sự hợp tác giữa nam ca sĩ với Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Trong MV, JSOL tái hiện tình yêu sét đánh và rơi vào lưới tình (cách nói trại của "tính lười"), thể hiện khả năng vũ đạo qua những màn nhảy đẹp mắt giữa đường phố Singapore. 

Mini album Oe oe ra mắt tối 16.9 gồm 6 ca khúc: Dán mắt, Tính lười, Cuộn len, Không Phải Em Không Phải Ai, Biết điều Genie ở nhiều thể loại, mang đến những giai điệu vui tươi và lời ca ngọt ngào nhằm truyền tải năng lượng tích cực, sự hài hước đến khán giả.

Ở dự án này anh kết hợp với giám đốc âm nhạc Khắc Hưng, Hoàng Tôn, Sơn.K - gương mặt đang gây chú ý tại chương trình Anh trai say hi mùa 2. Anh cũng hòa giọng cùng rapper HURRYKNG - thành viên cùng nhóm Mopius trong Tính lười. 

Sau Hà Anh Tuấn, JSOL đến với nhà hát biểu tượng của Singapore- Ảnh 1.

JSOL hợp tác với HURRYKNG trong Tình lười

ẢNH: NSCC

Nam ca sĩ cho biết sau khi chương trình Anh trai say hi khép lại, bản thân đã tập hợp được nhiều demo có thể triển khai thành các ca khúc. Nhưng sau thời gian cộng tác với nhiều nhà sản xuất, anh thấy Khắc Hưng vẫn là người hiểu bản thân nhất trong cả đời sống cũng như âm nhạc, vì vậy đã kiên trì thuyết phục chủ nhân Người hãy quên em đi dù lịch trình khá bận rộn. 

Sau Hà Anh Tuấn, JSOL đến với nhà hát biểu tượng của Singapore- Ảnh 2.

Mini album đầu tay của JSOL được đầu tư lớn

ẢNH: NSCC

Lý giải về tựa đề của mini album Oe oe, JSOL nói: "Tôi muốn mini album này có sự gần gũi, vui vẻ như năng lượng của mình. Thay vì gọi fan là "mọi người ơi" thì tôi hay kêu "oe oe" rồi fan cũng đáp lại "oe oe", giống như lời chào nhau một cách dễ thương giữa tôi và các fan. Oe oe còn là tiếng khóc chào đời của em bé, vì đây là mini album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nên tôi cũng coi nó là tiếng khóc chào đời của đứa con tinh thần".

Dịp này, JSOL còn thông báo các hoạt động quảng bá mini album, gồm 5 MV và 3 buổi fansign tại 3 miền. 

Tin liên quan

JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

Gây chú ý tại 'Anh trai say hi' với ngoại hình 'bắt mắt', mái tóc hồng ấn tượng và hơn hết là sự hài hước khi được ví như 'ông hoàng content', tối 18.7, JSOL chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Thùy Chi, RHYDER, JSOL bất ngờ xuất hiện tại 'Rap Việt 2024'

JSOL sang Pháp và Iceland quay MV mới

Khám phá thêm chủ đề

JSOL HURRYKNG Oe oe album Anh trai say hi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận