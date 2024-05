Hoàng Tôn từng suy sụp khi bị chê quá xấu để làm ca sĩ

Hoàng Tôn tiết lộ từng phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để điều trị trầm cảm suốt 2 năm

Hoàng Tôn được biết đến nhiều từ giải á quân Giọng hát Việt 2013. Anh nổi lên như một hiện tượng chỉ sau ca khúc Em không quay về (ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày với rapper Yanbi). Sau đó, nam ca sĩ tham gia các cuộc thi âm nhạc như The Remix mùa 1 (cùng nhóm PB Nation), Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2. Các ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác đều đạt hàng chục triệu đến trăm triệu lượt nghe như Để em rời xa, Dành cho em, Yêu em rất nhiều, Em không quay về...

Theo chia sẻ, ca sĩ Hoàng Tôn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là giảng viên thanh nhạc Hoàng Thu và bố là nhạc công guitar có tiếng. Dù vậy, ban đầu gia đình không ủng hộ nam ca sĩ theo nghệ thuật mà hướng anh theo công việc khác ổn định hơn. "Thời của bố mẹ tôi, làm nghệ thuật không đem lại kinh tế, chẳng hạn đi hát thì cát sê chỉ bằng một tô phở. Vậy nên bố mẹ muốn tôi có công việc ổn định hơn. Nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài thể hiện và bày tỏ muốn đi theo đam mê của mình. Dù vậy, tôi vẫn học ngành theo ý bố mẹ, song song đó thì học ở Nhạc viện nữa", anh chia sẻ.



Hoàng Tôn là con một trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng bố mẹ không ủng hộ anh theo nghề

Từng có thời gian Hoàng Tôn tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc. Anh kể có cuộc thi giành giải nhất, nhưng thay vì đào tạo ca sĩ, Hoàng Tôn lại được tuyển làm nhân viên phòng thu. Anh tâm sự: "Lý do mà người ta không tuyển tôi vào vị trí ca sĩ vì thời đó ca sĩ rất quan trọng ngoại hình. Lúc đó mọi người đều nói với tôi rằng "mày xấu quá không làm ca sĩ được đâu". Khoảng thời gian đó, ai cũng nói với tôi câu đó khiến mình suy sụp. Một người nói thì không sao nhưng 10 người nói thì cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Để được như bây giờ là tôi cũng đã trải qua "chỉnh sửa" rồi chứ ngày xưa thì khác lắm".



Đến năm 2013, giọng ca Dành cho em tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và giành giải á quân. Đây là bước đệm giúp Hoàng Tôn được nhiều người biết đến hơn và bắt đầu được mời đi hát. Trong khoảng thời gian nổi tiếng, có nhiều cơ hội hơn, song song đó nam ca sĩ cũng gặp nhiều cám dỗ. Bên cạnh đó, anh cũng trải qua cảm giác mất phương hướng, thấy không còn được là chính mình.

"Chẳng hạn ban đầu tôi thích như thế này, khán giả lại thích thế khác thì tôi lại phải chuyển hướng để chiều theo khán giả. Từng có thời gian tôi cảm thấy mình không còn là chính mình, không còn đam mê âm nhạc nữa. Từ đó, tôi bắt đầu chểnh mảng hơn, tham gia tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Sau đó, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng, cả về cơ thể lẫn tâm lý, dẫn đến việc bị trầm cảm một thời gian. Giai đoạn đó là năm 2016, tôi từng nghĩ bây giờ mình chết đi cũng vậy. May mắn trong khoảng thời gian đó tôi có bố mẹ quan tâm, đưa tôi đến bác sĩ để điều trị trầm cảm và mất 2 năm để ổn định lại tâm lý", giọng ca Yêu em rất nhiều tâm sự.

Nói thêm về chuyện tình cảm, Hoàng Tôn cho biết anh chưa có mối quan hệ nào để xác định nghiêm túc, chỉ có những mối tình thoáng qua. Nam ca sĩ giãi bày việc sống một mình đã quen nên rất khó để nghĩ đến chuyện tình yêu. Dù vậy, Hoàng Tôn bày tỏ anh đang cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình để sớm có được hạnh phúc riêng.