JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

Sản phẩm mang tên Dán mắt, mở màn cho mini album cùng chuỗi 4 MV sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Không dừng ở đó, JSOL thông báo sẽ tổ chức fansign tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM kèm một mini concert dự kiến tổ chức vào cuối năm 2025.

JSOL thể hiện một "bản thể" mới trong Dán mắt ẢNH: NSCC

Gây ấn tượng bởi đa dạng kỹ năng từ hát, vũ đạo, rap, sáng tác... khi tham gia Anh trai say hi, nhưng phải đến Dán mắt, JSOL mới chính thức thể hiện trọn vẹn con người cá nhân. Anh cho biết mình đã "tận thu" mọi thứ từ chương trình này trong một năm qua để làm sản phẩm, từ nguồn kinh phí, việc mời các anh trai cho đến sự tự tin mà bản thân đã lấy lại được.

Thuộc thể loại pop với phong cách hiện đại, Dán mắt được Khắc Hưng sản xuất như "đo ni đóng giày" cho JSOL, từ hình tượng chú mèo hồng tinh nghịch mà anh thường "khoe" trên mạng xã hội đến giai điệu rộn ràng, tương thích với nguồn năng lượng tích cực mà anh luôn mang đến.

Khắc Hưng tiết lộ ban đầu mình có ý từ chối khi JSOL tìm đến ẢNH: TUẤN DUY

Khắc Hưng cho biết ban đầu JSOL muốn hát nhạc House, nhưng anh đã ngăn lại vì nghĩ sau một quãng thời gian dài làm nghề, điều JSOL cần nhất là một sản phẩm thể hiện được mình.

Nhạc sĩ Người hãy quên em đi cho biết khi JSOL lần đầu tìm tới, anh đã có ý từ chối hợp tác vì thấy bản thân đang ở quãng có nhiều chiêm nghiệm, sợ không phù hợp với nguồn năng lượng của JSOL. Anh tiết lộ JSOL có đến 12 bản demo có thể ra mắt, nhưng Dán mắt là phù hợp hơn cả.

Về phần hình ảnh, MV (được thực hiện bởi đạo diễn Gin Trần) cho thấy sự hài hước, tinh nghịch và sức hút của nam ca sĩ. Đặc biệt, MV có sự góp mặt của 5 anh trai: Erik, Phạm Đình Thái Ngân, Nicky, Captain Boy và Vũ Thịnh. Nữ chính của MV cũng là một bất ngờ, khi Lâm Thanh Mỹ xuất hiện trở lại.

Các anh trai Nicky, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy và Vũ Thịnh đã xuất hiện trong MV mới của JSOL. ẢNH: TUẤN DUY

Nữ diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho biết mối duyên của mình và JSOL đã có từ nhiều năm trước, khi cả 2 cùng tham gia một dự án điện ảnh. Cô chia sẻ, "thời gian qua toàn đóng phim kinh dị, nghe anh JSOL nói đây sẽ là một sản phẩm hiện đại, có tạo hình bắt mắt, em đã đồng ý".

Lâm Thanh Mỹ (bìa phải) hài hước chia sẻ mình nhận lời đóng MV của JSOL vì được... diện đồ đẹp ẢNH: TUẤN DUY

Nhớ lại khoảng thời gian trước, JSOL "bật mí" chương trình Anh trai say hi đã đến với mình như một định mệnh. Anh cho biết sau The Heroes, anh không muốn tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa vì không tự tin và sợ bản thân không để lại dấu ấn. Tuy vậy, khi được mời tham gia cùng 29 anh trai khác, anh đã đến với tinh thần "không còn gì để mất" vì thời gian đó cũng đúng năm cuối của hợp đồng cùng công ty chủ quản, nếu không có bước tiến gì anh sẽ chủ động rời khỏi công ty. Anh nói: "Không có Anh trai say hi tôi đã bỏ cuộc...".