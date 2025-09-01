Nhạc Việt nâng tầm bằng công nghệ

Khi ra mắt đĩa than Dạo chơi kỷ niệm 2 thập niên ca hát vào đầu năm nay, "chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê tiết lộ thay vì đầu tư lớn vào MV, cô quyết định nghiên cứu để ứng dụng công nghệ âm thanh 3D Dolby Atmos tiên tiến, giúp sản phẩm mang đến những trải nghiệm mới, lạ và hay hơn cho khán giả. Đây là hệ thống thường thấy ở các rạp phim, giúp tái hiện chân thực sự đa chiều và sống động của âm thanh. Trong thời đại bùng nổ nhạc số, chất lượng này có thể được cảm nhận qua những nền tảng streaming như Apple Music, Tidal…

Công nghệ loa nổi bật trong concert Xoay tròn của Hoàng Dũng ẢNH: NSCC

Cũng theo xu hướng này, ngày càng nhiều nghệ sĩ chọn mix & master (hậu kỳ về âm thanh) ở nước ngoài, giúp các album có chất lượng vượt trội. Khi ra mắt single Ướt lòng mở đường cho album phòng thu thứ 5 gần đây, Văn Mai Hương cho biết đã hợp tác với Randy Merrill - kỹ sư âm thanh từng thực hiện album cho nhiều siêu sao thế giới như Taylor Swift, Lady Gaga, Adele, Ariana Grande… Giọng ca Đại minh tinh cho biết: "Vì có khác biệt về thị trường nhạc, thị hiếu khán giả cũng như phải làm sao để phù hợp với MV nên phải đến lần thứ 3 ê kíp mới có bản master ưng ý. Kỹ sư Randy rất trau chuốt giọng hát, có cảm giác như không bỏ sót một hạt bụi nào khi hát vậy".

Trước Văn Mai Hương, Hoàng Quyên từng làm việc với Tim Der Kuil - nghệ sĩ guitar và giám đốc âm nhạc của Adele, Sia... Album A Diary of Melody của cô được master ở hãng thu âm hàng đầu thế giới là Abbey Road London. Ca sĩ Hồng Nhung cũng chia sẻ bản thu âm đầu tiên của Tự hỏi được master bởi chuyên gia âm thanh nổi tiếng Mark Levinson mà cô có dịp cùng làm việc từ đĩa than Bống là ai.

Không chỉ trong phòng thu, các nghệ sĩ cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ cao trong các concert âm nhạc. Chẳng hạn trong concert Xoay tròn vừa qua ở Hà Nội, Hoàng Dũng đã ứng dụng công nghệ âm thanh 3D L-ISA (L-Acoustics Immersive Sound Art) sử dụng mạng lưới loa bố trí rộng khắp, tạo ra trường âm thanh 3D giúp cảm nhận âm thanh bao trùm và chân thực hơn. Qua đó, khán giả ở vị trí nào cũng có thể thưởng thức chất lượng âm thanh đồng đều và chân thực nhất. Công nghệ này đã và đang được nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu như Adele, Katy Perry, Hans Zimmer... sử dụng.

Bên cạnh nâng cao trải nghiệm của khán giả, công nghệ cũng góp phần giúp nhạc Việt ngày càng phổ biến hơn. Ca sĩ Hồng Nhung cho biết: "Ở nước ngoài có thể khán giả không biết Hồng Nhung là ai nhưng Mark Levinson thì rất nổi tiếng. Họ sẽ tò mò muốn nghe một sản phẩm do nghệ sĩ này tham gia sản xuất. Từ đó, âm nhạc VN sẽ được biết đến nhiều hơn bên ngoài đất nước".