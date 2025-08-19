Nghệ sĩ 'về hưu' và những trải nghiệm mới

Hành trình nghệ thuật chưa dừng lại

Sau khi "chia tay" Nhà hát Kịch VN, NSND Lan Hương vẫn mở lòng với các dự án nghệ thuật. Theo dõi hành trình của nữ nghệ sĩ, nhiều người nhận ra bà vẫn chăm chỉ với các dự án phim ảnh như Cây táo nở hoa, Gia đình mình vui bất thình lình, Hạnh phúc bị đánh cắp… NSND Lan Hương còn làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, đồng thời cởi mở chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình trên mạng xã hội.

NSND Lê Khanh tìm niềm vui thông qua việc giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ Ảnh: FBNV

Nếu như trước đây NSND Lan Hương là diễn viên chính của đa số các vở kịch của nhà hát thì sau khi nghỉ hưu, bà có nhiều thời gian để chủ động hơn trong phim ảnh. Nữ nghệ sĩ nói trong chặng đường làm nghề, bà muốn đến gần hơn với khán giả và có trách nhiệm với danh hiệu mà mình được nhà nước phong tặng. "Dù vai ngắn hay dài, khi đã nhận vai, tôi để tâm đến nó và nghĩ cho nhân vật làm sao để khán giả tin vào nhân vật mình đang đóng", NSND Lan Hương trải lòng.

Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Công an Nhân dân vào năm 2018, hành trình hoạt động nghệ thuật của NSND Trần Nhượng chưa dừng lại. Thậm chí, nhiều người còn thấy ông tất bật hơn với các dự án phim ảnh và tham gia ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Theo lời NSND Trần Nhượng, trước đây khi còn công tác, ông phải tập trung làm tròn trách nhiệm. Còn hiện tại, ở tuổi ngoài 70, khi có nhiều thời gian hơn, ông tham gia đóng phim và dành thời gian cho bản thân, vui thú trồng cây, chăm sóc vật nuôi… Ông nói, tình yêu dành cho nghề đã "ngấm vào máu", ông sẵn sàng chấp nhận những cảnh quay ở xa, đi lại khó khăn… vì "cái nghề này là đam mê, tình yêu nên chắc sẽ làm cho đến khi không còn làm được nữa".

Thử nghiệm những điều mới

NSND Lê Khanh đã nêu quan điểm: "Nghề của tôi không có khái niệm nghỉ hưu". Hành trình sau khi dừng công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ của bà được xem là minh chứng cho chia sẻ này. Không chỉ đóng phim, bà còn tất bật với vai trò đào tạo lứa diễn viên mới cho thị trường phim ảnh hiện nay.

NSND Trung Anh miệt mài với các dự án phim sau khi về hưu Ảnh: ĐPCC

Ở nhà nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đi dạy vừa là để truyền lại được ít kinh nghiệm cho thế hệ sau, vừa cho mình cảm giác luôn bận rộn so với việc cứ ngồi một chỗ. Nếu có phim thì tôi vẫn có thời gian nhận thoải mái. NSND Trung Anh

Trong khi đó, NSƯT Chí Trung xây dựng kênh TikTok với hơn 275.000 lượt theo dõi và hơn 4,9 triệu lượt thích. Các bài đăng của ông thường chia sẻ về cuộc sống thường ngày, gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, hài hước.

Ngoài việc "bỏ túi" thêm nhiều vai diễn mới, NSND Trung Anh chọn tìm niềm vui thông qua việc giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông cho biết cuộc sống không thay đổi nhiều sau khi nghỉ hưu, thậm chí còn bận rộn hơn với các dự án. "Ở nhà nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đi dạy vừa là để truyền lại được ít kinh nghiệm cho thế hệ sau, vừa cho mình cảm giác luôn bận rộn so với việc cứ ngồi một chỗ. Nếu có phim thì tôi vẫn có thời gian nhận thoải mái", ông tâm sự.

NSND Tạ Minh Tâm khẳng định bản thân vẫn là một nghệ sĩ nên luôn sẵn sàng cống hiến, phục vụ khán giả. Ông khẳng định: "Khi nào mọi người không muốn nghe tôi hát nữa thì tôi mới dừng. Khán giả còn thích thì tôi còn làm nghề". NSND Tạ Minh Tâm vẫn duy trì công việc giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM nhưng không nhiều như trước. Theo ông, đó là cách bản thân tìm niềm vui, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. "Tôi muốn giữ lại sự gắn bó với chốn xưa, nơi mình đã làm việc gần nửa thế kỷ, còn đóng góp được gì thì tôi đóng góp", ông tâm tình.

Với nhiều người, nghỉ hưu đồng nghĩa với việc phải gác lại mọi hoạt động nghề nghiệp để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Song có thể thấy với nhiều nghệ sĩ, nghỉ hưu không phải khép lại hành trình nghệ thuật mà mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm mới thú vị.