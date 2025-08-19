Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nghệ sĩ 'về hưu' và những trải nghiệm mới

Thạch Anh - Lạc Xuân
19/08/2025 08:15 GMT+7

Về hưu sau quãng thời gian dài công tác tại các nhà hát, đơn vị quản lý văn hóa…, nhiều sao Việt vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật và tự làm mới mình ở nhiều vai trò khác.

Hành trình nghệ thuật chưa dừng lại

Sau khi "chia tay" Nhà hát Kịch VN, NSND Lan Hương vẫn mở lòng với các dự án nghệ thuật. Theo dõi hành trình của nữ nghệ sĩ, nhiều người nhận ra bà vẫn chăm chỉ với các dự án phim ảnh như Cây táo nở hoa, Gia đình mình vui bất thình lình, Hạnh phúc bị đánh cắp… NSND Lan Hương còn làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, đồng thời cởi mở chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ 'về hưu' và những trải nghiệm mới - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh tìm niềm vui thông qua việc giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ

Ảnh: FBNV

Nếu như trước đây NSND Lan Hương là diễn viên chính của đa số các vở kịch của nhà hát thì sau khi nghỉ hưu, bà có nhiều thời gian để chủ động hơn trong phim ảnh. Nữ nghệ sĩ nói trong chặng đường làm nghề, bà muốn đến gần hơn với khán giả và có trách nhiệm với danh hiệu mà mình được nhà nước phong tặng. "Dù vai ngắn hay dài, khi đã nhận vai, tôi để tâm đến nó và nghĩ cho nhân vật làm sao để khán giả tin vào nhân vật mình đang đóng", NSND Lan Hương trải lòng.

Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Công an Nhân dân vào năm 2018, hành trình hoạt động nghệ thuật của NSND Trần Nhượng chưa dừng lại. Thậm chí, nhiều người còn thấy ông tất bật hơn với các dự án phim ảnh và tham gia ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Theo lời NSND Trần Nhượng, trước đây khi còn công tác, ông phải tập trung làm tròn trách nhiệm. Còn hiện tại, ở tuổi ngoài 70, khi có nhiều thời gian hơn, ông tham gia đóng phim và dành thời gian cho bản thân, vui thú trồng cây, chăm sóc vật nuôi… Ông nói, tình yêu dành cho nghề đã "ngấm vào máu", ông sẵn sàng chấp nhận những cảnh quay ở xa, đi lại khó khăn… vì "cái nghề này là đam mê, tình yêu nên chắc sẽ làm cho đến khi không còn làm được nữa".

Thử nghiệm những điều mới

NSND Lê Khanh đã nêu quan điểm: "Nghề của tôi không có khái niệm nghỉ hưu". Hành trình sau khi dừng công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ của bà được xem là minh chứng cho chia sẻ này. Không chỉ đóng phim, bà còn tất bật với vai trò đào tạo lứa diễn viên mới cho thị trường phim ảnh hiện nay.

Nghệ sĩ 'về hưu' và những trải nghiệm mới - Ảnh 2.

NSND Trung Anh miệt mài với các dự án phim sau khi về hưu

Ảnh: ĐPCC

Ở nhà nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đi dạy vừa là để truyền lại được ít kinh nghiệm cho thế hệ sau, vừa cho mình cảm giác luôn bận rộn so với việc cứ ngồi một chỗ. Nếu có phim thì tôi vẫn có thời gian nhận thoải mái.

NSND Trung Anh

Trong khi đó, NSƯT Chí Trung xây dựng kênh TikTok với hơn 275.000 lượt theo dõi và hơn 4,9 triệu lượt thích. Các bài đăng của ông thường chia sẻ về cuộc sống thường ngày, gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, hài hước.

Ngoài việc "bỏ túi" thêm nhiều vai diễn mới, NSND Trung Anh chọn tìm niềm vui thông qua việc giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông cho biết cuộc sống không thay đổi nhiều sau khi nghỉ hưu, thậm chí còn bận rộn hơn với các dự án. "Ở nhà nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đi dạy vừa là để truyền lại được ít kinh nghiệm cho thế hệ sau, vừa cho mình cảm giác luôn bận rộn so với việc cứ ngồi một chỗ. Nếu có phim thì tôi vẫn có thời gian nhận thoải mái", ông tâm sự.

NSND Tạ Minh Tâm khẳng định bản thân vẫn là một nghệ sĩ nên luôn sẵn sàng cống hiến, phục vụ khán giả. Ông khẳng định: "Khi nào mọi người không muốn nghe tôi hát nữa thì tôi mới dừng. Khán giả còn thích thì tôi còn làm nghề". NSND Tạ Minh Tâm vẫn duy trì công việc giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM nhưng không nhiều như trước. Theo ông, đó là cách bản thân tìm niềm vui, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. "Tôi muốn giữ lại sự gắn bó với chốn xưa, nơi mình đã làm việc gần nửa thế kỷ, còn đóng góp được gì thì tôi đóng góp", ông tâm tình.

Với nhiều người, nghỉ hưu đồng nghĩa với việc phải gác lại mọi hoạt động nghề nghiệp để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Song có thể thấy với nhiều nghệ sĩ, nghỉ hưu không phải khép lại hành trình nghệ thuật mà mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm mới thú vị.

Tin liên quan

Nghệ sĩ trẻ 'con nhà nòi' tìm lối đi riêng

Nghệ sĩ trẻ 'con nhà nòi' tìm lối đi riêng

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ là thế hệ sau của các gia đình có truyền thống nghệ thuật liên tục giới thiệu sản phẩm mới, từng bước khẳng định cá tính riêng biệt.

Lo ngại AI 'cướp việc' của nghệ sĩ điện ảnh

Khám phá thêm chủ đề

nghệ sĩ Về hưu Nhà hát kịch VN Lê Khanh Tạ Minh Tâm Trung Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận