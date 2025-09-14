Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Góc người tiêu dùng

Hơn 4.000 người xếp hàng mua mô hình nghệ thuật tại TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
14/09/2025 18:03 GMT+7

Những ngày đầu tháng 9, sự kiện pop-up shop "The Monsters Wacky Mart" diễn ra tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM đã ghi nhận cảnh tượng hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng dài để tham quan và mua các sản phẩm mô hình.

Theo đơn vị tổ chức, chỉ trong vài ngày đầu, hơn 4.000 lượt khách đã đến trải nghiệm, nhiều người phải chờ hàng giờ mới tới lượt.

Việc hàng nghìn người trẻ kiên nhẫn xếp hàng để sở hữu những mô hình giới hạn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, từ mua sắm thông thường chuyển sang trải nghiệm và sưu tầm. Các nhân vật trong bộ sưu tập lần này, điển hình như LABUBU - một thiết kế nghệ thuật được nhiều tín đồ ưa chuộng, đã trở thành biểu tượng của phong cách sống sáng tạo.

Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu sưu tầm đang tăng mạnh trong giới trẻ Việt Nam, đặc biệt với những sản phẩm có tính độc bản, giới hạn. "Giới trẻ sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm khác biệt, đồng thời coi đó là một phần bản sắc cá nhân. Đây là lý do các mô hình nghệ thuật ngày càng trở thành ngành hàng tiềm năng", một chuyên gia tiêu dùng nhận định.

Hơn 4.000 người xếp hàng mua mô hình nghệ thuật tại TP.HCM- Ảnh 1.

Hơn 4.000 lượt khách đã đến trải nghiệm, nhiều người phải chờ hàng giờ mới tới lượt

Không gian pop-up được thiết kế như một "siêu thị kỳ quái", nơi nhân vật hoạt hình được tạo hình thành các món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến sự kiện trở nên đặc biệt chính là cách thương mại gắn với trải nghiệm. Khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn tham quan, chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội.

Các chuyên gia cho rằng, đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng "kinh tế trải nghiệm", thay vì chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng, người tiêu dùng ngày càng coi trọng bối cảnh, câu chuyện và cảm xúc gắn liền với sản phẩm. Điều này mở ra hướng đi mới cho ngành bán lẻ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và sự trỗi dậy của thương mại điện tử.

Hơn 4.000 người xếp hàng mua mô hình nghệ thuật tại TP.HCM- Ảnh 2.

Kinh tế trải nghiệm đang thay thế mua sắm truyền thống

Những sản phẩm bày bán tại sự kiện đa dạng, từ mô hình mini, móc khóa đến các sản phẩm phong cách sống như túi xách, gối trang trí. Nhiều mặt hàng được giới thiệu là phiên bản giới hạn, tạo ra hiệu ứng "không mua ngay sẽ mất cơ hội". Ghi nhận tại sự kiện, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để mua sản phẩm, một số người còn gom nhiều món để sưu tầm hoặc trao đổi lại trong cộng đồng.

Đáng chú ý, thị trường mô hình nghệ thuật và đồ chơi sưu tầm tại Việt Nam vẫn còn khá mới, nhưng đang mở rộng nhanh chóng. Trong bối cảnh bán lẻ truyền thống chịu áp lực từ thương mại điện tử, những sự kiện kết hợp giữa trải nghiệm, văn hóa và sản phẩm độc bản có thể là lối đi mới để giữ chân khách hàng.

Tin liên quan

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV

Không còn là thói quen giải trí cá nhân, YouTube đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tiêu dùng hiện đại của người Việt, đặc biệt khi nền tảng này ngày càng chiếm lĩnh không gian phòng khách gia đình.

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường

Dừa 'sốt' giá, nhiều nơi chặt bỏ cam sành, mít Thái để trồng dừa

Khám phá thêm chủ đề

giới trẻ thị trường Kinh tế Sưu tầm nhân vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận