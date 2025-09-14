Hơn 4.000 người xếp hàng mua mô hình nghệ thuật tại TP.HCM

Theo đơn vị tổ chức, chỉ trong vài ngày đầu, hơn 4.000 lượt khách đã đến trải nghiệm, nhiều người phải chờ hàng giờ mới tới lượt.

Việc hàng nghìn người trẻ kiên nhẫn xếp hàng để sở hữu những mô hình giới hạn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, từ mua sắm thông thường chuyển sang trải nghiệm và sưu tầm. Các nhân vật trong bộ sưu tập lần này, điển hình như LABUBU - một thiết kế nghệ thuật được nhiều tín đồ ưa chuộng, đã trở thành biểu tượng của phong cách sống sáng tạo.

Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu sưu tầm đang tăng mạnh trong giới trẻ Việt Nam, đặc biệt với những sản phẩm có tính độc bản, giới hạn. "Giới trẻ sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm khác biệt, đồng thời coi đó là một phần bản sắc cá nhân. Đây là lý do các mô hình nghệ thuật ngày càng trở thành ngành hàng tiềm năng", một chuyên gia tiêu dùng nhận định.

Không gian pop-up được thiết kế như một "siêu thị kỳ quái", nơi nhân vật hoạt hình được tạo hình thành các món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến sự kiện trở nên đặc biệt chính là cách thương mại gắn với trải nghiệm. Khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn tham quan, chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội.

Các chuyên gia cho rằng, đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng "kinh tế trải nghiệm", thay vì chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng, người tiêu dùng ngày càng coi trọng bối cảnh, câu chuyện và cảm xúc gắn liền với sản phẩm. Điều này mở ra hướng đi mới cho ngành bán lẻ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và sự trỗi dậy của thương mại điện tử.

Những sản phẩm bày bán tại sự kiện đa dạng, từ mô hình mini, móc khóa đến các sản phẩm phong cách sống như túi xách, gối trang trí. Nhiều mặt hàng được giới thiệu là phiên bản giới hạn, tạo ra hiệu ứng "không mua ngay sẽ mất cơ hội". Ghi nhận tại sự kiện, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để mua sản phẩm, một số người còn gom nhiều món để sưu tầm hoặc trao đổi lại trong cộng đồng.

Đáng chú ý, thị trường mô hình nghệ thuật và đồ chơi sưu tầm tại Việt Nam vẫn còn khá mới, nhưng đang mở rộng nhanh chóng. Trong bối cảnh bán lẻ truyền thống chịu áp lực từ thương mại điện tử, những sự kiện kết hợp giữa trải nghiệm, văn hóa và sản phẩm độc bản có thể là lối đi mới để giữ chân khách hàng.