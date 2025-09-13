Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV

Theo dữ liệu mới công bố tại sự kiện YouTube Works Awards Việt Nam 2025, tính đến tháng 6.2024 đã có hơn 33 triệu người Việt xem YouTube trên TV, với thời lượng trung bình hơn 4 tiếng mỗi ngày đối với người dùng đã đăng nhập.

Khi người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày để xem YouTube trên tivi ẢNH: LÊ NAM

YouTube hiện tiếp cận hơn 93% dân số trực tuyến trong độ tuổi 18 - 29 và riêng thời lượng xem nội dung liên quan đến Gen Z đã tăng tới 125% chỉ trong một năm qua. Gen Z và thế hệ trẻ không chỉ xem YouTube để giải trí, mà còn coi nền tảng này là nguồn tham khảo cho thời trang, ẩm thực, du lịch, mua sắm và thậm chí học tập.

Ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam nhận định: "YouTube không chỉ là nền tảng quảng cáo mà còn là nơi kết nối cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt đang định hình lại cách họ lựa chọn và tương tác với thương hiệu thông qua video".

Một nghiên cứu do Google công bố cho thấy, tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ quảng cáo trên YouTube cao gấp 2,9 lần so với TV truyền thống, đồng thời vượt trội hơn các nền tảng mạng xã hội khác ít nhất 1,2 lần.

Cụ thể, quảng cáo trên YouTube thúc đẩy người dùng tìm kiếm thương hiệu trực tuyến nhiều hơn 20,8% so với nhóm không xem quảng cáo. Đặc biệt, định dạng YouTube Shorts đang chứng minh khả năng lan tỏa mạnh mẽ khi người dùng có xu hướng giới thiệu thương hiệu cho bạn bè và người thân sau khi xem quảng cáo trên Shorts nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác.

Trường hợp của CHIN-SU là minh chứng rõ ràng. Thông qua giải pháp "Living Room Takeover" - xuất hiện độc quyền trên màn hình chính của YouTube kết nối tivi, chiến dịch của thương hiệu này đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể: tìm kiếm thương hiệu tăng 23%, tỷ lệ cân nhắc mua hàng tăng 15% và khả năng ra quyết định mua hàng tăng 7%.

Nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng tăng lên, đi kèm trách nhiệm cộng đồng ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ doanh nghiệp, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung Việt cũng đang tận dụng sức mạnh của YouTube để tạo ra giá trị mới. Theo thống kê, số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có doanh thu từ 10 con số (VNĐ) đã tăng hơn 35% so với năm trước.

Điển hình là ca sĩ Hòa Minzy - một trong những gương mặt sáng tạo được YouTube nhắc đến. Các video âm nhạc của cô không chỉ lan tỏa văn hóa, di sản Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ nhà sáng tạo trẻ. Đây là minh chứng cho việc YouTube đang trở thành "bệ phóng" quan trọng cho cả cá nhân và thương hiệu.

Hòa Minzy - một trong những gương mặt nhà sáng tạo nổi bật trên YouTube ẢNH: LÊ NAM

Sự phát triển của YouTube không chỉ tạo ra sân chơi mới cho các thương hiệu và nhà sáng tạo, mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Với hệ sinh thái ngày càng đa dạng, người dùng vừa được tiếp cận kho nội dung giải trí phong phú, vừa có cơ hội khám phá sản phẩm, dịch vụ theo cách trực quan và dễ tiếp nhận hơn.



