Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Góc người tiêu dùng

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV

Lê Nam
Lê Nam
13/09/2025 12:27 GMT+7

Không còn là thói quen giải trí cá nhân, YouTube đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tiêu dùng hiện đại của người Việt, đặc biệt khi nền tảng này ngày càng chiếm lĩnh không gian phòng khách gia đình.

Theo dữ liệu mới công bố tại sự kiện YouTube Works Awards Việt Nam 2025, tính đến tháng 6.2024 đã có hơn 33 triệu người Việt xem YouTube trên TV, với thời lượng trung bình hơn 4 tiếng mỗi ngày đối với người dùng đã đăng nhập.

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV- Ảnh 1.

Khi người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày để xem YouTube trên tivi

ẢNH: LÊ NAM

YouTube hiện tiếp cận hơn 93% dân số trực tuyến trong độ tuổi 18 - 29 và riêng thời lượng xem nội dung liên quan đến Gen Z đã tăng tới 125% chỉ trong một năm qua. Gen Z và thế hệ trẻ không chỉ xem YouTube để giải trí, mà còn coi nền tảng này là nguồn tham khảo cho thời trang, ẩm thực, du lịch, mua sắm và thậm chí học tập.

Ông Marc Woo - Tổng giám đốc Google Việt Nam nhận định: "YouTube không chỉ là nền tảng quảng cáo mà còn là nơi kết nối cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt đang định hình lại cách họ lựa chọn và tương tác với thương hiệu thông qua video".

Một nghiên cứu do Google công bố cho thấy, tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ quảng cáo trên YouTube cao gấp 2,9 lần so với TV truyền thống, đồng thời vượt trội hơn các nền tảng mạng xã hội khác ít nhất 1,2 lần.

Cụ thể, quảng cáo trên YouTube thúc đẩy người dùng tìm kiếm thương hiệu trực tuyến nhiều hơn 20,8% so với nhóm không xem quảng cáo. Đặc biệt, định dạng YouTube Shorts đang chứng minh khả năng lan tỏa mạnh mẽ khi người dùng có xu hướng giới thiệu thương hiệu cho bạn bè và người thân sau khi xem quảng cáo trên Shorts nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác.

Trường hợp của CHIN-SU là minh chứng rõ ràng. Thông qua giải pháp "Living Room Takeover" - xuất hiện độc quyền trên màn hình chính của YouTube kết nối tivi, chiến dịch của thương hiệu này đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể: tìm kiếm thương hiệu tăng 23%, tỷ lệ cân nhắc mua hàng tăng 15% và khả năng ra quyết định mua hàng tăng 7%.

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV- Ảnh 2.

Nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng tăng lên, đi kèm trách nhiệm cộng đồng

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ doanh nghiệp, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung Việt cũng đang tận dụng sức mạnh của YouTube để tạo ra giá trị mới. Theo thống kê, số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có doanh thu từ 10 con số (VNĐ) đã tăng hơn 35% so với năm trước.

Điển hình là ca sĩ Hòa Minzy - một trong những gương mặt sáng tạo được YouTube nhắc đến. Các video âm nhạc của cô không chỉ lan tỏa văn hóa, di sản Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ nhà sáng tạo trẻ. Đây là minh chứng cho việc YouTube đang trở thành "bệ phóng" quan trọng cho cả cá nhân và thương hiệu.

Người Việt dành trung bình 4 tiếng mỗi ngày xem YouTube trên TV- Ảnh 3.

Hòa Minzy - một trong những gương mặt nhà sáng tạo nổi bật trên YouTube

ẢNH: LÊ NAM

Sự phát triển của YouTube không chỉ tạo ra sân chơi mới cho các thương hiệu và nhà sáng tạo, mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Với hệ sinh thái ngày càng đa dạng, người dùng vừa được tiếp cận kho nội dung giải trí phong phú, vừa có cơ hội khám phá sản phẩm, dịch vụ theo cách trực quan và dễ tiếp nhận hơn.


Tin liên quan

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường

Trong bối cảnh thời trang bị chỉ trích vì gây ô nhiễm, UNIQLO nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất jeans theo hướng bền vững, tiết kiệm tài nguyên, giảm hóa chất và mang lại lựa chọn xanh cho người tiêu dùng.

Bánh trung thu '5 sao': Vài triệu đồng một hộp, khách nào sẵn sàng chi tiền?

Dừa 'sốt' giá, nhiều nơi chặt bỏ cam sành, mít Thái để trồng dừa

Khám phá thêm chủ đề

Google minzy Works Awards Việt Nam Google Việt Nam hoà minzy nhà sáng tạo Youtube Tivi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận