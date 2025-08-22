'Ngay cả khi tôi ngủ, vẫn phát sinh đơn hàng'

Tại sự kiện, YouTube Shopping Accelerator ngày 22.8 ở TP.HCM, YouTube công bố chỉ sau một năm triển khai, thời gian xem video mua sắm trên nền tảng đã tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hơn 55% nhà sáng tạo đủ điều kiện tại Việt Nam đã tham gia chương trình tiếp thị liên kết, mở ra nguồn doanh thu mới.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube Việt Nam và Thái Lan không dấu tham vọng: Mục tiêu của chúng tôi là biến YouTube trở thành nền tảng có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thương mại sáng tạo. Sự tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam cho thấy tiềm năng to lớn của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung".

Với 89% khán giả Việt Nam cho biết họ tin tưởng nội dung từ nhà sáng tạo trên YouTube, yếu tố niềm tin đang trở thành đòn bẩy để video không chỉ là kênh giải trí mà còn là công cụ mua sắm hiệu quả.

YouTube Shopping tăng trưởng vượt bậc sau 1 năm triển khai tại Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Theo bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Marketing và Tăng trưởng Shopee Việt Nam, chỉ trong một năm, các nhà sáng tạo đã cho ra hàng triệu video và gắn thẻ hơn 2,4 triệu sản phẩm trên Shopee. "Người tiêu dùng Việt Nam giờ đây không chỉ xem YouTube để giải trí, mà còn tìm kiếm, tham khảo và mua sắm. YouTube Shorts đóng vai trò quan trọng trong hành trình mua hàng của 87% người dùng Việt", bà cho biết.

Sự hợp tác giữa YouTube và Shopee được đánh giá đã tạo nên trải nghiệm liền mạch từ khâu xem video đến mua sắm, giúp cả người bán, thương hiệu và nhà sáng tạo đều hưởng lợi.

Anh Nam, chủ kênh Đam Mê Công Nghệ (hơn 607.000 người theo dõi), chia sẻ: "Trong tháng 6 vừa rồi, tôi ghi nhận hơn 3.000 đơn hàng từ YouTube Shopping. Điểm đặc biệt là ngay cả khi tôi ngủ, video vẫn có người xem và đơn hàng vẫn phát sinh". Anh cho biết để thành công, nhà sáng tạo cần review trung thực và nắm bắt các dịp khuyến mãi lớn để tăng doanh số gấp nhiều lần.

Hannah Olala - nhà sáng tạo nội dung ở lĩnh vực lifestyle và mỹ phẩm cho biết quay trở lại làm nội dung dài trên YouTube sau 10 năm ẢNH: LÊ NAM

Ở lĩnh vực lifestyle, nhà sáng tạo Hannah Olala (87.000 người theo dõi YouTube, 1,5 triệu theo dõi đa nền tảng) khẳng định YouTube Shopping giúp nhà sáng tạo giữ được bản sắc. "Khi làm affiliate, tôi có thể chọn sản phẩm mình thật sự tin tưởng để chia sẻ, vừa giữ sự tự do sáng tạo, vừa có thêm nguồn thu nhập bền vững", chị nói.

Việt Nam hiện là quốc gia thứ sáu trên thế giới triển khai YouTube Shopping. Với nền kinh tế số dự báo đạt quy mô 200 tỉ USD vào năm 2030 và hơn 2.500 kênh YouTube đã vượt mốc 1 triệu lượt xem, Việt Nam được xem là thị trường chiến lược cho thương mại sáng tạo.

YouTube cũng giới thiệu loạt tính năng mới như Stickers on Shorts, Timestamps và Chrome Extension, giúp việc gắn thẻ sản phẩm trở nên trực quan, chính xác và liền mạch hơn. Đây được coi là lợi thế cạnh tranh của YouTube Shopping so với các nền tảng khác.

YouTube Shopping đang cho thấy sức mạnh trong việc kết nối cộng đồng sáng tạo, thương hiệu và người tiêu dùng. Mô hình "thương mại sáng tạo" không chỉ mở ra nguồn thu mới cho nhà sáng tạo, mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam.

Việt Nam - thị trường tiềm năng mua sắm trực tuyến ẢNH: LÊ NAM

Sự kiện YouTube Shopping Accelerator 2025 quy tụ hơn 500 nhà sáng tạo hàng đầu tại TP.HCM đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình phát triển. Với đà tăng trưởng hiện nay, YouTube Shopping được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần đưa nền kinh tế số Việt Nam tiến gần mục tiêu 200 tỉ USD vào năm 2030.