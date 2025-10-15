Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chàng trai U.40 'chưa mảnh tình vắt vai' khiến cô gái lo ngại khi được mai mối

Lạc Xuân
Lạc Xuân
15/10/2025 16:11 GMT+7

Chàng trai 35 tuổi chưa từng có mối tình nào đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm bạn gái. Nhờ sự hỗ trợ của Quyền Linh và Ngọc Lan, anh đã thành công chinh phục được cô gái trong chương trình.

Chàng trai 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai tìm bạn gái hẹn hò trên truyền hình - Ảnh 1.

Quyền Linh vui mừng khi mai mối thành công cho cặp đôi

Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện trong tập 1.151 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Trần Minh Tâm (35 tuổi) nhân viên kinh doanh rượu tại TP.HCM được mai mối với Huỳnh Thị Ngọc Hiền (27 tuổi, Quảng Ngãi), làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM. 

Giới thiệu về bản thân, Minh Tâm cho biết anh là người hiền lành, biết quan tâm đến mọi người. Bên cạnh niềm yêu thích thể thao, rèn luyện sức khỏe, Minh Tâm thừa nhận điểm yếu của mình là hơi cả nể, đôi khi chịu thiệt thòi trong cuộc sống. 

Chàng trai 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai tìm bạn gái hẹn hò trên truyền hình - Ảnh 2.

Minh Tâm ngượng ngùng khi bị Quyền Linh "nghi ngờ" giới tính vì 35 năm chưa từng yêu ai

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tình trường, anh khiến Quyền Linh bất ngờ khi tiết lộ bản thân chưa từng có mảnh tình nào. Minh Tâm thừa nhận bản thân là người vụng về, không biết cách thể hiện, ít chủ động trong chuyện tình cảm. Anh cho biết có thích vài người nhưng không dám bày tỏ, cũng chưa từng nắm tay ai. Lời bộc bạch này khiến MC Quyền Linh phải thốt lên: "Trời ơi, sinh năm 1990 mà chưa có mối tình nào. Kỳ lạ vậy ta!". 

Trong khi đó, Ngọc Hiền cho biết cô cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Tuy nhiên, so với đàng trai, cô đã trải qua hai mối tình thời sinh viên dù chỉ quen trong thời gian ngắn. Từ đó đến nay đã 7 năm, Ngọc Hiền vẫn độc thân. 

Chàng trai 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai tìm bạn gái hẹn hò trên truyền hình - Ảnh 3.

Ngọc Hiền gây ấn tượng bởi sự vui vẻ, hoạt ngôn trên show hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Khi biết đàng trai chưa từng yêu ai, cô không giấu được sự lo ngại. Ngọc Hiền thổ lộ với MC: "Em lo quá! Em đã thiếu kinh nghiệm tình trường, cần một người dẫn dắt mà anh ấy 35 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai". Nói về hình mẫu bạn trai, Ngọc Hiền cho biết cô thích người trưởng thành, chững chạc, đáng tin cậy, cầu tiến, hiếu thảo, có ngoại hình sáng và biết vun vén cho tổ ấm. Trong khi đó, Minh Tâm mong người bạn đời của mình là người hiền lành, có ngoại hình ưa nhìn và sống tình cảm.

Chàng trai 'thả thính' ngọt ngào trên show hẹn hò

Mở rào gặp mặt, cả hai tặng quà cho nhau nhân buổi hẹn hò. Trong phần trò chuyện, Ngọc Hiền là người chủ động đặt ra nhiều câu hỏi về chuyện hẹn hò, kế hoạch sinh con, cách nuôi dạy con cái, sở thích... của Minh Tâm. Sau khi nghe câu trả lời, cô nhận xét đàng trai là người chững chạc, thật thà, ngỏ ý muốn cùng tìm hiểu. 

Được sự hỗ trợ của Quyền Linh, Minh Tâm mạnh dạn nắm tay bạn gái thổ lộ: "Anh thấy em là cô gái xinh xắn, dịu dàng. Khi nắm tay em, anh thấy có sự rung động. Em thấy tay anh có ấm không, có thể nắm tay anh đến suốt đời được không? Nếu em quen anh, em hãy xóa tất cả ứng dụng giao hàng. Khi em cần gì, cứ gọi cho anh, anh sẽ mang đồ ăn đến cho em". Nghe chia sẻ của đàng trai, nam MC thích thú trêu chọc: "Chưa yêu lần nào nhưng nói chuyện cũng dữ dằn lắm đó". 

Chàng trai 35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai tìm bạn gái hẹn hò trên truyền hình - Ảnh 4.

Minh Tâm thành công thuyết phục Ngọc Hiền cùng bấm nút hẹn hò để tìm hiểu sau chương trình

Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, chàng trai nhanh chóng bấm nút và vỡ òa khi thấy màn hình trái tim cũng sáng đèn từ phía Ngọc Hiền. Kết quả này khiến hai MC vỗ tay chúc mừng, gửi lời chúc cặp đôi sẽ sớm báo tin vui về cho chương trình.

