Chàng trai vừa mở rào đã cưỡng hôn, bị cô gái U.40 từ chối hẹn hò

Đức Thắng có phần vội vã trong cách thể hiện tình cảm, khiến anh mất điểm trong mắt bạn gái

Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.150 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan kết nối cho Lê Đức Thắng (37 tuổi, TP.HCM) là phiên dịch viên tiếng Nhật, với Trần Thị Tuyết Mai (39 tuổi, Đồng Tháp), làm việc tại TP.HCM.

Trò chuyện với hai MC, Đức Thắng chia sẻ anh từng có mối tình đơn phương kéo dài từ thời học sinh cho đến khi sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Cả hai cũng có giai đoạn hẹn hò, song vì anh sang nước ngoài làm việc nên chuyện tình kết thúc dang dở. Đàng trai tâm sự lúc anh ở Nhật thì nghe tin bạn gái đi lấy chồng.

Đức Thắng từng trải qua nhiều tổn thương tình cảm Ảnh: Chụp màn hình

Với mối tình thứ hai, anh cho biết cả hai quen nhau khi cùng sinh hoạt ở một thiền viện. Nhắc về mối tình này, Đức Thắng không chia sẻ cụ thể, chỉ nói rằng bạn gái đã khiến anh chạm đến những nỗi đau sâu nhất của trái tim mình.

Về phía mình, Tuyết Mai từng trải qua hai mối tình đầy tổn thương. Mối tình đầu thời sinh viên tan vỡ khi bạn trai đi du học và kết hôn với người khác trong lúc cả hai vẫn còn quen nhau. "Tôi sốc và buồn, mất 10 năm mới quên được và mới dám mở lòng thêm lần nữa", cô kể. Thế nhưng ở mối tình thứ hai, Tuyết Mai lại phát hiện người yêu phản bội sau 2 năm bên nhau. Từ đó đến nay, suốt 5 năm cô chưa quen thêm ai vì mất niềm tin vào tình cảm.

Tuyết Mai thận trọng trong chuyện tình cảm sau hai mối tình bị phản bội

Ảnh: Chụp màn hình

Khi đến chương trình, Tuyết Mai mong muốn tìm được người đàn ông chung thủy, biết chăm lo làm ăn, biết nấu ăn, yêu thương gia đình. Còn Đức Thắng thích bạn gái "dễ thương, có tấm lòng nhân ái".

Cô gái từ chối hẹn hò vì chàng trai quá vội vã

Khi cánh cửa trái tim mở ra, Đức Thắng tặng quà cho bạn gái và đeo vòng cổ cho cô. Trong lúc thực hiện hành động ấy, anh bất ngờ cưỡng hôn Tuyết Mai ngay trên sân khấu, khiến cả hai MC đều ngỡ ngàng, còn cô gái thoáng bối rối. Dù vậy, Tuyết Mai cũng tinh tế đáp lại tình cảm, mang món thịt kho hột vịt tự tay nấu để gửi tặng đàng trai.

Đức Thắng vồ vập hôn ngay khi mở rào khiến cô gái e sợ Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần trò chuyện, Đức Thắng bày tỏ với anh hôn nhân là điều thiêng liêng và quan trọng của cuộc đời. Anh chia sẻ nếu cả hai thành đôi, anh sẽ lo lắng, chăm sóc vợ, cùng vợ làm việc nhà, nấu ăn. Đồng quan điểm, Tuyết Mai cho rằng đã là gia đình thì hai người phải cùng chia sẻ, vun vén thì tổ ấm mới hạnh phúc. Cô cho biết nếu cả hai tìm hiểu trong khoảng 1 năm và thấy phù hợp thì có thể tiến tới hôn nhân.

Giây phút nắm tay bạn gái, Đức Thắng bày tỏ cô chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Tuyết Mai cũng nhận xét đàng trai hiền lành, chân thành. Khi MC Quyền Linh hỏi có rung động với bạn gái không, Đức Thắng lại bất ngờ tiến tới muốn ôm cô gái, song bị từ chối. Lúc này, anh thừa nhận bản thân "rung động sâu sắc".

Tuyết Mai khéo léo từ chối, chủ động bắt tay để làm bạn với đàng trai Ảnh: Chụp màn hình

Đến phút quyết định, chỉ có Đức Thắng bấm nút hẹn hò, còn Tuyết Mai đã từ chối. Đàng gái nói lý do vì đối phương quá vội vã khiến cô thấy chưa có sự rung động.

Kết quả này không khiến Ngọc Lan bất ngờ. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Cảm xúc của Thắng quá mạnh, bạn lại là người rất thật thà, nghĩ thế nào thì hành động và nói như vậy. Cảm xúc nhất thời của bạn khi mở rào quá mạnh, khiến cho bạn có hành động vội vã. Chỉ cần thêm một nhịp thôi là tôi phải 'giải cứu' cô gái, vì tôi biết điều đó sẽ khiến cô ấy bị dội ngay. Và đúng như dự đoán của tôi là cô ấy đã không bấm vì điều này".