Thợ máy vỡ òa khi chinh phục được nữ nhân viên văn phòng trên show hẹn hò

Ngọc Lan và Quyền Linh nhiệt tình mai mối, vui mừng khi cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.150 lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, mang đến màn mai mối giữa Nguyễn Thủy Văn (32 tuổi, quê Đồng Tháp), là thợ máy cho một công ty ở Đồng Nai, và Nguyễn Châu Mỹ Duyên (31 tuổi, quê An Giang), nhân viên văn phòng sinh sống ở TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Thủy Văn cho biết anh sống hòa đồng, siêng năng, chịu khó nhưng có phần hơi khó tính trong công việc. Trải qua hai mối tình, anh chia sẻ mối tình đầu kéo dài 3 năm, tan vỡ vì thiếu quan tâm, dẫn đến bất đồng quan điểm. Còn mối tình thứ hai của Thủy Văn chỉ vỏn vẹn 3 tháng, dừng lại vì bạn gái muốn tìm người gần nhà hơn.

Thủy Văn mong muốn tìm được vợ đẹp như MC Ngọc Lan Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Mỹ Duyên, cô từng trải qua ba mối tình, chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Cô kể ở mối tình gần nhất, cả hai đã tính đến chuyện đi đến hôn nhân. Nhưng Mỹ Duyên nhận thấy bạn trai chưa trưởng thành để tiến xa nên chủ động dừng lại.

Đến với Bạn muốn hẹn hò, Mỹ Duyên chia sẻ cô muốn tìm bạn trai có đạo đức. Nữ nhân viên văn phòng giải thích thêm: "Đạo đức nghĩa là người đó sống tốt, không làm điều gì sai trái". Còn với Thủy Văn, anh nói muốn tìm vợ "đẹp như Ngọc Lan". Nghe điều này, MC Quyền Linh liền sang xem mặt đàng gái rồi trêu chọc nữ MC: "Cô gái này xinh mà hiền hơn Lan nha, chứ Lan dữ lắm".

Mỹ Duyên muốn tìm chồng là người có đạo đức Ảnh: Chụp màn hình

Thợ máy xúc động nhắn gửi đến cha mẹ khi bạn gái đồng ý hẹn hò

Thời khắc mở rào, Thủy Văn bày tỏ rất hài lòng với người phụ nữ đối diện và chia sẻ: "Anh thấy em dễ thương, phù hợp mẫu người mà anh đang tìm kiếm. Anh làm việc thì chỉ tiếp xúc với xe cộ, còn ngoài thời gian đó thì anh chỉ về nhà. Anh thích nấu ăn, nghỉ ngơi rồi hôm sau đi làm tiếp. Nếu mình hẹn hò, anh có thể đi vào chủ nhật hoặc ngày lễ. Anh đã chuẩn bị tài chính cho đám cưới, chắc khoảng 1 năm mình tìm hiểu là cưới được. Anh kiếm tiền là sẽ đem về cho vợ giữ".



Sự chân thành, hiền lành của chàng thợ máy chiếm trọn cảm tình của MC Quyền Linh. Anh nhiều lần nhắn nhủ Mỹ Duyên: "Đừng ăn hiếp em trai tôi nha, bạn ấy hiền lắm". Dưới sự cổ vũ của hai MC, cặp đôi mạnh dạn nắm tay trên sân khấu. Cảm nhận được sự chân thành của đối phương, Mỹ Duyên gật đầu đồng ý, khiến trái tim trên sân khấu cùng sáng đèn. Khoảnh khắc ấy khiến Quyền Linh và Ngọc Lan vỡ òa, hy vọng sớm nhận được tin vui từ cặp đôi.

Thủy Văn khiến Quyền Linh xúc động khi nhắn gửi đến gia đình Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trên sân khấu, Thủy Văn xin phép gia đình đàng gái để được tìm hiểu Mỹ Duyên. Anh chia sẻ vì cha mẹ ở quê, không kịp chuẩn bị nên hy vọng sẽ có dịp để hai gia đình gặp nhau. Trước khi rời chương trình, Thủy Văn còn nghẹn ngào nhắn gửi đến cha mẹ: "Trên đường đời con gặp nhiều khó khăn. Do môi trường làm việc nên con khó tìm được một nửa yêu thương. Nhờ chương trình tạo điều kiện thuận lợi, con đã tìm được bạn gái. Con hy vọng từ nay và mãi mãi, tụi con sẽ yêu thương nhau như lúc ban đầu".