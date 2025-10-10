Thợ mộc U.50 đi hẹn hò, được Ngọc Lan nhiệt tình 'đẩy thuyền' với nữ công nhân

MC Quyền Linh và Ngọc Lan “đẩy thuyền” nhiệt tình cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến cho khán giả một câu chuyện mai mối nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của hai người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Đàng trai là Nguyễn Văn Hòa (46 tuổi, quê Cà Mau, làm thợ mộc tại TP.HCM) được Quyền Linh - Ngọc Lan ghép đôi với Đỗ Thị Thắm (40 tuổi, công nhân may đến từ Cần Thơ). Cả hai tham gia show hẹn hò với mong muốn tìm được một người bạn đời thật lòng, cùng sẻ chia và bù đắp những thiếu vắng trong cuộc sống.

Trò chuyện với hai MC, Đỗ Thị Thắm chia sẻ cô đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân tan vỡ vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đàng gái tâm sự chồng cũ mê số đề, nhiều lần đuổi cô ra khỏi nhà sau mỗi lần cãi vã. Trải qua tổn thương, nữ công nhân chỉ mong tìm được người đàn ông sống có trách nhiệm, biết yêu thương, không gia trưởng và có chút ga lăng, lãng mạn để cuộc sống thêm hạnh phúc.

Đỗ Thị Thắm đổ vỡ hôn nhân sau hơn 1 năm chung sống, vẫn chưa có con Ảnh: Chụp màn hình

Phía bên kia, Văn Hòa gây thiện cảm với Quyền Linh bởi dáng vẻ hiền lành, thật thà. Anh chia sẻ từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và và có một con trai 21 tuổi đang học đại học. Người đàn ông tâm sự trước đây vợ chồng sống ở quê. Sau khi làm ăn thất bại, cả hai lên TP.HCM sinh sống thì vợ bỏ đi. Đến năm 2022 thì họ chính thức ly hôn, hiện anh sống một mình. Sau đổ vỡ hôn nhân, Văn Hòa mong tìm người phụ nữ biết lo cho gia đình, biết lắng nghe, chia sẻ, sống giản dị.

Văn Hòa ly hôn và hiện sống một mình ở TP.HCM Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Lan muốn cho cặp đôi bấm nút ngay khi mở rào

Mở rào gặp mặt, cả hai tặng quà cho nhau trên sân khấu. Nhận thấy Văn Hòa và Đỗ Thị Thắm quá đẹp đôi, MC Quyền Linh liền làm cầu nối, cho hai người nắm tay đứng gần nhau hơn. Trước sự cổ vũ của hai MC và khán giả, Văn Hòa còn mạnh dạn hôn nhẹ lên má bạn gái. Tình huống này khiến Ngọc Lan thích thú, bày tỏ nôn nóng muốn cho cả hai bấm nút ngay vì quá hợp nhau.

Trong cuộc trò chuyện sau đó, cả hai cùng chia sẻ những mong muốn về cuộc sống tương lai. Đỗ Thị Thắm bộc bạch hy vọng người bạn đời sẽ không vũ phu, biết ứng xử và luôn trân trọng vợ. Đáp lại, Văn Hòa khẳng định mình có thể làm được điều đó. Tính chuyện tương lai, đàng trai ngỏ ý muốn tìm hiểu trong khoảng 3 tháng, nếu thấy phù hợp sẽ tiến tới hôn nhân. Nghe vậy, nữ công nhân cũng đồng tình, còn bày tỏ "phải duyên phải nợ thì ở đâu cũng được".

Hai MC hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cặp đôi tiến đến tổ ấm vẹn tròn trong tương lai Ảnh: Chụp màn hình

Không khí trường quay trở nên rộn ràng khi Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục "đẩy thuyền", cho cả hai nắm tay trò chuyện lâu hơn. Nam MC còn khéo léo đề nghị họ ôm nhau để cảm nhận cảm xúc với đối phương. Quyền Linh nhận xét đàng trai hiền lành, còn đàng gái dễ thương và khen cả hai rất hợp nhau.

Sau khi trò chuyện, Văn Hòa và Đỗ Thị Thắm nhanh chóng bấm nút hẹn hò, chính thức trở thành một đôi. Cả hai nắm chặt tay nhau, ánh mắt rạng rỡ xen lẫn chút ngượng ngùng. Khi gửi lời chúc phúc, Quyền Linh cũng nhắn nhủ cả hai rất đẹp đôi và mong họ sớm về chung một nhà.