Chàng trai U.40 vỡ òa khi chinh phục được cô giáo xinh đẹp

Hữu Toàn và Huyền Nhung được nhiều khán giả chúc phúc khi thành đôi trên show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.149 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Đỗ Hữu Toàn (36 tuổi, Cà Mau), kinh doanh thực phẩm khô, hải sản. Ghép đôi với anh là cô giáo Cao Thị Huyền Nhung (29 tuổi, Khánh Hòa), hiện làm việc tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Hữu Toàn tự tin có ưu điểm là biết tiếng Trung, có công việc, kinh tế ổn định. Đàng trai chia sẻ anh đã trải qua hai mối tình chính thức nhưng không sâu sắc. Anh kể mối tình đầu thời cấp ba, còn mối tình thứ hai quen lúc đi làm nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Hữu Toàn cho biết thêm, trong 5 năm qua, anh sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên chưa có cơ hội gặp được người phù hợp.

Hữu Toàn tìm bạn gái trên show hẹn hò, mong muốn gặp người phù hợp để tiến đến hôn nhân Ảnh: Chụp màn hình

Phía bên kia, Huyền Nhung khiến Ngọc Lan ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói ngọt ngào. Cô tự nhận là người biết lắng nghe, cởi mở, giao tiếp tốt và thích thể thao. Về chuyện tình cảm, nữ giáo viên chia sẻ từng trải qua một mối tình chính thức và một mối tình đơn phương kéo dài suốt 6 năm. Huyền Nhung tiết lộ từng bày tỏ tình cảm ba lần nhưng không đến được với nhau.

Đến chương trình, Huyền Nhung mong muốn tìm bạn trai cao trên 1,7 m, tính cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng và hiếu thảo. Trong khi đó, Hữu Toàn thích bạn gái hiền lành, nhã nhặn, có công việc ổn định.

Cô giáo sẵn sàng kết hôn

Mở rào gặp mặt, Hữu Toàn tặng hoa và quà cho bạn gái nhân dịp gặp mặt. Huyền Nhung cũng mang đến món bánh tự tay làm gửi đến đàng trai. Qua ấn tượng đầu tiên, cả hai đều có thiện cảm với đối phương. Hữu Toàn cho biết ngoại hình của Huyền Nhung giống với những gì anh mong muốn, còn cô giáo cũng bày tỏ ưng ý trước vẻ ngoài chững chạc, trường thành của đàng trai.

Huyền Nhung chiếm thiện cảm của hai MC bởi vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện duyên dáng Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, Hữu Toàn chia sẻ ở tuổi U.40, anh mong sớm ổn định cuộc sống và xây dựng gia đình. Đồng quan điểm, Huyền Nhung nói rằng cô cũng rất thích có một mái ấm nhỏ. Cô tiết lộ hiện đang học văn bằng 2 và có dự định tiếp tục học để trở thành giảng viên. Dù điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc chăm sóc gia đình, nhưng cô vẫn mong bạn trai thấu hiểu và ủng hộ. Đáp lại, Hữu Toàn chia sẻ: "Về trình độ văn hóa thì anh không học cao, nhưng anh có nhiều kiến thức, trải nghiệm ngoài xã hội. Nếu như em học cao so với anh thì anh cũng không suy nghĩ gì cả. Mình có bạn gái trình độ học vấn cao như vậy thì mình càng tự hào chứ".

Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh cũng liên tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Nam MC nhận xét đàng trai là người bản lĩnh, từng trải, có thể trở thành chỗ dựa vững vàng cho người phụ nữ của mình. Còn Huyền Nhung là cô giáo tâm lý, nhiều cảm xúc, có thể giúp dung hòa và san sẻ cùng bạn trai. Nhận thấy cặp đôi có tính cách hòa hợp cùng quan điểm hôn nhân có phần tương đồng, Quyền Linh và Ngọc Lan ủng hộ cả hai thành đôi.

Quyền Linh mong cả hai sẽ sớm về chung một nhà Ảnh: Chụp màn hình

Sau 3 tiếng đếm của Quyền Linh và Ngọc Lan, màn hình trái tim đã sáng đèn báo hiệu cặp đôi chính thức hẹn hò khiến cả trường quay vỗ tay chúc mừng. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hữu Toàn, hai MC cũng vui lây và gửi nhiều lời chúc, mong họ sớm có kết quả tốt đẹp.