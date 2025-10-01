Hải Yến Idol: Từ bị miệt thị ngoại hình đến sắc vóc nóng bỏng nhờ thể thao

Thể thao cầu nối thiện nguyện

Ngày 28.9, tại TP.HCM, giải Happy Pickleball Championship 2025 diễn ra quy tụ đông đảo vận động viên phong trào và nhiều gương mặt quen thuộc trong giới giải trí. Đây là năm thứ hai giải đấu được tổ chức với mục tiêu vừa lan tỏa tinh thần thể thao, vừa quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giải đấu có hai nội dung thi đấu chính là Nghệ sĩ/KOLs và Đồng đội theo thể thức bán chuyên nghiệp. Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng đã xuống sân thi đấu như diễn viên Minh Luân, ca sĩ Hải Yến Idol, Á hậu Cẩm Ly, MC Bảo Anh, cùng dàn KOLs trẻ: Cindy Nguyễn, Trini, Nhàn Lee, Justin, Diệp Anh, Ngân Nara... Sự xuất hiện của họ không chỉ tạo điểm nhấn cho giải đấu mà còn thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Điểm nhấn của giải đấu là hoạt động quyên góp từ vận động viên, nghệ sĩ và khán giả. Ban tổ chức công bố đã thu được 305 triệu đồng, toàn bộ sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho các bệnh nhi. NSND Tạ Minh Tâm - khách mời có mặt tại sự kiện chia sẻ: “Đây không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là dịp để mỗi người chúng ta đóng góp một phần nhỏ bé cho những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật”. Không chỉ dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, giải đấu còn mang đến thông điệp về lối sống khỏe mạnh, tích cực.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về giải Happy Pickleball Championship 2025 ẢNH: BTC

Hành trình "lột xác" của Hải Yến Idol

Tham gia tích cực vào giải đấu Pickleball Championship, Hải Yến Idol không chỉ gây ấn tượng với khả năng thể thao linh hoạt mà còn khiến công chúng bất ngờ trước sắc vóc nóng bỏng, khỏe khoắn. Hành trình "lột xác" đầy nghị lực của cô bắt nguồn từ những cú sốc ngoại hình thuở mới vào nghề.

Huỳnh Quý (phải) và Hải Yến idol ẢNH: BTC

Nữ ca sĩ từng chia sẻ thẳng thắn về khoảng thời gian đầy khó khăn khi mới bước chân vào showbiz. Khi tham gia Vietnam Idol 2007, cô đã phải chịu đựng những lời miệt thị ngoại hình từ khán giả với những từ ngữ nặng nề. Sự chê bai về ngoại hình tròn trịa đã trở thành một cú sốc lớn, nhưng đồng thời cũng là bước ngoặt thúc đẩy cô bắt đầu cuộc khổ luyện đầy quyết tâm.

Bước vào hành trình giảm cân bằng cách kết hợp tập luyện thể thao đều đặn cùng chế độ dinh dưỡng khoa học, giọng ca 8X tiết lộ so với thời điểm đạt mức cân nặng đỉnh điểm, cô đã giảm đi khoảng 23kg, và hiện tại duy trì vóc dáng gọn gàng, săn chắc.

Việc giảm cân thành công đã mang tới những thuận lợi lớn cho cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp ca hát. Quan trọng hơn cả những cơ hội công việc, ngoại hình mới đã mang lại cho cô thứ quý giá nhất: sự tự tin. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi giờ đây có thể đứng cạnh chồng với vẻ ngoài rạng rỡ, hoàn toàn rũ bỏ được những mặc cảm từng đeo bám.

Đối với Hải Yến, thể thao không phải là trào lưu nhất thời mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô cho biết kể từ khi giảm cân, cô luôn duy trì thói quen vận động với lịch tập 5 - 6 ngày/tuần cùng chế độ ăn uống khoa học. Cô bắt đầu làm quen với bộ môn pickleball từ tháng 7 năm ngoái.

Nói về lý do tham gia giải đấu, nữ ca sĩ khẳng định mục tiêu không phải để giảm cân hay duy trì vóc dáng, bởi 7 - 8 năm nay cô đã luôn giữ mức cân ổn định 47 - 50kg. "Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải đấu chính thức. Tôi quan niệm cái gì cũng cần phải có lần đầu. Tôi muốn thử sức mình, trải nghiệm cảm giác thi đấu thực thụ trong bộ môn mình yêu thích. Sau giải đấu này, tôi sẽ tham gia nhiều hơn để tự cọ xát và nâng cao trình độ. Mục tiêu trước mắt là đam mê, nhưng chẳng ai đánh mà không muốn có giải thưởng, phải không?", Hải Yến chia sẻ.

Khi được hỏi liệu đam mê thể thao lớn có ảnh hưởng đến công việc đi hát và việc chăm sóc gia đình không, Hải Yến Idol khẳng định: "Tôi yêu công việc ca hát nhất, nên chắc chắn không để nó bị ảnh hưởng. Và tôi cũng rất yêu thể thao. Tôi thường nói với mọi người, cuộc sống của tôi có lẽ không thể thiếu âm nhạc và thể thao".