Cảnh quay gây chú ý của NSƯT Hoài Linh trong 'Chị ngã em nâng'

Ngoài 4 diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường và Uyển Ân, phim điện ảnh Chị ngã em nâng còn quy tụ dàn sao Việt như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Đinh Y Nhung, diễn viên Thanh Thức, Hoa hậu Như Vân, Phương Lan, Lâm Bảo Châu… Theo đạo diễn Vũ Thành Vinh, các nhân vật này đã được “đo ni đóng giày” từ ngoại hình đến tính cách, để mỗi vai diễn đều có dấu ấn trên màn ảnh rộng.

NSƯT Hoài Linh tham gia Chị ngã em nâng để hỗ trợ đạo diễn Vũ Thành Vinh ẢNH: NSX

Đích thân NSƯT Vũ Thành Vinh thuyết phục từng diễn viên tham gia, bằng cách chia sẻ rõ thông điệp mà ông muốn truyền tải thông qua nhân vật. Theo nam đạo diễn, dù vai lớn hay nhỏ, mỗi nhân vật đều có câu chuyện và thông điệp riêng. Chính điều này đã khiến các sao Việt đồng ý góp mặt. “Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng trong kịch bản và cách dàn dựng, để mỗi nhân vật đều có vai trò hợp lý. Không ai làm nền cho ai, mà tất cả cùng nhau góp phần đẩy mạch phim, tạo nên một bức tranh nhiều tầng nghĩa về tình thân”, đạo diễn cho hay.

Hé lộ về vai diễn của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh

Ở Chị ngã em nâng, NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai ông nội - là trụ cột tinh thần, thấu hiểu tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Ngoài ra, phim còn đánh dấu sự tái xuất của NSND Tạ Minh Tâm sau nhiều năm vắng bóng. Khán giả từng nhớ đến nam diễn viên qua hình tượng bác sĩ Lê Hùng và lần này, ông tiếp tục xuất hiện trong chiếc áo blouse như sự gợi nhắc về nhân vật từng được yêu mến cách đây 23 năm.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho hay: “Anh Hoài Linh vào vai một ông già Nam bộ, tham gia để hỗ trợ các đàn em. Còn NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ, tôi nghĩ cũng rất hợp lý vì từ Blouse trắng đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp cho phim có những dấu ấn đặc biệt”.

Tạo hình nhân vật của NSND Tạ Minh Tâm ẢNH: NSX

Đạo diễn Vũ Thành Vinh còn tiết lộ thêm về một phân cảnh “khó quên” của NSƯT Hoài Linh. Theo đó, nam diễn viên phải chạy marathon 2 km ngoài đường ruộng cùng 2 bé Thiên Kim, Thành Trung. “NSƯT Hoài Linh đã phải chạy nhiều lần để có được những thước phim chân thực và cảm xúc nhất. Dù quay đi quay lại nhiều lần, anh vẫn giữ tinh thần rất tốt. Tôi tin khán giả sẽ xúc động khi xem phân đoạn này”, đạo diễn Vũ Thành Vinh kể.

Sau Hai Muối, đạo diễn Vũ Thành Vinh chú trọng hơn về kịch bản khi thực hiện Chị ngã em nâng. Do đó, anh quyết định hợp tác cùng Bình Bồng Bột để trau chuốt và có một kịch bản chất lượng. NSƯT Vũ Thành Vinh kiên định lựa chọn diễn viên thực lực nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố ngôi sao, vừa đảm bảo chất lượng diễn xuất vừa mang đến sức hút cho bộ phim. Những gương mặt kỳ cựu như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy… sẵn sàng đảm nhận những vai không lớn, góp phần vào tác phẩm lần này.

Hay với dàn diễn viên chính, đạo diễn Vũ Thành Vinh bật mí vai của Lê Khánh có tâm lý phức tạp với nhiều uẩn khúc từ quá khứ. Bên cạnh những phân đoạn cảm xúc, nữ diễn viên 8X vẫn phát huy thế mạnh hài hước, thể hiện nhiều mảng miếng duyên dáng. “Đây có lẽ là vai khác biệt nhất của Lê Khánh. Khi nhắc đến Lê Khánh, khán giả thường nghĩ ngay đến nhân vật hài hước, giàu năng lượng. Nhưng lần này, đây là một vai diễn có chiều sâu hơn, nặng về tâm lý. Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết phải chọn ai cho Thương”, đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định.