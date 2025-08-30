Nàng thơ ‘gây sốt’ trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?

Ngọc Xuân sinh năm 1999 tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Năm 2024, Ngọc Xuân ghi dấu ấn với vai nữ chính Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, mang đến cho cô nhiều trải nghiệm quý giá.



Hình ảnh Miền với nét đẹp trong trẻo, hồn nhiên đã giúp Ngọc Xuân tạo được dấu ấn ban đầu, đúng tinh thần mà bộ phim hướng đến. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận bản thân còn “non nghề” và gặp không ít thiếu sót khi đảm nhận vai diễn lớn ngay từ bước khởi đầu.



Tạo hình nhân vật Miền của Ngọc Xuân được đánh giá là đúng với tinh thần mà nguyên tác muốn truyền tải Ảnh: FBNV

Nhờ nỗ lực, cô nhanh chóng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng như Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm, Diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) và hạng mục New Wave tại Đẹp Awards 2024. Song song đó, nữ diễn viên cũng nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2024 nhờ vai diễn trong phim điện ảnh đầu tay Ngày xưa có một chuyện tình. Đây được xem là bàn đạp quan trọng để Ngọc Xuân bước tiếp con đường nghệ thuật.



Ngọc Xuân ra sao sau 'Ngày xưa có một chuyện tình'?

Mới đây, Ngọc Xuân tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh rộng với Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, La Thành… Cô thử thách bản thân khi nhận vai Minh Thư, là một minh tinh bạc phận. Nhân vật này xuất hiện với hình ảnh một xác chết, ít thoại và không có nhiều cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất qua lời nói hay biểu cảm thông thường.



Ngọc Xuân trở lại với điện ảnh qua vai diễn minh tinh Anh Thư sánh vai cùng NSƯT Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần… Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1999 thừa nhận đây là thử thách lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô phải học cách nhập vai trong trạng thái bất động, nhiều lần bị quấn chặt trong băng keo hoặc ngâm mình dưới nước hàng giờ. “Nếu được chọn lại, dù đã biết trước những khó khăn về thể chất và tinh thần, tôi vẫn sẽ nhận dự án này. Bộ phim giúp tôi học cách bình tĩnh hơn, tập trung trọn vẹn vào cảnh quay và đặt mục tiêu chung của ê kíp lên hàng đầu,” cô chia sẻ.



Bên cạnh đó, việc hợp tác với những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như NSƯT Hoài Linh hay đạo diễn Trung Lùn cũng là cơ hội để cô quan sát, trau dồi và học hỏi. Ngọc Xuân thẳng thắn thừa nhận, cái bóng của vai Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình từng khiến cô áp lực song cũng là động lực để nỗ lực tìm kiếm hình ảnh mới mẻ hơn.



Cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngọt ngào pha lẫn nét sắc sảo Ảnh: FBNV

Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời thường Ngọc Xuân cũng gây ấn tượng bởi vẻ ngọt ngào pha lẫn nét sắc sảo. Chính sự dung hòa này giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai, từ thiếu nữ hồn nhiên đến hình tượng gai góc, giàu nội tâm.



Với những dấu ấn đạt được trong hai năm qua, khán giả kỳ vọng “nàng thơ” gốc Tiền Giang sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên bản đồ điện ảnh Việt bằng những vai diễn đa dạng và đột phá hơn trong tương lai.

