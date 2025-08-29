Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Nữ chính ‘Ngày xưa có một chuyện tình’ tiết lộ lý do đóng vai xác chết

Thu Thủy
Thu Thủy
29/08/2025 08:07 GMT+7

Ngọc Xuân từng được biết đến như một 'nàng thơ' màn ảnh Việt khi đóng nữ chính Miền trong 'Ngày xưa có một chuyện tình', chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng trong phim điện ảnh mới, cô lại đóng vai một xác chết không có nhiều đất diễn.

Hình ảnh dịu dàng, mái tóc dài và vẻ đẹp trong trẻo giúp Ngọc Xuân ghi dấu ấn như một biểu tượng thanh xuân trong lòng khán giả trong Ngày xưa có một chuyện tình. Nhưng đến với Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, nữ diễn viên trẻ nhận vai Anh Thư - minh tinh bạc mệnh hóa thành hồn ma, một vai diễn vừa ám ảnh vừa thử thách.

Ngọc Xuân và vai diễn xác chết ấn tượng trong Làm giàu với ma 2 - Ảnh 1.

Trong phim điện ảnh mới, Ngọc Xuân hóa thân thành Anh Thư - một nữ ca sĩ đoản mệnh

ẢNH: FBNV

Ngọc Xuân nhận vai xác chết vì muốn trải nghiệm và rèn nghề

Tiết lộ với chúng tôi, Ngọc Xuân cho rằng vai diễn mới này đòi hỏi cô phải đối diện với nhiều gian khổ cả về tâm lý lẫn thể chất. Cô tâm sự: "Đọc đến những trang cuối kịch bản, tôi đã khóc và thấy thương nhân vật Anh Thư vô cùng. Dù vai không có quá nhiều đất diễn, nhưng đây là một cơ hội quý giá để được làm việc với những nghệ sĩ gạo cội, đồng thời học hỏi và thử thách chính mình. Tôi thật sự thương nhân vật này và muốn khắc họa trọn vẹn số phận ấy".

Ngọc Xuân và vai diễn xác chết ấn tượng trong Làm giàu với ma 2 - Ảnh 2.

Nét đẹp trong trẻo của Ngọc Xuân trong Ngày xưa có một chuyện tình

ẢNH: ĐPCC

Để hóa thân thành một xác chết, Ngọc Xuân phải trải qua những trải nghiệm mà cô thừa nhận là "chưa từng nghĩ tới". Cô phải tập nín thở lâu, giữ bất động trong nhiều cảnh quay, rồi nhiều lần ngâm mình dưới nước, thậm chí làn da bị dị ứng vì môi trường khắc nghiệt. 

Không chỉ thế, nữ diễn viên còn bị "đóng gói" như một món hàng, kéo lê trong những cảnh quay khiến cả cơ thể đau nhức. Và cô xem đó là những trải nghiệm quý báu giúp bản thân rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh nghề nghiệp. 

"Đây là trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ tới, vừa áp lực vừa thú vị… Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ nhận dự án này", Ngọc Xuân nói thêm.

Ngọc Xuân và vai diễn xác chết ấn tượng trong Làm giàu với ma 2 - Ảnh 3.

Ngọc Xuân cho biết vai xác chết là một thử thách không nhỏ với cô dù không nhiều đất diễn

ẢNH: FBNV

Có thể thấy trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, vai diễn của Ngọc Xuân không chỉ đơn thuần là một xác chết. Đó là hồn ma mắc kẹt giữa cõi âm và dương, mang trong mình nỗi bi kịch và sự day dứt, đồng thời cũng là nút thắt quan trọng dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. 

Từ vai diễn "nàng thơ" trong sáng đến một xác chết đầy u ám, hành trình của Ngọc Xuân cho thấy cô không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới chính mình. 

Tin liên quan

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới

NSND Trung Anh từng được khán giả ưu ái gọi là 'ông bố quốc dân' trên màn ảnh nhỏ, giờ đây đang bước ra khỏi những hình tượng thương yêu, hiền hậu để thử sức với một vai phản diện đầy u ám trong phim điện ảnh 'Khế ước bán dâu'.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Xuân diễn viên Ngày xưa có một chuyện tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận