Nữ chính ‘Ngày xưa có một chuyện tình’ tiết lộ lý do đóng vai xác chết

Hình ảnh dịu dàng, mái tóc dài và vẻ đẹp trong trẻo giúp Ngọc Xuân ghi dấu ấn như một biểu tượng thanh xuân trong lòng khán giả trong Ngày xưa có một chuyện tình. Nhưng đến với Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, nữ diễn viên trẻ nhận vai Anh Thư - minh tinh bạc mệnh hóa thành hồn ma, một vai diễn vừa ám ảnh vừa thử thách.

Trong phim điện ảnh mới, Ngọc Xuân hóa thân thành Anh Thư - một nữ ca sĩ đoản mệnh ẢNH: FBNV

Ngọc Xuân nhận vai xác chết vì muốn trải nghiệm và rèn nghề

Tiết lộ với chúng tôi, Ngọc Xuân cho rằng vai diễn mới này đòi hỏi cô phải đối diện với nhiều gian khổ cả về tâm lý lẫn thể chất. Cô tâm sự: "Đọc đến những trang cuối kịch bản, tôi đã khóc và thấy thương nhân vật Anh Thư vô cùng. Dù vai không có quá nhiều đất diễn, nhưng đây là một cơ hội quý giá để được làm việc với những nghệ sĩ gạo cội, đồng thời học hỏi và thử thách chính mình. Tôi thật sự thương nhân vật này và muốn khắc họa trọn vẹn số phận ấy".

Nét đẹp trong trẻo của Ngọc Xuân trong Ngày xưa có một chuyện tình ẢNH: ĐPCC

Để hóa thân thành một xác chết, Ngọc Xuân phải trải qua những trải nghiệm mà cô thừa nhận là "chưa từng nghĩ tới". Cô phải tập nín thở lâu, giữ bất động trong nhiều cảnh quay, rồi nhiều lần ngâm mình dưới nước, thậm chí làn da bị dị ứng vì môi trường khắc nghiệt.

Không chỉ thế, nữ diễn viên còn bị "đóng gói" như một món hàng, kéo lê trong những cảnh quay khiến cả cơ thể đau nhức. Và cô xem đó là những trải nghiệm quý báu giúp bản thân rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh nghề nghiệp.

"Đây là trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ tới, vừa áp lực vừa thú vị… Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ nhận dự án này", Ngọc Xuân nói thêm.

Ngọc Xuân cho biết vai xác chết là một thử thách không nhỏ với cô dù không nhiều đất diễn ẢNH: FBNV

Có thể thấy trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, vai diễn của Ngọc Xuân không chỉ đơn thuần là một xác chết. Đó là hồn ma mắc kẹt giữa cõi âm và dương, mang trong mình nỗi bi kịch và sự day dứt, đồng thời cũng là nút thắt quan trọng dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

Từ vai diễn "nàng thơ" trong sáng đến một xác chết đầy u ám, hành trình của Ngọc Xuân cho thấy cô không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới chính mình.