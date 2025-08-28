Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới

Thu Thủy
Thu Thủy
28/08/2025 12:51 GMT+7

NSND Trung Anh từng được khán giả ưu ái gọi là 'ông bố quốc dân' trên màn ảnh nhỏ, giờ đây đang bước ra khỏi những hình tượng thương yêu, hiền hậu để thử sức với một vai phản diện đầy u ám trong phim điện ảnh 'Khế ước bán dâu'.

NSND Trung Anh từng "gây thương nhớ" trong vai ông Sơn ở phim truyền hình Về nhà đi con (2019): một người cha đơn thân tận tụy, giàu yêu thương và luôn sẵn sàng hy sinh cho con cái. Diễn xuất chân thực và cảm xúc khiến ông được khán giả đặt cho biệt danh "ông bố quốc dân".

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới- Ảnh 1.

NSND Trung Anh trong Khế ước bán dâu

ẢNH: ĐPCC

Trước đó, ông cũng từng gây ấn tượng qua những vai có chiều sâu nội tâm như: Lương "Bổng" trong Người phán xử; ông Hùng trong Thương ngày nắng về; ông Phương trong Hôn nhân trong ngõ hẹp… Tất cả đều để lại dấu ấn rõ nét trong lòng người xem. Ngoài ra, vai đại tá Trần Giang trong Đấu trí (2022) một lần nữa khiến khán giả nhìn thấy hình ảnh khác của nam diễn viên với sự điềm đạm, nghiêm khắc và cũng đầy trách nhiệm.

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới- Ảnh 2.

Vai ông bố doanh nhân yêu thương con gái hết mực do NSND Trung Anh hóa thân trong Thương ngày nắng về

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

NSND Trung Anh đóng vai phản diện trong phim điện ảnh

Trong bộ phim điện ảnh cổ trang - tâm linh Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh vào vai ông Tri, một nhân vật đầy góc khuất, lạnh lùng và gây ám ảnh. Khi đọc kịch bản, chính ông cũng thừa nhận đã "dựng tóc gáy" trước chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng điểm thu hút lớn nhất ở vai diễn này là sự gai góc và cảm giác mới mẻ đến từ nhân vật: một hình tượng trái ngược hoàn toàn lối diễn quen thuộc của mình. Điều này khiến ông vừa hứng thú lại vừa cảm thấy thách thức. Và theo ông, nếu kịch bản đã đủ mạnh thì không có lý do gì để ông từ chối vai diễn này. 

Dù tự tin với bề dày kinh nghiệm diễn xuất nhưng trong phim mới này, nam diễn viên lại đặt mình vào thế "học việc", chủ động tìm hiểu kỹ từng khía cạnh nhân vật và làm việc chặt chẽ với đạo diễn Lê Văn Kiệt và biên kịch để nắm rõ từng lớp tâm lý của ông Tri theo thời điểm của câu chuyện.

NSND Trung Anh: Từ ‘ông bố quốc dân’ đến vai diễn ám ảnh trong phim mới- Ảnh 3.

Sau vai ông Sơn trong Về nhà đi con, NSND Trung Anh được xem là "ông bố quốc dân" của màn ảnh Việt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phim Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh phải khắc họa chân thật khoảng cách giữa ông Tri và con cháu trong phim. Vậy nên ông chọn cách giữ khoảng cách với các diễn viên trẻ trong hậu trường, như hạn chế trao đổi, giữ thái độ lạnh lùng... Bởi theo ông, những hành động này nhằm tạo cảm giác chân thật cho họ khi tương tác trên màn ảnh.

Với nam nghệ sĩ gạo cội, sự chuyển mình trong vai diễn lần này không chỉ là một bước rẽ nghệ thuật táo bạo, mà còn là một lời khẳng định rằng: "Tôi sẵn sàng dấn thân vào những vai diễn khó, chạm tới vùng tối tâm lý nhân vật và vượt ra khỏi vùng an toàn mà khán giả đã quen thuộc".

