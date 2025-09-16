Sao 'Itaewon Class' tái xuất ấn tượng trong 'Lời chưa nói'

Khi nỗi đau lịch sử trở thành thông điệp chữa lành

Lời chưa nói được chấp bút và đạo diễn bởi Lee Sang Hoon, người từng nhận giải thưởng Korean Wave Cultural Awards 2018. Được lấy cảm hứng từ thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014, bộ phim không chỉ tái hiện nỗi đau mất mát mà còn vẽ nên hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba 2025 (DANAFF III), đạo diễn Lee đã nghẹn ngào chia sẻ: "Mỗi năm, vào ngày 16.4, cả dân tộc Hàn Quốc lại tưởng niệm các nạn nhân. Điều đó thôi thúc tôi thực hiện bộ phim này, như một lời xoa dịu”.

Lời chưa nói được lấy cảm hứng từ thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014 ẢNH: BTC

Bộ phim không tái hiện trực tiếp thảm họa, mà chọn cách tiếp cận tinh tế hơn, tập trung khắc họa một ngày bình dị và trong trẻo của hai nữ sinh trung học ngay trước chuyến đi định mệnh. Câu chuyện xoay quanh tình bạn, những rung động đầu đời và những ước mơ còn dang dở, khiến sự mất mát sau đó càng trở nên đau đớn.

Trong phim, Kim Hye Eun đảm nhận vai mẹ của một trong hai nữ chính. Dù không phải tuyến vai trung tâm, sự xuất hiện của cô mang sức nặng tâm lý to lớn, đại diện cho nỗi đau và sự chờ đợi đến kiệt quệ của những bậc phụ huynh mất con trong thảm kịch.

Bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, cô được kỳ vọng sẽ lột tả chân thực sự tan nát của một người mẹ, người phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng ngày thường nhật của con mình đã trở thành ký ức cuối cùng. Vai diễn hứa hẹn sẽ là một nốt trầm sâu lắng, chạm đến trái tim và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả Việt.

Trong phim, Kim Hye Eun đảm nhận vai mẹ của một trong hai nữ chính ẢNH: BTC

Đạo diễn Lee Sang Hoon cho biết dù mang màu sắc u buồn đặc trưng của phim tâm lý Hàn, Lời chưa nói vẫn sẽ gửi gắm một thông điệp tươi sáng, để lại cho khán giả sự hy vọng và một cái kết đầy bất ngờ.

‘Lời chưa nói’ và mối duyên với khán giả Việt Nam

Lời chưa nói đã có màn công chiếu thế giới tại DANAFF III và đạo diễn Lee Sang Hoon lý giải rằng Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho buổi ra mắt này. Ông tin rằng câu chuyện về giá trị gia đình sẽ chạm đến cảm xúc sâu sắc của khán giả Việt bởi "giữa hai đất nước, quan niệm về gia đình có nhiều tương đồng".

Sau buổi công chiếu, nhiều khán giả và nhà phê bình tại DANAFF III nhận định rằng, Lời chưa nói không chỉ là một bộ phim để xem mà còn để cảm nhận. Tác phẩm này đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về ý nghĩa của việc chia sẻ và kết nối trong gia đình. Phim nhắc nhở mọi người rằng, đôi khi, những lời yêu thương chưa nói ra lại chính là rào cản lớn nhất và chỉ khi dám đối diện, dám bộc bạch, con người mới thực sự tìm thấy sự bình yên.

Lời chưa nói đã có màn công chiếu thế giới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 ẢNH: BTC

Tại Hàn Quốc, tờ Korea Herald nhận định rằng: "Bộ phim không phải là một bi kịch đau đớn mà là một câu chuyện ấm áp về sự chữa lành. Cách đạo diễn Lee Sang Hoon xây dựng tình tiết giúp khán giả cảm nhận được nỗi buồn âm ỉ nhưng đồng thời cũng thấy được hy vọng về sự hàn gắn".

Một số báo khác như JoongAng Daily khen ngợi diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là sự thể hiện tinh tế của nữ diễn viên Kim Hye Eun, người đã hóa thân thành một người mẹ đầy tổn thương nhưng luôn khao khát kết nối lại với gia đình. "Diễn xuất của Kim Hye Eun đã mang đến sự chân thực và cảm động, khiến mỗi khán giả đều cảm thấy đồng cảm với nỗi đau thầm kín của nhân vật", tờ báo viết.

Sau khi nhận được những lời khen ngợi tại DANAFF III, Lời chưa nói sẽ chính thức ra rạp Việt Nam từ ngày 19.9 do Beta Distribution phát hành. Đây là cơ hội để khán giả Việt thưởng thức một tác phẩm điện ảnh đầy nhân văn và ý nghĩa, một câu chuyện về tình yêu thương, sự tha thứ và hy vọng, được kể một cách chân thực và lay động.