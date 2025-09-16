Phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 17: Vì sao Lam bị sốc nặng?

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 16 tối qua có những diễn biến cho thấy Toàn sau khi quyết định nghỉ việc ở cơ quan vừa sáp nhập vì thấy không phù hợp, đã dành thời gian nhiều hơn cho Lam. Anh đóng nôi cho đứa con sắp chào đời và đưa vợ đi ăn sinh nhật sớm vì ngày sinh nhật chính thức của Lam, Toàn bận việc.

Lam sốc nặng khi nghe thông báo từ bác sĩ trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 17 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài tình tiết khác có thể thấy, Mỹ Anh nhờ Ngân đưa đến chỗ quen để mua túi hiệu cũ, với quyết tâm gia nhập cho được hội phú bà. Mục đích của Mỹ Anh là kết nối với các bà vợ của các sếp lớn, sẽ kiếm được nhiều hợp đồng về cho công ty.

Ở tập 16 của Gió ngang khoảng trời xanh còn có những nội dung cho thấy sau khi xuất viện, Ngân quyết định về quê vài ngày để mẹ cô được vui. Nhưng về đến quê, mẹ của Ngân lại tiếp tục mai mối và muốn con gái cuối năm nay phải lấy chồng khiến Ngân khá áp lực.

Mỹ Anh tự tin hơn khi sắm túi hàng hiệu ở tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 17 tối nay 16.9 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy vợ chồng Lam đến bệnh viện khám thai định kỳ nhưng bác sĩ thông báo tin sốc khiến Lam mất kiểm soát. Đó là em bé trong bụng không có tim thai và phải làm thủ tục xử lý thai chết lưu.

Một cảnh gây chú ý trong tập này có thể thấy Mỹ Anh khoe với chồng chiếc túi hàng hiệu vừa tậu và cô quyết tâm sẽ "làm ăn lớn", đem về hợp đồng béo bở cho công ty khi kết nối quan hệ mật thiết với Sương, vợ một chủ doanh nghiệp lớn.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 17: Hoàng Lam sẽ ra sao sau khi mất con?