Phim có Phương Oanh, Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi

Thu Thủy
Thu Thủy
13/09/2025 07:58 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' có sự tham gia của Phương Oanh, Doãn Quốc Đam tiếp tục gây tranh cãi với nhiều tình tiết, diễn xuất của các nhân vật trong phim.

Trong hai tập gần nhất của Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Hoàng Lam do diễn viên Quỳnh Kool đóng tiếp tục bị cho là diễn lố, bởi dù đã làm vợ và sắp làm mẹ nhưng Lam rất vụng về, hậu đậu lại nhõng nhẽo. 

Vài khán giả nhận xét: "Nhân vật Lam ở bản gốc không vô vị và nhõng nhẽo quá như thế này. Thất vọng"; "Tôi không thấm được thời trang của bà Quỳnh trong phim này, trông vừa béo lại thấy luộm thuộm. Đã thế xây dựng nhân vật nhõng nhẽo, điệu, chả được tích sự gì"; "Phim này làm lại từ 30 chưa phải là hết nhưng nhân vật này trong bản gốc không như này, xem khó chịu".

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với Phương Oanh và Doãn Quốc Đam gây tranh cãi - Ảnh 1.

Nhóm phú bà xuất hiện ở tập 15 Gió ngang khoảng trời xanh bị chê thoại vô duyên, cư xử nửa mùa

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa hết, ở tập 15 của Gió ngang khoảng trời xanh, một nhóm phú bà kiểu "vợ quan", vợ doanh nhân giàu có, thành đạt tụ tập ở nhà bà Lý (Khánh Huyền) và Mỹ Anh (Phương Oanh) vì muốn gia nhập nhóm này nên chịu "lép vế" để họ nhầm tưởng cô là giúp việc. Những lời thoại, cách phục sức của nhóm này bị khán giả cho rằng vô duyên, làm lố… 

"Hội phú bà lâu năm mà phong cách như hội chợ, chụp ảnh khoe túi rồi mượn túi nhau đi chơi là sai rồi"; "Tui chê nha, bản Trung tinh tế hơn. Bản Việt chê túi, nói năng xổ toẹt thiếu tinh tế, chán các phu nhân quá"; "Chả có phú bà nào giàu có mà vô duyên cỡ đó. Kiểu dựa hơi chồng nên thượng lưu nửa mùa"; "Tự nhiên ở đâu lòi ra cái thoại một phú bà nhận xét nhìn Mỹ Anh giống giúp việc. Ơ, giúp việc mà xinh đẹp, trang điểm, mặc đồ đẹp thế hả. Thoại không hợp, vô duyên quá", nhiều ý kiến phản hồi.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với Phương Oanh và Doãn Quốc Đam gây tranh cãi - Ảnh 2.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bị nhóm phú bà nhầm là người giúp việc. Khán giả cho rằng tình tiết này không thực tế khi cô trang điểm, mặc đồ đẹp thế kia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài tập gần đây, vai diễn "tiểu tam" Phương của diễn viên Trúc Mai cũng bị khán giả "ném đá", không hẳn vì nhân vật này cố tình chen vào cuộc hôn nhân giữa Mỹ Anh và Đăng. Nhiều khán giả cho rằng đạo diễn chọn vai không hợp, "tiểu tam" mà lại xấu và kém hấp dẫn hơn chính thất.

"Làm tiểu tam mà xấu hơn chính thất là không được rồi. Đạo diễn chọn diễn viên vậy sao khán giả cảm được"; "Diễn viên đóng vai tiểu tam không hợp, nhìn không có chút cảm xúc nào cả, nhìn chả muốn ghen nữa là… Tôi chê nha đạo diễn"; "Tiểu tam mà nhan sắc vậy sao làm tiểu tam được, đạo diễn nên chọn diễn viên cho xứng tầm hơn nhé"..., vài người xem bình luận.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với Phương Oanh và Doãn Quốc Đam gây tranh cãi - Ảnh 3.

Tính cách của nhân vật Hoàng Lam do Quỳnh Kool đóng trong Gió ngang khoảng trời xanh cũng bị cho là lố, khác xa bản gốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Gió ngang khoảng trời xanh nhận nhiều ý kiến tranh cãi về sự trở lại của Phương Oanh, lẫn vai diễn "tổng tài" không phù hợp từ ngoại hình đến thần thái của Doãn Quốc Đam. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, có nhiều ý kiến cho rằng khán giả cũng đừng nên quá khắt khe và đừng đem bản gốc ra so sánh bởi bộ phim đã được "Việt hóa".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
