Vợ kém 10 tuổi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với rapper Đinh Tiến Đạt

Mới đây, rapper Đinh Tiến Đạt tổ chức sự kiện gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ tại Nhà hát Quân đội. Đây là hoạt động kỷ niệm hành trình 30 năm ca hát của giọng ca 8X, đồng thời cũng là dịp anh trình làng ca khúc Chia tay rồi mới biết - bài hát thứ 2 nằm trong dự án Tôi: 30, truyền tải thông điệp chữa lành vết thương sau đổ vỡ.

Rapper Đinh Tiến Đạt tích cực ra mắt sản phẩm mới sau cơn sốt Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vy Lê - vợ rapper Đinh Tiến Đạt bày tỏ niềm hạnh phúc khi người bạn đời trở lại với các dự án âm nhạc sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Lý giải cho cảm xúc này, cô bộc bạch: “Trước đó, anh Đạt hoàn toàn không nhắc đến hay chia sẻ về những trăn trở được quay lại với nghệ thuật. Anh cũng không tham gia những chương trình ca hát hay những gameshow để tôi thấy được rằng khi đứng trên sân khấu, anh ấy là con người khác hoàn toàn”.

Ủng hộ chồng trở lại với nghệ thuật đồng nghĩa với việc Vy Lê vừa phải vun vén gia đình, vừa hỗ trợ anh trong nghề. Tuy nhiên, cô không áp lực với điều này. Bởi theo người bạn đời của rapper Đinh Tiến Đạt, hai bên gia đình hỗ trợ cô nhiều trong vấn đề chăm sóc con cái. Trong khi đó, giọng ca 8X dù quay lại với nghệ thuật vẫn dành thời gian cho việc kinh doanh và cho gia đình. "Điều đó khiến tôi yên tâm hơn chứ không thấy áp lực gì”, Vy Lê tâm sự.

Vợ kém tuổi bật mí Đinh Tiến Đạt trên sân khấu khác hoàn toàn với hình ảnh người đàn ông trong gia đình Ảnh: NVCC

Tổ ấm hôn nhân của rapper Đinh Tiến Đạt

Cũng theo vợ Đinh Tiến Đạt, cuộc sống gia đình cũng có sự thay đổi khi nam rapper trở lại với nghề, đặc biệt là trong quãng thời gian tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Giai đoạn đó, giọng ca 8X chủ yếu tập luyện, thu âm… với sự đồng hành của vợ. “Vì suốt 10 năm anh Đạt không trở lại sân khấu nên anh tốn nhiều thời gian hơn so với những anh chị khác trong việc tập luyện và quỹ thời gian dành cho gia đình cũng sẽ thu hẹp lại”, cô thành thật.

Ủng hộ người bạn đời quay lại với nghề song Vy Lê thừa nhận bản thân không đặt kỳ vọng gì nhiều. Cô quan niệm rằng mỗi nghệ sĩ đều có giai đoạn đỉnh cao khác nhau. Trong lần trở lại này, nam rapper cũng không đặt mục tiêu phải đạt được sự nổi tiếng như trước. Thay vào đó, cô mong chồng có thêm nguồn cảm hứng để làm những công việc khác tốt hơn. “Anh Đạt ở sân khấu và cuộc sống đời thường hoàn toàn khác nhau. Khi làm kinh doanh, anh ít nói, ít chia sẻ. Trên sân khấu, anh như một con người khác khi chia sẻ với các đồng nghiệp rất nhiều”, cô bật mí.

Vy Lê và Đinh Tiến Đạt sẵn sàng chia sẻ để thấu hiểu nhau trong đời sống hôn nhân Ảnh: FBNV

Sau quãng thời gian chung sống, Vy Lê cho rằng việc trao đổi thẳng thắn giúp cả hai có sự thấu hiểu, từ đó duy trì tổ ấm viên mãn đến hiện tại. Theo cô, việc chia sẻ giúp họ không bị vướng mắc, hiểu lầm để phát sinh thành những cuộc tranh cãi. “Khi có vấn đề, chúng tôi nói chuyện liền để tìm cách giải quyết ngay”, cô cho hay.

Vy Lê nói thêm cô và Đinh Tiến Đạt không đặt nặng chuyện ai là “tay hòm chìa khóa” trong gia đình. Thay vào đó, họ quan niệm ai làm công việc đó tốt hơn thì sẽ đảm nhận. “Chẳng hạn như anh Đạt tập trung vào chuyên môn, còn chuyện thu chi, lương bổng thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, có một số cái liên quan đến vấn đề cá nhân, chúng tôi thống nhất chi tiêu vào sở thích của mình để không ai cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như khi anh Đạt muốn mua cái gì đó phục vụ cho sở thích, công việc của mình thì tôi hoàn toàn ủng hộ và ngược lại”, Vy Lê bộc bạch.