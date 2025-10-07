Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

NSƯT Kim Tuyến: Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn

Minh Hy
Minh Hy
07/10/2025 13:21 GMT+7

Kim Tuyến thẳng thắn cho biết việc kết hôn và ly hôn ở độ tuổi còn quá trẻ khiến cuộc sống của cô thời điểm đó khó khăn vì không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và chồng cũ.

Kim Tuyến thừa nhận thiếu kiến thức hôn nhân

Từ những câu hỏi khởi động trong chương trình The Khang Show, Kim Tuyến khiến MC Nguyên Khang bất ngờ vì cho biết nếu được chọn lại, cô sẽ không kết hôn. Đối với Kim Tuyến, việc kết hôn quá sớm khiến cuộc sống của cô có nhiều biến chuyển và gặp không ít thăng trầm.

NSƯT Kim Tuyến: Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn- Ảnh 1.

Kim Tuyến từng làm việc cật lực để nuôi con

Ảnh: BTC cung cấp

Nhiều người tưởng rằng cô "ăn cơm trước kẻng" nên quyết định cưới gấp. Tuy nhiên, gia đình Kim Tuyến và chồng cũ có mối thân tình từ trước nên các phụ huynh đã đốc thúc chuyện đám cưới khi biết cả hai mới yêu nhau. Bên cạnh đó, Kim Tuyến thừa nhận việc cô chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì luôn khao khát có mái ấm riêng. Bởi từ nhỏ, nữ diễn viên Mộng phù hoa thiếu thốn tình cảm từ đấng sinh thành vì ba mẹ đều bận rộn đi làm.

Tuy nhiên, việc kết hôn và ly hôn vội vã khiến cuộc sống của Kim Tuyến gặp nhiều vất vả. Cô tâm sự: "Thời điểm đó, gia đình của tôi không muốn tôi ly hôn nên không có sự hỗ trợ tôi nuôi con. Tôi cũng không nhận được phần cấp dưỡng từ ba của bé. Họ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay về vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết đi học, như một con "mọt sách" vậy. Lúc có con thì tôi mới học năm nhất đại học cộng với tính cách nhút nhát nữa nên không thể kiếm được tiền". Mặc dù đối diện với nhiều vất vả, Kim Tuyến vẫn mạnh mẽ vượt qua. 

NSƯT Kim Tuyến: Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn- Ảnh 2.

Nguyên Khang cho biết anh vẫn cảm thấy "vết thương" hôn nhân vẫn ám ảnh Kim Tuyến

Ảnh: Chụp màn hình

NSƯT Kim Tuyến nhấn mạnh cô không đổ lỗi cho bất kỳ ai khi cuộc sống rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô tự nhận gia đình đổ vỡ một phần vì cô thiếu hụt kiến thức hôn nhân ở độ tuổi đôi mươi. Hậu ly hôn, diễn viên Chuyện tình đảo ngọc tự lực cánh sinh bằng việc đóng phim để nuôi con thay vì cầu cạnh sự giúp đỡ của người khác. May mắn, Kim Tuyến nhận được sự yêu mến của đạo diễn và khán giả nên sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể. 

Kim Tuyến muốn dành những điều tốt nhất cho con

Tuy nhiên, khi nhớ về quá khứ Kim Tuyến cảm thấy nuối tiếc vì đã mải mê kiếm tiền và bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên cạnh con gái. Nữ diễn viên 8X trải lòng: "Nếu tôi gặp hoàn cảnh tương tự ở độ tuổi này, tôi sẽ chọn ở bên cạnh con và làm một công việc online. Vì một đứa bé được ba mẹ chăm sóc, kề cận lúc tuổi thơ là điều cực kỳ quan trọng. Nó quyết định phần lớn tương lai, tính cách của đứa trẻ sau này nhưng tôi đã bỏ qua giai đoạn vàng đó". Dù vậy, ở thời điểm quá khứ Kim Tuyến không có sự lựa chọn vì cô phải kiếm tiền để nuôi con. Theo nữ diễn viên, vì cô không thể giữ mái ấm trọn vẹn cho con nên cô làm mọi thứ để con có cuộc sống đầy đủ và nền giáo dục tốt nhất.

NSƯT Kim Tuyến: Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn- Ảnh 3.

Kim Tuyến cho biết con gái đã 18 tuổi nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình

Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc về chồng cũ, Kim Tuyến cho biết anh ấy là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính nhưng giai đoạn cả hai chia tay cũng là thời điểm khủng hoảng kinh tế. Theo cô, áp lực tâm lý và kinh tế là lý do khiến chồng cũ không chu cấp cho hai mẹ con.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Tuyến không còn khát khao tìm kiếm tình yêu và xây dựng gia đình nữa. Cô cho biết công việc bận rộn khiến bản thân khó vun vén một cách chu toàn cho tổ ấm. Hơn thế nữa, Kim Tuyến thừa nhận mình không thể gác lại toàn bộ công việc chỉ để ở bên cạnh một người. Mặt khác, người đẹp sinh năm 1987 cũng không muốn yêu đương một cách hời hợt, chỉ để tìm niềm vui nhất thời trong cuộc sống.

Tin liên quan

Bí mật về vai diễn đầy nước mắt của NSƯT Kim Tuyến trong 'Mẹ biển'

Bí mật về vai diễn đầy nước mắt của NSƯT Kim Tuyến trong 'Mẹ biển'

NSƯT Kim Tuyến thừa nhận khi đọc kịch bản 'Mẹ biển', cô mong muốn thử sức ở vai người phụ nữ hóa điên, song lại được đạo diễn Nguyễn Phương Điền thuyết phục hóa thân thành Hai Thơ.

Khám phá thêm chủ đề

Kim tuyến NSƯT Kim Tuyến the khang show Kết hôn ly hôn mẹ đơn thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận