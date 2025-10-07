NSƯT Kim Tuyến: Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn

Kim Tuyến thừa nhận thiếu kiến thức hôn nhân

Từ những câu hỏi khởi động trong chương trình The Khang Show, Kim Tuyến khiến MC Nguyên Khang bất ngờ vì cho biết nếu được chọn lại, cô sẽ không kết hôn. Đối với Kim Tuyến, việc kết hôn quá sớm khiến cuộc sống của cô có nhiều biến chuyển và gặp không ít thăng trầm.

Kim Tuyến từng làm việc cật lực để nuôi con Ảnh: BTC cung cấp

Nhiều người tưởng rằng cô "ăn cơm trước kẻng" nên quyết định cưới gấp. Tuy nhiên, gia đình Kim Tuyến và chồng cũ có mối thân tình từ trước nên các phụ huynh đã đốc thúc chuyện đám cưới khi biết cả hai mới yêu nhau. Bên cạnh đó, Kim Tuyến thừa nhận việc cô chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì luôn khao khát có mái ấm riêng. Bởi từ nhỏ, nữ diễn viên Mộng phù hoa thiếu thốn tình cảm từ đấng sinh thành vì ba mẹ đều bận rộn đi làm.

Tuy nhiên, việc kết hôn và ly hôn vội vã khiến cuộc sống của Kim Tuyến gặp nhiều vất vả. Cô tâm sự: "Thời điểm đó, gia đình của tôi không muốn tôi ly hôn nên không có sự hỗ trợ tôi nuôi con. Tôi cũng không nhận được phần cấp dưỡng từ ba của bé. Họ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay về vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết đi học, như một con "mọt sách" vậy. Lúc có con thì tôi mới học năm nhất đại học cộng với tính cách nhút nhát nữa nên không thể kiếm được tiền". Mặc dù đối diện với nhiều vất vả, Kim Tuyến vẫn mạnh mẽ vượt qua.

Nguyên Khang cho biết anh vẫn cảm thấy "vết thương" hôn nhân vẫn ám ảnh Kim Tuyến Ảnh: Chụp màn hình

NSƯT Kim Tuyến nhấn mạnh cô không đổ lỗi cho bất kỳ ai khi cuộc sống rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô tự nhận gia đình đổ vỡ một phần vì cô thiếu hụt kiến thức hôn nhân ở độ tuổi đôi mươi. Hậu ly hôn, diễn viên Chuyện tình đảo ngọc tự lực cánh sinh bằng việc đóng phim để nuôi con thay vì cầu cạnh sự giúp đỡ của người khác. May mắn, Kim Tuyến nhận được sự yêu mến của đạo diễn và khán giả nên sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể.

Kim Tuyến muốn dành những điều tốt nhất cho con

Tuy nhiên, khi nhớ về quá khứ Kim Tuyến cảm thấy nuối tiếc vì đã mải mê kiếm tiền và bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên cạnh con gái. Nữ diễn viên 8X trải lòng: "Nếu tôi gặp hoàn cảnh tương tự ở độ tuổi này, tôi sẽ chọn ở bên cạnh con và làm một công việc online. Vì một đứa bé được ba mẹ chăm sóc, kề cận lúc tuổi thơ là điều cực kỳ quan trọng. Nó quyết định phần lớn tương lai, tính cách của đứa trẻ sau này nhưng tôi đã bỏ qua giai đoạn vàng đó". Dù vậy, ở thời điểm quá khứ Kim Tuyến không có sự lựa chọn vì cô phải kiếm tiền để nuôi con. Theo nữ diễn viên, vì cô không thể giữ mái ấm trọn vẹn cho con nên cô làm mọi thứ để con có cuộc sống đầy đủ và nền giáo dục tốt nhất.

Kim Tuyến cho biết con gái đã 18 tuổi nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc về chồng cũ, Kim Tuyến cho biết anh ấy là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính nhưng giai đoạn cả hai chia tay cũng là thời điểm khủng hoảng kinh tế. Theo cô, áp lực tâm lý và kinh tế là lý do khiến chồng cũ không chu cấp cho hai mẹ con.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Tuyến không còn khát khao tìm kiếm tình yêu và xây dựng gia đình nữa. Cô cho biết công việc bận rộn khiến bản thân khó vun vén một cách chu toàn cho tổ ấm. Hơn thế nữa, Kim Tuyến thừa nhận mình không thể gác lại toàn bộ công việc chỉ để ở bên cạnh một người. Mặt khác, người đẹp sinh năm 1987 cũng không muốn yêu đương một cách hời hợt, chỉ để tìm niềm vui nhất thời trong cuộc sống.