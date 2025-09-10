Brooklyn Beckham 'quay lưng' với gia đình vì được cha vợ hậu thuẫn tài chính?

Theo nguồn tin từ Daily Mail, bước đi kinh doanh mới nhất của con trai cả nhà David và Victoria Beckham nhận được sự hậu thuẫn tài chính lớn từ vợ Nicola Peltz và cha vợ tỉ phú Nelson Peltz.

Brooklyn Beckham và kế hoạch xây dựng đế chế riêng

Hồi tháng 8, Brooklyn Beckham giới thiệu thương hiệu Beck's Buns, sau khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với hãng bia Beck's. Anh đã chỉnh sửa hồ sơ đăng ký thương hiệu bao gồm cả nhà hàng và hiện đang dồn toàn lực cho dự án này.

Con trai cả nhà Beckham đang nỗ lực khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực ẩm thực Ảnh: Instagram brooklynpeltzbeckham

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "Brooklyn từ lâu đã mơ ước mở một nhà hàng ngay nơi mình sinh sống và giờ đây điều đó sắp thành hiện thực. Anh ấy đã lập thương hiệu Beck's Buns, âm thầm ra mắt trên mạng xã hội tháng trước. Công ty Buster Sauce Inc của Brooklyn hiện nắm giữ nhãn hiệu này và kế hoạch mở nhà hàng đang được xúc tiến. Thực đơn vẫn đang hoàn thiện, nhưng chắc chắn sẽ là những chiếc burger cao cấp kết hợp với loại sốt cay đặc trưng do chính anh ấy tạo ra".

Nguồn tin cũng cho biết thêm, việc sở hữu một nhà hàng là mơ ước lâu nay của Brooklyn Beckham và anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Nicola Peltz cùng cha vợ.

Brooklyn Beckham từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như bóng đá, nhiếp ảnh và gần đây là nấu ăn. Tháng 10.2024, anh cho ra mắt dòng sốt cay Cloud 23 với giá 19 USD/lọ, lấy cảm hứng từ hành trình định hình khẩu vị của bản thân. Anh đã phát triển hai hương vị cùng một số sản phẩm thời trang đi kèm, trong kế hoạch xây dựng đế chế thương hiệu Brand Beckham riêng của mình.

Daily Mail đưa tin, Brooklyn Beckham đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình nhà vợ trong kế hoạch mở nhà hàng Ảnh: Instagram brooklynpeltzbeckham

Brooklyn Beckham dự định mở rộng thương hiệu cá nhân dưới tên Cloud 23, từ thực phẩm, đồ uống đến thời trang, sau khi thành lập công ty Peltz Beckham tại California (Mỹ). Trong thời kỳ đại dịch, anh từng ra mắt series Cookin' With Brooklyn trên Facebook Watch vào tháng 12.2021. Một năm sau, Brooklyn Beckham lấn sân sang lĩnh vực đồ uống với thương hiệu rượu sake Wesake, thể hiện niềm đam mê ẩm thực Nhật Bản.

Năm 2023, tài sản của Brooklyn Beckham được ước tính khoảng 12,5 triệu USD, nhờ hợp đồng với Tiffany & Co, Pepe Jeans và hãng sữa thực vật Silk. Ngoài ra, anh cũng kiếm thêm thu nhập từ các video nấu ăn thu hút hàng triệu lượt xem và các chiến dịch quảng cáo trên Instagram với 16,4 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, đời sống cá nhân của Brooklyn Beckham lại vướng nhiều tin đồn rạn nứt với gia đình. Anh bị cho là thường xuyên phớt lờ các sự kiện quan trọng của cả nhà, như sinh nhật bố mẹ và em trai Romeo. Brooklyn Beckham và vợ cũng bị đồn cố tình ngó lơ nhà Beckham khi tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân hồi tháng 8 mà không mời cha mẹ và anh em tham dự.

Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz tiếp tục sánh đôi tại các sự kiện, bất chấp tin đồn rạn nứt với gia đình Beckham Ảnh: Instagram brooklynpeltzbeckham

Thông tin rò rỉ còn cho thấy trong bài phát biểu tại buổi lễ này, Brooklyn Beckham đã bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho vợ và gia đình Peltz, nhưng không hề nhắc đến cha mẹ ruột. Điều này càng làm dấy lên tin đồn về mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa hai bên.

Trong khi Brooklyn Beckham tận hưởng cuộc sống bên gia đình vợ tại Mỹ, nhà Beckham được nhìn thấy đang đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp và Ý.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Mirror: "Brooklyn đau lòng vì vợ anh ấy là Nicola đã bị gán cho hình ảnh xấu. Thực tế, Brooklyn hoàn toàn trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định. Nicola tôn trọng mọi lựa chọn của chồng. Điều khiến anh tổn thương là việc Nicola bị chỉ trích như thể cô ấy đã chia rẽ anh với gia đình".