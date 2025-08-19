Selena Gomez 'quay lưng' với vợ chồng Brooklyn Beckham

Trong vài năm gần đây, bộ ba Selena Gomez, Nicola Peltz và Brooklyn Beckham luôn gắn bó thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như đã sụp đổ khi Selena Gomez vắng mặt trong buổi lễ làm mới lời thề cưới của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham vừa được tổ chức hồi đầu tháng 8.

Rạn nứt vì thói quen thích gây chú ý của Nicola Peltz

Theo The Sun, mối quan hệ 3 người này giờ đã không còn tồn tại. Nữ ca sĩ 33 tuổi được cho là thất vọng trước lối hành xử mang tính ngôi sao của Nicola Peltz - Brooklyn Beckham, và đã nhiều tháng không liên lạc với họ.

Selena Gomez từng có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz, khi cả ba thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí lẫn đời thường Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Một nguồn tin tiết lộ: "Năm ngoái, Selena nhận thấy Nicola liên tục thể hiện thái độ tìm kiếm sự chú ý, kể cả với bạn trai Benny Blanco của cô. Trong các buổi tiệc, Nicola thường cố ngồi ở vị trí dễ lọt vào ống kính và nếu không được chú ý nhiều, cô ấy sẽ tỏ ra khó chịu với Selena".

Thậm chí, Nicola Peltz còn bị cho là đã nói xấu Selena Gomez với bạn chung, khiến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Việc Brooklyn Beckham không có động thái nào để kiềm chế vợ cũng làm tình hình thêm tồi tệ.

Nguồn tin nói thêm: "Vòng bạn bè của Nicola và Brooklyn ngày càng thu hẹp. Nhiều người đã rời bỏ vì không chấp nhận được hành vi của Nicola, trong khi Brooklyn chẳng làm gì để thay đổi".

Theo truyền thông, nguyên nhân khiến tình bạn của bộ ba rạn nứt xuất phát từ việc Selena Gomez khó chịu trước thói quen thích trở thành tâm điểm của Nicola Peltz Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Dù từng nhiều lần công khai chúc mừng sinh nhật và ngày kỷ niệm của cặp đôi, lần này Selena Gomez không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô đăng ảnh vui vẻ cùng hôn phu Benny Blanco tại một lễ cưới khác trong tuần.

Một khách mời chia sẻ với Daily Mail: "Selena không xuất hiện, nhưng có khá nhiều người trong danh sách khách mời đều là nhân viên hoặc người quen của nhà Peltz. Cô ấy thậm chí không gửi lời chúc công khai, điều này rất khác thường với Selena".

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Nicola Peltz và Brooklyn Beckham lại cho rằng: "Đám cưới nên là nơi để mừng cho đôi uyên ương, không phải bàn cãi ai có mặt hay không".

Selena Gomez không phải người duy nhất vắng mặt. Bố mẹ Brooklyn là David và Victoria Beckham, cùng ba người em Romeo, Cruz và Harper cũng đều không có tên trong danh sách khoảng 200 khách mời.

Nicola Peltz bị cho là đã nói xấu Selena Gomez với bạn bè chung, trong khi đó Brooklyn Beckham im lặng trước cách cư xử của vợ nên càng khiến tình hình thêm căng thẳng Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Sự vắng mặt của gia đình Beckham càng làm dấy lên tin đồn rạn nứt. Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "Đây giống như cú đánh cuối cùng vào David và Victoria. Nhìn Nelson Peltz - bố của Nicola, đảm nhận vai trò chủ lễ trong ngày trọng đại, điều này đặc biệt khiến David đau lòng. Không ai trong đại gia đình Beckham được thông báo hay mời đến".

Nguồn tin còn cho biết ông bà của Brooklyn Beckham đã suy sụp vì vốn dĩ luôn thân thiết với anh. Thậm chí có người đặt câu hỏi liệu Brooklyn Beckham có còn muốn giữ họ "Beckham" hay sẽ đổi sang họ "Peltz" để khẳng định lập trường.