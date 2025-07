Benny Blanco hé lộ kế hoạch đám cưới với Selena Gomez

"Cả hai chúng tôi đều đang bận rộn với nhiều dự án nên chưa có thời gian ngồi xuống bàn bạc cụ thể, nhưng cả hai đều rất háo hức. Tôi nghĩ là mùa hè này, chúng tôi sẽ dành thời gian ngồi lại với nhau và nói rằng: Được rồi, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?", Benny Blanco chia sẻ trong tập podcast Therapuss phát sóng hôm 10.7 vừa qua, khi trò chuyện cùng nam MC Jake Shane.

Đám cưới của Selena Gomez sẽ đơn giản nhưng đáng nhớ

Dù chưa chính thức bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho đám cưới, nhưng Benny Blanco khẳng định rằng lễ cưới của họ sẽ theo phong cách đơn giản nhưng tuyệt vời.

Xuất hiện trong tập podcast Therapuss, Benny Blanco cho biết cả anh và Selena Gomez đều đang bận rộn nhưng 2 người rất mong chờ lễ cưới sắp tới Ảnh: Youtube Jake Shane

Nam nhạc sĩ cho biết, từ sau khi đính hôn vào tháng 12.2024, cả anh và Selena Gomez đều lao vào công việc không ngừng nghỉ. Vì vậy, trước khi bắt đầu mọi khâu chuẩn bị, cả hai muốn dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên nhau.

"Chúng tôi đính hôn xong thì bắt đầu quay MV cho album, rồi đến kỳ nghỉ lễ. Ngay sau kỳ nghỉ, chúng tôi lại lao vào các hoạt động quảng bá cho sản phẩm mới. Sau đó Selena đi quay series phim Only Murders in the Building, rồi tôi đến gặp cô ấy. Chúng tôi đã dành một tuần bên nhau và rồi lại tiếp tục các lịch trình quảng bá bận rộn", Benny Blanco nhớ lại.

Benny Blanco - người đã hợp tác cùng Selena Gomez trong album I said I love you first phát hành vào tháng 3, cũng tiết lộ anh đang viết tiếp một cuốn sách mới.

Mùa hè năm nay, Benny Blanco và Selena Gomez có thể sẽ về chung một nhà Ảnh: Instagram selenagomez

Khi được hỏi về cách cả hai sẽ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn như thế nào, vị hôn phu của Selena Gomez không ngần ngại chia sẻ: "Tôi chỉ muốn nằm trên giường và quên mất hôm nay là thứ mấy".

Khi MC Jake Shane hỏi liệu anh có thích những ngày lười biếng như thế không, Benny Blanco thẳng thắn thừa nhận: "Bình thường thì không, nhưng với Selena thì tôi có thể làm điều đó cả ngày".

Anh tiếp tục chia sẻ: "Cô ấy khiến tôi chỉ muốn ở bên, ôm ấp, cùng nhau xem phim, ăn uống, để đồ ăn bày la liệt xung quanh và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất".

Benny Blanco đã cầu hôn Selena Gomez vào tháng 12.2024 bằng chiếc nhẫn kim cương khủng Ảnh: Instagram selenagomez

Benny Blanco và Selena Gomez bắt đầu hẹn hò từ tháng 7.2023, nhưng đến tháng 12 cùng năm mới công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai đã quen biết và làm việc cùng nhau từ năm 2015, khi bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc.