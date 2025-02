Selena Gomez thấy lẻ loi suốt nhiều năm cho đến khi yêu Benny Blanco

Selena Gomez và Benny Blanco vừa là người yêu, vừa là cộng sự của nhau trong âm nhạc ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview mới đây, Selena Gomez bộc bạch về chuyện tình cảm: "Tôi không nghĩ rằng mình đã định hình được cuộc sống theo bất kỳ cách nào. Quan điểm của tôi về nó, theo cách đơn giản là tôi thực sự cảm thấy được coi trọng. Tôi cảm thấy được nhìn nhận. Tôi cảm thấy được tôn trọng. Và tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi thực sự muốn". Cựu ngôi sao Disney hạnh phúc vì có được những cảm giác đó khi ở bên vị hôn phu Benny Blanco.



Selena Gomez tiếp tục: "Tôi đã trải qua chuỗi ngày lẻ loi trên thế giới này. Tôi đã cô đơn trong 5 năm trước khi chúng tôi đến với nhau và tôi nghĩ điều đó thực sự giúp tôi thêm trân trọng một người như Ben". Giọng ca Calm Down bộc bạch: "Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy kỳ lạ khi tôi nói điều này, nhưng thực sự, 10 năm trước, tôi không ở trong một không gian nào trong cuộc sống mà bản thân có thể chấp nhận được sự kiên nhẫn, tình yêu vô điều kiện như anh ấy dành cho tôi". Cô giải thích chính khoảng thời gian cô đơn ấy khiến bản thân thay đổi nhiều hơn và càng trân quý một người như Blanco. Trong khi đó, nhạc sĩ 37 tuổi nói rằng Gomez là "người bạn thân nhất" của anh.

Nữ ca sĩ 9X hạnh phúc báo tin đính hôn với bạn trai vào cuối năm 2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu hẹn hò năm 2023 và xác nhận đính hôn hồi tháng 12.2024. Bạn trai của nữ ca sĩ - diễn viên đình đám này hơn cô 4 tuổi, là một nhà sản xuất, nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc có tiếng tại Mỹ. Blanco từng hợp tác với Gomez trong bản hit Kill Em with Kindness, Same Old Love. Thời gian vừa qua, cả hai thường sánh đôi tại các sự kiện giải trí đồng thời dồn nhiều tâm huyết cho dự án âm nhạc chung.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi tháng 11.2024, nữ diễn viên phim Emilia Pérez nói đây là mối quan hệ mà cô cảm thấy an toàn nhất từ trước đến nay và cô nhìn thấy tương lai với chàng trai này. Người đẹp 33 tuổi cũng chia sẻ lý do công khai mối quan hệ của họ trên mạng xã hội: "Khi bạn cởi mở một chút, mọi người sẽ không còn háo hức săn lùng bạn nữa".

Selena Gomez - Benny Blanco tung sản phẩm âm nhạc mới giữa lúc tình yêu đang thăng hoa ẢNH: INSTAGRAM NV

Selena Gomez - Benny Blanco lên kế hoạch ra mắt album chung I Said I Love You First vào ngày 21.3 tới. Album ra đời một cách tự nhiên, xuất phát từ sự đồng điệu của cả hai khi cùng nhau sáng tác. Được biết, "đứa con tinh thần" tâm huyết của cặp đôi ghi lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của họ, từ thuở đầu gặp gỡ, khi tình yêu chớm nở, cho đến những dự định về tương lai.

Ca khúc đầu tiên - Scared of Loving You vừa được cặp đôi trình làng vào dịp Valentine. Bài hát không chỉ làm nổi bật khả năng kể chuyện của nữ ca sĩ 9X mà còn hé lộ những cảm xúc chân thật mà cô muốn chia sẻ. Ca từ của Scared of Loving You cũng gây chú ý khi đó đoạn người đẹp nhắc về sự bồng bột khi yêu trong khứ: "Lúc còn trẻ, em đã yêu quá vội vàng. Mong rằng em sẽ không lặp lại quá khứ ấy". Cô cũng nhắn nhủ đến tình yêu hiện tại: "Em không sợ yêu anh. Em chỉ sợ mất anh". Đan xen những giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng như đang thầm thì, tâm sự của Selena Gomez là những khung hình tình tứ giữa cô và vị hôn phu.