Chuyện tình của Selena Gomez với loạt sao nam đình đám trước khi đính hôn

Selena Gomez vừa đính hôn với Benny Blanco sau khoảng 1 năm gắn bó. Vị hôn phu của Selena Gomez hơn cô 4 tuổi, được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng tại Mỹ ẢNH: AFP

Hôm 11.12 (giờ địa phương), Selena Gomez gây sốt mạng xã hội khi khoe khoảnh khắc đeo nhẫn đính hôn và hạnh phúc trong vòng tay của bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Cô đính kèm dòng nội dung: "Mãi mãi bắt đầu từ bây giờ" trong loạt ảnh được chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 423 triệu người theo dõi. Bên dưới mục bình luận, bạn thân của cô là Taylor Swift viết: "Vâng, tôi sẽ là cô gái rải hoa" và nhận về hơn 1,4 triệu lượt thích. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ vỡ òa trước tin vui của cựu "công chúa Disney" và gửi đến cặp đôi những lời chúc tốt đẹp.



Trước khi hạnh phúc bên Benny Blanco, Selena Gomez từng trải qua nhiều mối tình gây bàn tán xôn xao. Danh sách bạn trai cũ của sao phim Phù thủy xứ Waverly toàn những sao nam đình đám:



Nick Jonas

Selana Gomez - Nick Jonas từng là cặp đôi tuổi teen được săn đón. Hiện Jonas đã kết hôn với Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra ẢNH: AFP

Selena Gomez từng hẹn hò với Nick Jonas vào năm 2008 sau khi trở nên thân thiết tại Disney Channel. Theo People, cả hai nhiều lần xuất hiện bên nhau, "công chúa Disney" còn xuất hiện trong MV Burnin' Up của anh em nhà Jonas.

Selena Gomez từng chia sẻ: "Tôi và Nick đang tìm hiểu nhau nhưng chúng tôi không xác nhận bất cứ điều gì". Còn ngôi sao nhóm Jonas Brothers cho biết họ muốn giữ kín chuyện tình cảm.

Cả hai chia tay và năm 2009 sau đó có thời gian hàn gắn nhưng không kéo dài lâu. Về sau, khi được hỏi về mối tình này, Selena Gomez gọi đó là tình yêu tuổi mới lớn và họ vẫn là bạn bè sau chia tay.

Justin Bieber

Mối quan hệ hết tan rồi hợp với Justin Bieber là mối tình được truyền thông và công chúng nhắc đến nhiều nhất khi nói về tình trường của Selena Gomez ẢNH: AFP

Cặp đôi "gà bông" gây sốt một thời quen nhau vào năm 2009 sau khi "hoàng tử nhạc pop" thổ lộ rằng Gomez là người nổi tiếng mà anh thầm thương trộm nhớ. Hai ngôi sao trẻ nhanh chóng thân thiết, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò trước khi xuất hiện công khai như một cặp tại sự kiện của Vanity Fair hồi tháng 2.2011.

Kể từ khi công khai chuyện tình, họ liên tục sánh bước bên nhau, không ngần ngại thể hiện tình cảm tại các sự kiện công khai. Những hình ảnh của đôi trẻ liên tục phủ sóng khắp các mặt báo, trang tin. Tuy nhiên, đến tháng 11.2012, họ chia tay sau gần 2 năm bên nhau. Đến tháng 4.2013, hai nghệ sĩ trẻ lại vướng tin đồn tái hợp khi fan soi ra nhiều bằng chứng họ bên nhau nhưng không lâu sau, Justin Bieber xác nhận họ lại "đường ai nấy đi".

Trong một cuộc phỏng vấn với Complex hồi 2015, Justin Bieber cho biết họ từng sống chung, rất yêu nhau nhưng gặp nhiều khó khăn. "Khi có chuyện gì đó xảy ra, tôi sẽ phát điên và cô ấy cũng thế. Rồi chúng tôi tranh cãi dữ dội vì chúng tôi quá quan tâm đến nhau", nam ca sĩ thừa nhận.



Cặp đôi khiến nhiều khán giả "mệt mỏi" khi chứng kiến chuyện tình hợp - tan hết lần này đến lần khác ẢNH: AFP

Giai đoạn 2013 - 2018, cặp Jelena (Jelena là tên ghép đôi giữa Justin Bieber và Selena Gomez mà fan dành cho cặp đôi này) liên tục khiến dân tình bàn tán với những lần hết hợp rồi tan, những động thái của cả hai nhiều lần làm dấy lên các cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ. Tháng 10.2017, cặp đôi lại một lần nữa quay về bên nhau nhưng rồi chính thức kết thúc chuyện tình ồn ào vào tháng 3.2018.

Mối tình lắm sóng gió của Jelena chứng kiến sự ra đời của một số bài hát. Justin Bieber từng chia sẻ All That Matters được anh viết trong khoảng thời gian chia tay Selena Gomez (khoảng năm 2013), nói rằng đó là giai đoạn khó khăn cho cả hai, khen tình cũ là cô gái tuyệt vời và mình vẫn luôn yêu Gomez.

Sau giai đoạn quay lại rồi chia tay hồi 2014, Selena Gomez tiết lộ bài hát The Heart Wants What It Wants của cô là nói về Bieber và mình sẽ luôn quan tâm đến người kia ngay cả khi họ không còn bên nhau. Sau lần chia tay cuối cùng, cựu "công chúa Disney" phát hành ca khúc Lose You To Love Me viết về mối quan hệ, khép lại hành trình thăng trầm đã qua và bước sang chương mới của cuộc đời.

Giờ đây, cả hai ngôi sao đều có cuộc sống riêng. Justin Bieber đang có tổ ấm hạnh phúc bên Hailey Bieber.

Zedd

Selena Gomez và Zedd từng có khoảng thời gian hẹn hò ẢNH: AFP

Đầu năm 2015, Selena Gomez bắt đầu làm việc với nhà sản xuất âm nhạc Zedd và tin đồn hẹn hò giữa hai người nhanh chóng xuất hiện. Cặp đôi cũng xuất hiện thân thiết tại lễ trao giải Quả cầu vàng và có những động thái tình cảm trên mạng xã hội, hợp tác trong sản phẩm âm nhạc. Nhắc đến mối tình kéo dài chỉ vài tháng, giọng ca People You Know khen Zedd là người dễ thương, ngọt ngào, hài hước và tài năng. Về sau, nữ ca sĩ vẫn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến anh: "Tôi rất ngưỡng mộ Zedd và chắc chắn tôi có tình cảm với anh ấy, điều đó thật tuyệt".

Năm 2017, Zeddd chia sẻ về mối tình này trong cuộc phỏng vấn với Elle: "Các phóng viên gọi điện cho bố mẹ tôi. Người ta hack điện thoại của bạn bè tôi. Tôi tức giận. Mặc dù tôi biết mình đang dấn thân vào chuyện gì... Cô ấy là một trong những người được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới, nhưng tôi không biết điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi nhiều đến thế nào".

Charlier Puth

Selena Gomez và Charlie Puth có khoảng thời gian ngắn bên nhau. Nam ca sĩ 9X giờ đây đã có gia đình riêng ẢNH: AFP

Năm 2016, trong thời gian chia tay Justin Bieber, Selena Gomez có màn hợp tác với Charlie Puth trong We Don't Talk Anymore - ca khúc thu hút hơn 3 tỉ lượt xem trên YouTube, và có khoảng thời gian ngắn bên nhau. Về sau, nam ca sĩ 9X tiết lộ đó chỉ là một mối tình chóng vánh nhưng có tác động lớn đến mình. Ngôi sao tỉ view nói với Billboard: "Nó thực sự làm tôi bối rối. Tôi đang cố gắng diễn đạt theo cách tốt nhất có thể: Tôi không là người duy nhất trong tâm trí cô ấy. Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu và hiểu rõ bản thân đang tự đặt mình vào tình huống gì".

The Weeknd

Selena Gomez - The Weeknd thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Đầu năm 2017, Selena Gomez và The Weeknd công khai chuyện tình cảm, từ đó xuất hiện như hình với bóng. Họ cùng du lịch ở Ý, chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào lên Instagram. Nữ ca sĩ 9X cũng xuất hiện trong chuyến lưu diễn của bạn trai, đến thăm quê hương của anh ở Canada, cùng dự Met Gala…

Thế nhưng, đến tháng 10 cùng năm, cặp sao đình đám này được tiết lộ đã chia tay vì lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý. Trước đó, Selena Gomez bị phát hiện gặp gỡ Justin Bieber ba lần. "Chúng tôi kết thúc mối quan hệ như những người bạn thân nhất, thực sự khuyến khích và quan tâm lẫn nhau", cô nói. Trong khi đó, The Weeknd bị đồn đoán là đã ám chỉ bạn gái cũ trong bài hát Call Out My Name: "Tôi đoán mình chỉ là một trạm dừng chân" đồng thời nam ca sĩ được cho là nhắc đến ca phẫu thuật ghép thận của Gomez khi lời bài hát ám chỉ mình còn suýt "cắt một phần cơ thể" cho cô.

Ngoài những cái tên kể trên, Selena Gomez còn vướng tin hẹn hò với nhiều sao nam: Taylor Lautner, Niall Horan, Samuel Krost, Drew Taggart… nhưng phủ nhận.